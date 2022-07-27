Оккупанты перекрыли движение по Антоновскому мосту в Херсоне после ударов ВСУ
Оккупационная администрация Херсонщины перекрыла движение по Антоновскому мосту, возле которого накануне вечером гремели взрывы.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
О перекрытии движения сообщил оккупационный "заместитель главы администрации области".
По его словам, опоры и перекрытия моста не повреждены. Но пострадало покрытие.
Он также сказал, что перекрытие движения якобы "не повлияет на жизнь мирных граждан: военными созданы переправы, понтонные мосты".
Вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр были слышны взрывы. По предварительным данным, удар по мосту нанесли Вооруженные Силы Украины.
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+30 Анатолий К 65c6a92d
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а ось чонгар!!!у першу чергу
Слава Україні!
Багато хто, в коментах, пропонує зробити з мостом "...до основанья, а затем..."
Так ось, це не правильно. У настановах для інженерних військ і саперів, рекомендується не нищити а критично пошкоджувати мости. Пошкоджений міст дає ворогу надію на його відновлення, відволікає сили та засоби.
Як тільки рашкованці впевняться, що міст "всЬо" вони почнуть будувати інші комунікації, а це зайва морока для ЗСУ. А так, нехай ремонтують. Тиждень роботи - один постріл і все заново.
І не слід забувати що це НАШ міст і нам його відбудовувати. Орда піде, а нам залишаться руїни.
Правильно робить командування - діє в межах достатності.
але питання у якому розмірі буде зруйнований окупантом при відступі без відповіді...
тому "критично пошкоджено" краще більше ,ніж менше..Щоб максимум проїхав мотоцикл..
і критично пошкоджувати варто кілька прольотів моста..
бо наженуть рабів з передачею снарядів "з рук в руки" і повторним перевантаженням на вантажівки далі на мосту
Зачем его вообще потом отстраивать ?
ЧТО потом, в мирное время может связывать Украину и моРдор ???….
От этих выродков нам надо наоборот отгораживаться любыми способами !
С такими @банутыми соседями - минимум контактов и ров с крокодилами !
найкраще з двох сторін одночасно ))
Нам пишут, что мост стоит на месте, только вот одного пролета нет 🤷♂️
еще пишут
«Знакомый звонил. Мост цел, к сожалению😢 Повреждено полотно и две опоры. Но мост стоит»
еще пишут
«Мост точно стоит, прилёт был не по опоре , а по самому слабому пролёту , возможно его уже нету, слышно было, что обвалилось что то, а что, неизвестно пока что.»
Понятно, что, в силу тех же причин, в мире такому оружию пока анало говнет.
Один залп и пролета нет либо опора легла.