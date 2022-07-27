Оккупанты перекрыли движение по Антоновскому мосту в Херсоне после ударов ВСУ

Оккупационная администрация Херсонщины перекрыла движение по Антоновскому мосту, возле которого накануне вечером гремели взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

О перекрытии движения сообщил оккупационный "заместитель главы администрации области".

По его словам, опоры и перекрытия моста не повреждены. Но пострадало покрытие.

Он также сказал, что перекрытие движения якобы "не повлияет на жизнь мирных граждан: военными созданы переправы, понтонные мосты".

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Вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр были слышны взрывы. По предварительным данным, удар по мосту нанесли Вооруженные Силы Украины.