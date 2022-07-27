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ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти переправляли накопичену техніку, - Хлань

міст,антонівський

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту у Херсоні саме в той момент, коли окупанти переправляли по ньому велику колону накопиченої техніки.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина і вся Україна чекали цей ранок. Адже всі ми хотіли дізнатись, наскільки серйозно ЗСУ пошкодили Антонівський міст у Херсоні. І інформація більш, ніж втішна - проїзд по ньому неможливий, а вдарили, за словами очевидців, як раз тоді, коли орки переправляли накопичену техніку. Чекаємо офіційні підрахунки російських втрат", - зазначив він.

"Окупанти накопичували техніку, проводили косметичний ремонт мосту і хотіли цієї ночі переправити велику колону військової техніки на правий берег для посилення лінії фронту. Але, як ми бачили, наші збройні сили завдали нищівного удару. Він був настільки потужним, що його чув майже увесь Херсон", - додав Хлань. 

Нагадаємо, ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. Вранці представники окупаційної адміністрації повідомили, що рух мостом перекрито.

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що українські сили завдали ударів по Антонівському мосту в захопленому Херсоні.

Читайте також: "Удари були філігранні", - ОК "Південь" підтвердило удар по Антонівському мосту в Херсоні

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти переправляли накопичену техніку, - Хлань 01

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Топ коментарі
+42
Ти за своїми дірочками пильнуй.
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27.07.2022 09:39
+40
Ці дірочки ще з минулих обстрілів, якщо хтось не зрозумів. Свіжих фоток ще немає.
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27.07.2022 09:36
+39
Фейерверк вдався! Слава піротехнікам ЗСУ
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27.07.2022 09:33
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а в ці дірочки мабуть вся рашистська техніка і провалилась...
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27.07.2022 09:31 Відповісти
Ці дірочки ще з минулих обстрілів, якщо хтось не зрозумів. Свіжих фоток ще немає.
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27.07.2022 09:36 Відповісти
А може тобі ще онлайн трансляцію ранкового обстрілу організувати, щоб ти на дивані все побачив?
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27.07.2022 10:23 Відповісти
В тебе з головою все в порядку?
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27.07.2022 11:02 Відповісти
А може тобі стулити пельку і усвідомити, що у кацапів є всі відео таких обстрілів! Лише українцям заборонено документувати і знімати! І робиться це навмисно для того, щоб в історії залишилася лише рашистська версія подій!
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27.07.2022 11:54 Відповісти
Ти за своїми дірочками пильнуй.
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27.07.2022 09:39 Відповісти
Думаєш не всі робочі?
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27.07.2022 10:02 Відповісти
Так ось воно що! Так, на відео бачили детонації
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27.07.2022 09:32 Відповісти
"Хлопки"
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27.07.2022 09:52 Відповісти
Нет, бавовну!
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27.07.2022 10:50 Відповісти
да, там было ооооочень громко, это не ракеты , это детонация.
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27.07.2022 13:19 Відповісти
о, ну це якась більш осмислена заява. а то Гуменюк наплела невідомо шо.
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27.07.2022 09:33 Відповісти
Чим вам слово "філігранно" не сподобалося? Вона так довго його вчила.))
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27.07.2022 09:38 Відповісти
🤣🤣🤣
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27.07.2022 09:43 Відповісти
Фейерверк вдався! Слава піротехнікам ЗСУ
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27.07.2022 09:33 Відповісти
Слава ЗСУ!!!💛💙
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27.07.2022 09:37 Відповісти
Дуже приємна новина серед тої, яка є під час війни і джерело інформації достовірне. Слава Ісусу, слава Україгі. Слава ЗСУ,
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27.07.2022 09:38 Відповісти
Навiки Слава! 🙏🙏🙏 Героям Слава! Слава Захистникам! 💙💛
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27.07.2022 11:44 Відповісти
місцеві кажуть, що "свєракло на пол нєба".
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27.07.2022 09:39 Відповісти
Чернобаевка продолжается...
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27.07.2022 09:40 Відповісти
А ведь есть еще железнодорожный Антоновский мост. Том Купер пишет, что основное снабжение идет именно через него (как и через другие жд мосты). Нужно чтоб Химеры взялись и за него.
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27.07.2022 09:41 Відповісти
Орки жд составами технику не возят, только до границі.
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27.07.2022 09:50 Відповісти
З Купера - ікспєрд трішки кращий за Люську . Сидить у Австрії і бачить як кацапи їздять по залізничному мосту під Херсоном . .
Читайте місцеві телеграм канали , взнаєте набагато більше від Купера . .
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27.07.2022 10:02 Відповісти
Херсонські колаборанти підтвердили, що пошкодження під час обстрілу ЗСУ також отримав залізничний міст через Дніпро

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27.07.2022 10:08 Відповісти
На "Лєнтє" козломорді теж пишуть, що залізничний міст пошкоджений
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27.07.2022 10:15 Відповісти
А тепер треба вжарити по всіх ремонтно-відновлюваних підрозділах Укрзалізниці на окупованих територіях, щоб знищити техніку. Координати відомі, провести дорозвідку і вперед.
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27.07.2022 10:19 Відповісти
Я про цей ж/д міст ще з березня пишу, що його треба херачити.
У коментах відповідали, що він у аварійному стані вже давно. Але я не впевнений, чи то так. Перевірити інфу не можу, бо живу далеко від Херсонської обл.
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27.07.2022 10:20 Відповісти
Військові вже заявляли що - про залізничний міст знають , і за потреби , вдарять по ньому негайно . І що зараз для них важливіше міст Антонівський . .
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27.07.2022 10:35 Відповісти
Ну й слава Господу ,що живете далеченько вiд нас...А то тут й своiх таких пЕйсателiв на цiлу понтонну переправу вистачить..до гори дригом..
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27.07.2022 11:33 Відповісти
"Я и близко, и далеко, - Я везде".
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27.07.2022 12:29 Відповісти
вже вражений третій російський корабель Раптор https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=3
ось що це за корабель
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27.07.2022 09:41 Відповісти
Ви ж уважно слухайте, про що у відео говориться:

"Друзі, сьогодні, другого травня...".

