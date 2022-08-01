Сирійське судно завантажується зерном у порту окупованої Феодосії, - ЗМІ. ФОТО
В акваторії Феодосійського торгового порту помітили судно SOURIA (IMO: 9274331) під сирійським прапором.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, судно стоїть біля зернового терміналу морського торгового порту окупованої Феодосії.
Під час заходу в порт окупованої Феодосії капітан суховантажу, ймовірно, відключив автоматичну ідентифікаційну систему AIS (Automatic Identification System), що дозволяє відстежувати судна фактично в режимі реального часу.
Наразі на сайтах міжнародних сервісів стеження за суднами вказується, що судно перебуває в Чорному морі та прямує з єгипетського порту Олександрія до російського порту "Кавказ".
Раніше видання повідомляло про те, що в акваторії Феодосійського торгового порту помічено судно LAODICEA під сирійським прапором, яке 15 липня стояло з відкритими кришками трюмів під навантаженням зерна, імовірно, з окупованих південних регіонів України.
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