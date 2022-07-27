ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти переправляли накопичену техніку, - Хлань
ЗСУ вдарили по Антонівському мосту у Херсоні саме в той момент, коли окупанти переправляли по ньому велику колону накопиченої техніки.
Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина і вся Україна чекали цей ранок. Адже всі ми хотіли дізнатись, наскільки серйозно ЗСУ пошкодили Антонівський міст у Херсоні. І інформація більш, ніж втішна - проїзд по ньому неможливий, а вдарили, за словами очевидців, як раз тоді, коли орки переправляли накопичену техніку. Чекаємо офіційні підрахунки російських втрат", - зазначив він.
"Окупанти накопичували техніку, проводили косметичний ремонт мосту і хотіли цієї ночі переправити велику колону військової техніки на правий берег для посилення лінії фронту. Але, як ми бачили, наші збройні сили завдали нищівного удару. Він був настільки потужним, що його чув майже увесь Херсон", - додав Хлань.
Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.
В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.
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У коментах відповідали, що він у аварійному стані вже давно. Але я не впевнений, чи то так. Перевірити інфу не можу, бо живу далеко від Херсонської обл.
ось що це за корабель
"Друзі, сьогодні, другого травня...".
Це стара здобич ВСУ!
Тоді і Ермаки не страшні...
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
До речі, при спалахах від вибухів на мосту добре видно конструкції мосту. Я, коли дивився ролик, вже був певний, що наші попали з ювелірною точністю.
-Та ху.рят куда попало!
-Ша, уже никто никуда не идет.
Героям слава!!!
Тепер оркам треба:
1 - витягувать згорілу техніку з мосту;
2 - Проводить розмінування території пошкоджених ***********
3 - Робить нові спроби відновить хоча-б пішохідний рух по мосту
4 - поповнювать знищені запаси техніки, зброї , ***********, пального та особового складу
І все це - результат ОДНОГО удару!
Пішки втікти поки що можуть, тільки не одночасно ....