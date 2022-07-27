Через пошкодження мостів біля Херсону окупанти залишилися без підкріплення, - Хлань
Українські воїни тримають під вогневим контролем всі переправи через Дніпро біля Херсона.
Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
За його словами, після обстрілів ЗСУ мостів біля Херсону, в окупантів наростає паніка. Якщо після першого обстрілу Антонівського мосту окупаційна влада провела частковий ремонт. По мосту могли рухатися вантажні автомобілі тоннажністю до 10 тонн, російські військові перевозили боєприпаси, навіть їхала гусенична техніка.
То після обстрілу мосту увечері 26 липня вже зруйновано дорожнє полотно та пошкоджена одна з опор, тому проїзд став неможливим.
"Окупанти говорять про те, що будуть відбудовувати переправу, але там шалена течія річки, яка унеможливлює зведення переправ. Понтонний міст не є міцною спорудою, зате гарною ціллю для ЗСУ. Потім окупанти почали казати, що будуть відбудовувати паромну переправу", - заявив Хлань.
Після обстрілів ЗСУ мосту по греблі Каховської ГЕС, Дарівського та Антонівського мостів остаточно перерізані для окупантів канали постачання зброї та продовольства до лінії фронту. За словами Хланя, окупанти не можуть отримувати підкріплення та вже заявили, що найближчі три доби не буде гуманітарних вантажів. Це означає, що забезпечення російських військових на лінії фронту стоїть під питанням.
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А Хлань - это Арестович дубль два, врун. "Котел" под Высокопольем еще помните? Мост через шлюз орки с помощью одного предателя подшаманили. Колоны техники гонят ночью, предварительно погасив все виды связи в области. Но то, что им стало намного сложнее - это да.
УВАГА! Завдяки роботі російського ГРУ до мережі потрапив знімок секретного документа з американського генштабу, який показує, що США особисто причетні до розв'язання конфлікту на Донбасі. Документ датується 2014 роком. Вашингтон, округ Колумбія.
Тому якщо вже мости почали фігачити, то може треба і наступати? Бо люди довго без їжі не висідять. Хоча, думаю, що задля збереження інфроструктури, ВСУ не буде входити в місто, а вісьме його в облогу.
Корче, я хз, воєнним відніше.