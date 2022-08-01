Військових РФ не пускають в Крим, щоб не було дезертирства, - Хлань

Російське командування не допускає виїзду військових до окупованого Криму, щоб ті не повтікали.

Про це повідомив депутат обласної ради Херсонщини Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російське командування обіцяє військовим ротацію, однак її не проводять, військовослужбовців обманом ізолюють у Генічеську, а потім перекидають знову на фронт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Територією тимчасово окупованої Херсонщини спостерігається посилений рух техніки росіян, передусім інженерної, - Хлань

Пересування росіян розвідники фіксують не тільки в бік Херсона, але й в Крим, але туди вони не доїжджають. Їх розміщають на базах Арабатської стрілки в Генічеському районі. Адже, якщо їм дозволять поїхати в Крим — військові повтікають

Як наголосив Хлань, стан росіян надзвичайно деморалізований, тому, щоб не допустити дезертирства, їх обманом селять в Генічеську. Там окупанти відпочивають декілька тижнів та знову потрапляють на лінію фронту.

Також читайте: Через пошкодження мостів біля Херсону окупанти залишилися без підкріплення, - Хлань