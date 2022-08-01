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Новини
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Військових РФ не пускають в Крим, щоб не було дезертирства, - Хлань

генічеськ

Російське командування не допускає виїзду військових до окупованого Криму, щоб ті не повтікали.

Про це повідомив депутат обласної ради Херсонщини Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російське командування обіцяє військовим ротацію, однак її не проводять, військовослужбовців обманом ізолюють у Генічеську, а потім перекидають знову на фронт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Територією тимчасово окупованої Херсонщини спостерігається посилений рух техніки росіян, передусім інженерної, - Хлань

Пересування росіян розвідники фіксують не тільки в бік Херсона, але й в Крим, але туди вони не доїжджають. Їх розміщають на базах Арабатської стрілки в Генічеському районі. Адже, якщо їм дозволять поїхати в Крим — військові повтікають

Як наголосив Хлань, стан росіян надзвичайно деморалізований, тому, щоб не допустити дезертирства, їх обманом селять в Генічеську. Там окупанти відпочивають декілька тижнів та знову потрапляють на лінію фронту.

Також читайте: Через пошкодження мостів біля Херсону окупанти залишилися без підкріплення, - Хлань

армія рф (17551) Крим (14176) Генічеськ (39) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+5
Лапатная армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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01.08.2022 12:25
+3
Русофашисти , здавайтесь краще в полон , можливо підете на обмін ,
бо ваші кацапи , вас точно знищать , як непотріб ( ви і є непотріб і мразь) 😡
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01.08.2022 12:28
+3
так чого,вплав до криму на надувних матрасах,воно ж недалеко,діди ж розбиті німцями пливли з керчі на тамань і нічого,не всі допливли правда але все ж таки,кричать же"можем повторить!"ну так вперед якщо вижити хочуть)))
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01.08.2022 12:38
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Лапатная армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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01.08.2022 12:25 Відповісти
та які вони на ... військові, якщо їх політруки як стадо вівці гоняють?! ну то най курви до дошки себе прив"язують і в море викидаються. Тиждень і вже в Стамбулі.
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01.08.2022 12:26 Відповісти
так чого,вплав до криму на надувних матрасах,воно ж недалеко,діди ж розбиті німцями пливли з керчі на тамань і нічого,не всі допливли правда але все ж таки,кричать же"можем повторить!"ну так вперед якщо вижити хочуть)))
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01.08.2022 12:38 Відповісти
Русофашисти , здавайтесь краще в полон , можливо підете на обмін ,
бо ваші кацапи , вас точно знищать , як непотріб ( ви і є непотріб і мразь) 😡
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01.08.2022 12:28 Відповісти
И путевку бесплатную. В Сибирь.
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01.08.2022 12:28 Відповісти
"Не пускають до Криму, щоб не повтікали до Сибиру" - країна ідіотів.
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01.08.2022 12:29 Відповісти
Просто неуважний редактор,читайте статтю крім заголовку
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01.08.2022 12:38 Відповісти
Хіба я питав вас, що мені робити? Редактор нормальний, а в вас проблеми з гумором.
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01.08.2022 17:59 Відповісти
розстрелюйте без суда і слідства
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01.08.2022 12:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7HHSudZYi_U
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01.08.2022 12:33 Відповісти
їде ATACMS
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01.08.2022 12:36 Відповісти
ЦЕ І Є ТІ ГАРНІ НОВИНИ ВІД МІНІСТРА ОБОРОНИ США
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01.08.2022 12:37 Відповісти
учитывая наличия второго гражданства у недограждан Украины, которые призываются и служат у оккупанта, то они боятся, что бы не воспользовались украинским паспортом.
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01.08.2022 12:34 Відповісти
А через дамбас не пробували драпати?
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01.08.2022 12:34 Відповісти
Дикии сказав шо до ворога треба ставитись адекватно -- він сильнии хитрии і підлии
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01.08.2022 12:35 Відповісти
Правильно сказано --- врага недооценвать нельзя
Это всегда плохо кончается
Острословие-- это не всегда хороший вариант
Моих хороший знакомый-- кстати украинец через керченский пролив
переплавлялся на автомобильной камере /во время войны/
Их нужно бить в Крыму -- это наша территория
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01.08.2022 14:08 Відповісти
А куди вони можуть втекти через Крим?
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01.08.2022 14:42 Відповісти
А на унитазе слабо
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01.08.2022 14:50 Відповісти
 
 