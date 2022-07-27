ВСУ ударили по Антоновскому мосту, когда оккупанты переправляли накопленную технику, - Хлань
ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне именно в тот момент, когда оккупанты переправляли по нему большую колонну накопленной техники.
Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина и вся Украина ждали это утро. Ведь все мы хотели узнать, насколько серьезно ВСУ повредили Антоновский мост в Херсоне. И информация более чем радостная - проезд по нему невозможен, а ударили, по словам очевидцев, как раз тогда, когда орки переправляли накопленную технику. Ждем официальные подсчеты российских потерь", - отметил он.
"Оккупанты накапливали технику, проводили косметический ремонт моста и хотели этой ночью переправить большую колонну военной техники на правый берег для усиления линии фронта. Но, как мы видели, наши вооруженные силы нанесли сокрушительный удар. Он был настолько мощным, что его слышал почти весь Херсон ", – добавил Хлань.
Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.
В оперативном командовании "Південь" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.
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У коментах відповідали, що він у аварійному стані вже давно. Але я не впевнений, чи то так. Перевірити інфу не можу, бо живу далеко від Херсонської обл.
ось що це за корабель
"Друзі, сьогодні, другого травня...".
Це стара здобич ВСУ!
Тоді і Ермаки не страшні...
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
До речі, при спалахах від вибухів на мосту добре видно конструкції мосту. Я, коли дивився ролик, вже був певний, що наші попали з ювелірною точністю.
-Та ху.рят куда попало!
-Ша, уже никто никуда не идет.
Героям слава!!!
Тепер оркам треба:
1 - витягувать згорілу техніку з мосту;
2 - Проводить розмінування території пошкоджених ***********
3 - Робить нові спроби відновить хоча-б пішохідний рух по мосту
4 - поповнювать знищені запаси техніки, зброї , ***********, пального та особового складу
І все це - результат ОДНОГО удару!
Пішки втікти поки що можуть, тільки не одночасно ....