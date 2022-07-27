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ВСУ ударили по Антоновскому мосту, когда оккупанты переправляли накопленную технику, - Хлань

міст,антонівський

ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне именно в тот момент, когда оккупанты переправляли по нему большую колонну накопленной техники.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина и вся Украина ждали это утро. Ведь все мы хотели узнать, насколько серьезно ВСУ повредили Антоновский мост в Херсоне. И информация более чем радостная - проезд по нему невозможен, а ударили, по словам очевидцев, как раз тогда, когда орки переправляли накопленную технику. Ждем официальные подсчеты российских потерь", - отметил он.

"Оккупанты накапливали технику, проводили косметический ремонт моста и хотели этой ночью переправить большую колонну военной техники на правый берег для усиления линии фронта. Но, как мы видели, наши вооруженные силы нанесли сокрушительный удар. Он был настолько мощным, что его слышал почти весь Херсон ", – добавил Хлань.

Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.

В оперативном командовании "Південь" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.

Смотрите: В Херсоне прогремели взрывы возле Антоновского моста через Днепр. ВИДЕО

ВСУ ударили по Антоновскому мосту, когда оккупанты переправляли накопленную технику, - Хлань 01
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Топ комментарии
+42
Ти за своїми дірочками пильнуй.
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27.07.2022 09:39
+40
Ці дірочки ще з минулих обстрілів, якщо хтось не зрозумів. Свіжих фоток ще немає.
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27.07.2022 09:36
+39
Фейерверк вдався! Слава піротехнікам ЗСУ
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27.07.2022 09:33
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а в ці дірочки мабуть вся рашистська техніка і провалилась...
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27.07.2022 09:31 Ответить
Ці дірочки ще з минулих обстрілів, якщо хтось не зрозумів. Свіжих фоток ще немає.
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27.07.2022 09:36 Ответить
А може тобі ще онлайн трансляцію ранкового обстрілу організувати, щоб ти на дивані все побачив?
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27.07.2022 10:23 Ответить
В тебе з головою все в порядку?
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27.07.2022 11:02 Ответить
А може тобі стулити пельку і усвідомити, що у кацапів є всі відео таких обстрілів! Лише українцям заборонено документувати і знімати! І робиться це навмисно для того, щоб в історії залишилася лише рашистська версія подій!
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27.07.2022 11:54 Ответить
Ти за своїми дірочками пильнуй.
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27.07.2022 09:39 Ответить
Думаєш не всі робочі?
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27.07.2022 10:02 Ответить
Так ось воно що! Так, на відео бачили детонації
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27.07.2022 09:32 Ответить
"Хлопки"
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27.07.2022 09:52 Ответить
Нет, бавовну!
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27.07.2022 10:50 Ответить
да, там было ооооочень громко, это не ракеты , это детонация.
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27.07.2022 13:19 Ответить
о, ну це якась більш осмислена заява. а то Гуменюк наплела невідомо шо.
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27.07.2022 09:33 Ответить
Чим вам слово "філігранно" не сподобалося? Вона так довго його вчила.))
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27.07.2022 09:38 Ответить
🤣🤣🤣
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27.07.2022 09:43 Ответить
Фейерверк вдався! Слава піротехнікам ЗСУ
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27.07.2022 09:33 Ответить
Слава ЗСУ!!!💛💙
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27.07.2022 09:37 Ответить
Дуже приємна новина серед тої, яка є під час війни і джерело інформації достовірне. Слава Ісусу, слава Україгі. Слава ЗСУ,
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27.07.2022 09:38 Ответить
Навiки Слава! 🙏🙏🙏 Героям Слава! Слава Захистникам! 💙💛
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27.07.2022 11:44 Ответить
місцеві кажуть, що "свєракло на пол нєба".
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27.07.2022 09:39 Ответить
Чернобаевка продолжается...
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27.07.2022 09:40 Ответить
А ведь есть еще железнодорожный Антоновский мост. Том Купер пишет, что основное снабжение идет именно через него (как и через другие жд мосты). Нужно чтоб Химеры взялись и за него.
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27.07.2022 09:41 Ответить
Орки жд составами технику не возят, только до границі.
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27.07.2022 09:50 Ответить
З Купера - ікспєрд трішки кращий за Люську . Сидить у Австрії і бачить як кацапи їздять по залізничному мосту під Херсоном . .
Читайте місцеві телеграм канали , взнаєте набагато більше від Купера . .
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27.07.2022 10:02 Ответить
Херсонські колаборанти підтвердили, що пошкодження під час обстрілу ЗСУ також отримав залізничний міст через Дніпро

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27.07.2022 10:08 Ответить
На "Лєнтє" козломорді теж пишуть, що залізничний міст пошкоджений
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27.07.2022 10:15 Ответить
А тепер треба вжарити по всіх ремонтно-відновлюваних підрозділах Укрзалізниці на окупованих територіях, щоб знищити техніку. Координати відомі, провести дорозвідку і вперед.
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27.07.2022 10:19 Ответить
Я про цей ж/д міст ще з березня пишу, що його треба херачити.
У коментах відповідали, що він у аварійному стані вже давно. Але я не впевнений, чи то так. Перевірити інфу не можу, бо живу далеко від Херсонської обл.
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27.07.2022 10:20 Ответить
Військові вже заявляли що - про залізничний міст знають , і за потреби , вдарять по ньому негайно . І що зараз для них важливіше міст Антонівський . .
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27.07.2022 10:35 Ответить
Ну й слава Господу ,що живете далеченько вiд нас...А то тут й своiх таких пЕйсателiв на цiлу понтонну переправу вистачить..до гори дригом..
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27.07.2022 11:33 Ответить
"Я и близко, и далеко, - Я везде".
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27.07.2022 12:29 Ответить
вже вражений третій російський корабель Раптор https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=3
ось що це за корабель
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27.07.2022 09:41 Ответить
Ви ж уважно слухайте, про що у відео говориться:

"Друзі, сьогодні, другого травня...".