Це стара здобич ВСУ!
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27.07.2022 10:08 Відповісти
ЗСУ ГОЛОВНЕ НЕ ЗАВАЖАТИ...
Тоді і Ермаки не страшні...

_____________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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27.07.2022 09:42 Відповісти
ЗСУ ГОЛОВНЕ НЕ ЗАВАЖАТИ...)) . Золоті слова .
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27.07.2022 10:04 Відповісти
Забавно було спостерігати на відео, коли вже після вибухів на мосту кацапи влаштували придуркуватий салют нашим артилеристам ракетами ППО.
До речі, при спалахах від вибухів на мосту добре видно конструкції мосту. Я, коли дивився ролик, вже був певний, що наші попали з ювелірною точністю.
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27.07.2022 09:44 Відповісти
- А что ПВО...
-Та ху.рят куда попало!
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27.07.2022 10:05 Відповісти
Ну так а шо ш ! Коли вийшло тоді й вистрелили .. Проснулись від вибухів на мосту , поки протерли очі , попили чайку , поки сходили до вітру , то - сьо ..
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27.07.2022 11:02 Відповісти
Нi,вони спочатку сходили до вiтру,а потiм уже проснулись..Це ж на фейерверк зовсiм було не схоже...
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27.07.2022 11:38 Відповісти
-Стой, кто идет?
-Ша, уже никто никуда не идет.
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27.07.2022 09:45 Відповісти
Очинь много ма новых отвєрстій.
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27.07.2022 09:48 Відповісти
Безугла вдарила по мосту дета пасєрєдіне...
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27.07.2022 09:53 Відповісти
Ось так. Два в одному. Гздовиті хлопці.
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27.07.2022 09:55 Відповісти
добре
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27.07.2022 09:56 Відповісти
Для України не не було метою остаточно развалити міст а вивести з ладу ось це і є основний удар по оркам. Орки намагатимуться встановити понтони але їх також будуть підривати і таким чином окупанти залишаться відрізаними від шляхів постачання. І через тривалий час змушені будуть відходити (а їм і немає куди відходити) тобто або в полон або смерть ось таке чекає орків.
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27.07.2022 10:10 Відповісти
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27.07.2022 10:12 Відповісти
Якщо на мосту застрягла розбита орківська техніка - це супер! Тепер головне не дати підірасам вивезти її щоб розчистити шлях. Періодично обстрілювати мост і бажано коли орки щось будуть там робити. Тут дуже допомогло б цілодобове супутникове спостереження.
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27.07.2022 10:12 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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27.07.2022 10:16 Відповісти
Углегорскую тес про ...бали.Вокруг этого моста криков больше чем дела
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27.07.2022 10:24 Відповісти
Опять курили. Какой недружественный огонь
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27.07.2022 10:29 Відповісти
Саме про це я кілька днів тому і писав "швидунам" Наші хлопці (як в анекдоті про старого і молодого бика) "виждали момент", "напаслися", "напилися водички" і "перетрахали все стадо"!
Тепер оркам треба:
1 - витягувать згорілу техніку з мосту;
2 - Проводить розмінування території пошкоджених ***********
3 - Робить нові спроби відновить хоча-б пішохідний рух по мосту
4 - поповнювать знищені запаси техніки, зброї , ***********, пального та особового складу

І все це - результат ОДНОГО удару!
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27.07.2022 10:42 Відповісти
І так по колу, Херсономостобаївка ))
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27.07.2022 11:35 Відповісти
Росіяни отримали попередження і дали можливість залишити Херсон. Натомість вони вирішили подвоїти. Тож відтепер вони будуть варитися і гинути в херсонському котлі.
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27.07.2022 10:51 Відповісти
Слава ЗСУ! Генштаб, рідненький, більше гарно організованого аду для загарбників з лаптестану!
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27.07.2022 10:57 Відповісти
таперя по северокрымскому украинскому каналу консервой 200 в украинский Крым. в качестве обменного фонда.
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27.07.2022 11:09 Відповісти
Там за 3км від Антонівського є ще один міст через річку Конка. Якщо заразом і його накрити (накрили), то вся колона опиниться (опинилася) заблокована на бавовняному полі.
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27.07.2022 11:10 Відповісти
Хлань вже якийсь час не радник. Помилкове зазначення посади.
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27.07.2022 11:21 Відповісти
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27.07.2022 11:21 Відповісти
https://www.facebook.com/100000483476379/videos/812305073262812/ Видосик в ФБ у Б.Березы !!!
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27.07.2022 11:24 Відповісти
Невероятная точность!!! БРАВО!

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27.07.2022 11:25 Відповісти
стреляли суперточными трофейными руцкими снарядами ?
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27.07.2022 11:40 Відповісти
Перетворюють міст на іншу Чорнобаївку.
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27.07.2022 11:55 Відповісти
Хлань= арестович2.
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27.07.2022 12:01 Відповісти
Поставка зброї ЗСУ від "дружньої " армії.
Пішки втікти поки що можуть, тільки не одночасно ....
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27.07.2022 12:16 Відповісти
Насипайте ще!
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04.09.2022 19:19 Відповісти
 
 