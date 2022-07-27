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Новини Війна Російська агресія
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Каховка (125) Херсонщина (5366) Хлань (119)

Через пошкодження мостів біля Херсону окупанти залишилися без підкріплення, - Хлань

міст,антонівський

Українські воїни тримають під вогневим контролем всі переправи через Дніпро біля Херсона.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, після обстрілів ЗСУ мостів біля Херсону, в окупантів наростає паніка. Якщо після першого обстрілу Антонівського мосту окупаційна влада провела частковий ремонт. По мосту могли рухатися вантажні автомобілі тоннажністю до 10 тонн, російські військові перевозили боєприпаси, навіть їхала гусенична техніка.

То після обстрілу мосту увечері 26 липня вже зруйновано дорожнє полотно та пошкоджена одна з опор, тому проїзд став неможливим.

Читайте також: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти переправляли накопичену техніку, - Хлань

"Окупанти говорять про те, що будуть відбудовувати переправу, але там шалена течія річки, яка унеможливлює зведення переправ. Понтонний міст не є міцною спорудою, зате гарною ціллю для ЗСУ. Потім окупанти почали казати, що будуть відбудовувати паромну переправу", - заявив Хлань.

Після обстрілів ЗСУ мосту по греблі Каховської ГЕС, Дарівського та Антонівського мостів остаточно перерізані для окупантів канали постачання зброї та продовольства до лінії фронту. За словами Хланя, окупанти не можуть отримувати підкріплення та вже заявили, що найближчі три доби не буде гуманітарних вантажів. Це означає, що забезпечення російських військових на лінії фронту стоїть під питанням.

Також читайте: На Херсонщині продовжуються ворожі обстріли, мародерство росіян, знищено понад 200 га посівів. Викрито колаборанток, - Нацполіція
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Топ коментарі
+14
Треба кликати Верещук! Вона спець по забезпеченню окупантів їжею та медикаментами як це показав початок війни.
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27.07.2022 17:13
+11
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
УВАГА! Завдяки роботі російського ГРУ до мережі потрапив знімок секретного документа з американського генштабу, який показує, що США особисто причетні до розв'язання конфлікту на Донбасі. Документ датується 2014 роком. Вашингтон, округ Колумбія.
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27.07.2022 17:01
+8
«Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и от того сыты бываем.» А.П. Волынский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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27.07.2022 17:03
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Хай смокчуть один в одного, можна й присолить.
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27.07.2022 16:58 Відповісти
Как жалка кацапськіх свінєй...
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27.07.2022 17:00 Відповісти
Еще рановато. Подождем этой ночи.

А Хлань - это Арестович дубль два, врун. "Котел" под Высокопольем еще помните? Мост через шлюз орки с помощью одного предателя подшаманили. Колоны техники гонят ночью, предварительно погасив все виды связи в области. Но то, что им стало намного сложнее - это да.
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27.07.2022 21:22 Відповісти
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
УВАГА! Завдяки роботі російського ГРУ до мережі потрапив знімок секретного документа з американського генштабу, який показує, що США особисто причетні до розв'язання конфлікту на Донбасі. Документ датується 2014 роком. Вашингтон, округ Колумбія.
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27.07.2022 17:01 Відповісти
👍
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27.07.2022 21:23 Відповісти
«Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и от того сыты бываем.» А.П. Волынский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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27.07.2022 17:03 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=tHiPRqx6Xbw
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27.07.2022 17:04 Відповісти
Почнуть мародерити у місцевих, хіба їм вперше. А от ********** вже під питанням, як і пальне.
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27.07.2022 17:07 Відповісти
Треба кликати Верещук! Вона спець по забезпеченню окупантів їжею та медикаментами як це показав початок війни.
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27.07.2022 17:13 Відповісти
Бл..дь,...вы своих хорошо снабжайте и думайте об этом постоянно, а не о фашистах языком трепитесь...
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27.07.2022 17:21 Відповісти
А як вони далі будуть наступати, коли Херсон відіб'ють? Мости будуть зруйновані
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27.07.2022 17:34 Відповісти
понтон
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27.07.2022 17:40 Відповісти
котрий кацапи будуть нищити
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27.07.2022 18:06 Відповісти
Сразу выдно отсутствие мога у березовой обезьяны. У нас, что места мало, что бы наступать?.
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27.07.2022 19:27 Відповісти
Ну звичайно, на Скадовськ краще всього з Запоріжжя наступати
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27.07.2022 21:04 Відповісти
якшо в них так всьо хреново то чо не тікают -- нам би вліпити ім гарненько
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27.07.2022 17:39 Відповісти
Одні мости будують, а інші руйнують. Варвари. Міст збудувати, це вам не тяп ляп і готово.
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27.07.2022 17:48 Відповісти
Канали постачання остаточно не перерізані , не треба таких гучних заяв . Мости на дамбі та залізничний під обстрілом , але не зруйновані . І обстрілюють їх не цілодобово , а час від часу .
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27.07.2022 17:51 Відповісти
Группа кацапнi (попереднi повiдомлення) заступиола на ваахту..Наративи: зрада, це все оркам,шо по *изде ладошкой, эта деды стройяли...
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27.07.2022 18:00 Відповісти
Питання в тому, як виживати цивільним без каналів постачання? Якщо ВСУ розвалить усі мости, не буде постачання не тільки БК, орків і техніки, але і гум конвоїв, їжі, ліків. Адже весь Херсон кормиться із лівого берега Дніпра.

Тому якщо вже мости почали фігачити, то може треба і наступати? Бо люди довго без їжі не висідять. Хоча, думаю, що задля збереження інфроструктури, ВСУ не буде входити в місто, а вісьме його в облогу.

Корче, я хз, воєнним відніше.
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27.07.2022 18:04 Відповісти
Паромами.
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27.07.2022 21:14 Відповісти
вибачаюсь за питання, а скільки довго я не витримаю тут без їжі ? ну щоб я знав.. сутки вже пройшли.
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27.07.2022 22:01 Відповісти
А для парому потрібен причал (якийсь понтон біля берега), який теж є мішенью…
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27.07.2022 21:23 Відповісти
 
 