Це стара здобич ВСУ!
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27.07.2022 10:08 Ответить
ЗСУ ГОЛОВНЕ НЕ ЗАВАЖАТИ...
Тоді і Ермаки не страшні...

_____________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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27.07.2022 09:42 Ответить
ЗСУ ГОЛОВНЕ НЕ ЗАВАЖАТИ...)) . Золоті слова .
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27.07.2022 10:04 Ответить
Забавно було спостерігати на відео, коли вже після вибухів на мосту кацапи влаштували придуркуватий салют нашим артилеристам ракетами ППО.
До речі, при спалахах від вибухів на мосту добре видно конструкції мосту. Я, коли дивився ролик, вже був певний, що наші попали з ювелірною точністю.
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27.07.2022 09:44 Ответить
- А что ПВО...
-Та ху.рят куда попало!
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27.07.2022 10:05 Ответить
Ну так а шо ш ! Коли вийшло тоді й вистрелили .. Проснулись від вибухів на мосту , поки протерли очі , попили чайку , поки сходили до вітру , то - сьо ..
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27.07.2022 11:02 Ответить
Нi,вони спочатку сходили до вiтру,а потiм уже проснулись..Це ж на фейерверк зовсiм було не схоже...
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27.07.2022 11:38 Ответить
-Стой, кто идет?
-Ша, уже никто никуда не идет.
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27.07.2022 09:45 Ответить
Очинь много ма новых отвєрстій.
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27.07.2022 09:48 Ответить
Безугла вдарила по мосту дета пасєрєдіне...
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27.07.2022 09:53 Ответить
Ось так. Два в одному. Гздовиті хлопці.
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27.07.2022 09:55 Ответить
добре
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27.07.2022 09:56 Ответить
Для України не не було метою остаточно развалити міст а вивести з ладу ось це і є основний удар по оркам. Орки намагатимуться встановити понтони але їх також будуть підривати і таким чином окупанти залишаться відрізаними від шляхів постачання. І через тривалий час змушені будуть відходити (а їм і немає куди відходити) тобто або в полон або смерть ось таке чекає орків.
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27.07.2022 10:10 Ответить
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27.07.2022 10:12 Ответить
Якщо на мосту застрягла розбита орківська техніка - це супер! Тепер головне не дати підірасам вивезти її щоб розчистити шлях. Періодично обстрілювати мост і бажано коли орки щось будуть там робити. Тут дуже допомогло б цілодобове супутникове спостереження.
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27.07.2022 10:12 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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27.07.2022 10:16 Ответить
Углегорскую тес про ...бали.Вокруг этого моста криков больше чем дела
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27.07.2022 10:24 Ответить
Опять курили. Какой недружественный огонь
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27.07.2022 10:29 Ответить
Саме про це я кілька днів тому і писав "швидунам" Наші хлопці (як в анекдоті про старого і молодого бика) "виждали момент", "напаслися", "напилися водички" і "перетрахали все стадо"!
Тепер оркам треба:
1 - витягувать згорілу техніку з мосту;
2 - Проводить розмінування території пошкоджених ***********
3 - Робить нові спроби відновить хоча-б пішохідний рух по мосту
4 - поповнювать знищені запаси техніки, зброї , ***********, пального та особового складу

І все це - результат ОДНОГО удару!
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27.07.2022 10:42 Ответить
І так по колу, Херсономостобаївка ))
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27.07.2022 11:35 Ответить
Росіяни отримали попередження і дали можливість залишити Херсон. Натомість вони вирішили подвоїти. Тож відтепер вони будуть варитися і гинути в херсонському котлі.
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27.07.2022 10:51 Ответить
Слава ЗСУ! Генштаб, рідненький, більше гарно організованого аду для загарбників з лаптестану!
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27.07.2022 10:57 Ответить
таперя по северокрымскому украинскому каналу консервой 200 в украинский Крым. в качестве обменного фонда.
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27.07.2022 11:09 Ответить
Там за 3км від Антонівського є ще один міст через річку Конка. Якщо заразом і його накрити (накрили), то вся колона опиниться (опинилася) заблокована на бавовняному полі.
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27.07.2022 11:10 Ответить
Хлань вже якийсь час не радник. Помилкове зазначення посади.
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27.07.2022 11:21 Ответить
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27.07.2022 11:21 Ответить
https://www.facebook.com/100000483476379/videos/812305073262812/ Видосик в ФБ у Б.Березы !!!
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27.07.2022 11:24 Ответить
Невероятная точность!!! БРАВО!

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27.07.2022 11:25 Ответить
стреляли суперточными трофейными руцкими снарядами ?
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27.07.2022 11:40 Ответить
Перетворюють міст на іншу Чорнобаївку.
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27.07.2022 11:55 Ответить
Хлань= арестович2.
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27.07.2022 12:01 Ответить
Поставка зброї ЗСУ від "дружньої " армії.
Пішки втікти поки що можуть, тільки не одночасно ....
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27.07.2022 12:16 Ответить
Насипайте ще!
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04.09.2022 19:19 Ответить
 
 