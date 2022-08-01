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Сирійське судно завантажується зерном у порту окупованої Феодосії, - ЗМІ. ФОТО

В акваторії Феодосійського торгового порту помітили судно SOURIA (IMO: 9274331) під сирійським прапором.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, судно стоїть біля зернового терміналу морського торгового порту окупованої Феодосії.

Під час заходу в порт окупованої Феодосії капітан суховантажу, ймовірно, відключив автоматичну ідентифікаційну систему AIS (Automatic Identification System), що дозволяє відстежувати судна фактично в режимі реального часу.

Наразі на сайтах міжнародних сервісів стеження за суднами вказується, що судно перебуває в Чорному морі та прямує з єгипетського порту Олександрія до російського порту "Кавказ".

Раніше видання повідомляло про те, що в акваторії Феодосійського торгового порту помічено судно LAODICEA під сирійським прапором, яке 15 липня стояло з відкритими кришками трюмів під навантаженням зерна, імовірно, з окупованих південних регіонів України.

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Сирійське судно завантажується зерном у порту окупованої Феодосії, - ЗМІ 01
Сирійське судно завантажується зерном у порту окупованої Феодосії, - ЗМІ 02

Автор: 

зерно (3121) Крим (14176) окупація (6719) Сирія (1861)


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Топ коментарі
+10
А їхто його буде заарештовувати? Єрдоган - той самий *****, тільки ресурсів менше.
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01.08.2022 17:31
+8
щоб ви вдавилися нашім зерном.
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01.08.2022 17:04
+7
не просто так Сирія визнана державою террористом
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01.08.2022 17:01
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не просто так Сирія визнана державою террористом
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01.08.2022 17:01 Відповісти
А що заарештувати судно біля виходу з Чорного моря ніяк??
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01.08.2022 17:02 Відповісти
А їхто його буде заарештовувати? Єрдоган - той самий *****, тільки ресурсів менше.
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01.08.2022 17:31 Відповісти
щоб ви вдавилися нашім зерном.
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01.08.2022 17:04 Відповісти
Значить з Ердоганом ***** домовилось...
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01.08.2022 17:08 Відповісти
Подивимось, як воно пройде Босфор...
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01.08.2022 18:49 Відповісти
сомалийским пиратам повезут продавать.
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01.08.2022 17:15 Відповісти
Путь до Сирии долгий. Не каждый корабль с украденным зерном доплывет
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01.08.2022 17:26 Відповісти
Тю, нехай марсіани (ПС\рєптілоїди\свій варіант) втоплять його чимось... хто зна хто його втопив? може кацапи, щоб зробити провокацію? І більше ніхто не сунеться бо хто хоче втрачати кораблі.
Але при Зєлє такого точно не буде.
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01.08.2022 17:30 Відповісти
Ну так потратити один гарпун (на корито це більш, ніж достатньо). На думку Сирії всім у світі тупо насрати, дипломатичні відносини в нас розірвані. І що в нас стримує?
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01.08.2022 17:38 Відповісти
не дістає(
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01.08.2022 18:01 Відповісти
Ось це - правильна та дозволена ЦІЛЬ для Гарпунів та АТАКМСів!
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01.08.2022 17:42 Відповісти
Ну ассад нічого не може. Там все контролює москва. То як угода з дияволом. А взагалі асадівська Сирія потім буде мати величезний голод. Бо мокші здатні тільки красти. А ми, маю надію, харкнем їм в лице... хоча з зе який під олігархатом то "гроші не пахнуть".
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03.08.2022 10:46 Відповісти
 
 