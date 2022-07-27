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мост (1018) Херсон (2658) Херсонщина (4386)

Оккупанты перекрыли движение по Антоновскому мосту в Херсоне после ударов ВСУ

міст,антонівський

Оккупационная администрация Херсонщины перекрыла движение по Антоновскому мосту, возле которого накануне вечером гремели взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

О перекрытии движения сообщил оккупационный "заместитель главы администрации области".

По его словам, опоры и перекрытия моста не повреждены. Но пострадало покрытие.

Он также сказал, что перекрытие движения якобы "не повлияет на жизнь мирных граждан: военными созданы переправы, понтонные мосты".

Читайте: ВСУ освободили Андреевку в Херсонской области и ликвидировали почти 90 россиян

Вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр были слышны взрывы. По предварительным данным, удар по мосту нанесли Вооруженные Силы Украины.
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Топ комментарии
+30
А дехто вже задумався валити в бік Криму пока не пізно, бо наші військові похитеньку йдуть, щоб запитати у кацапа, що він забувся у Херсоні. Калаборанти не сплять уже другу ніч, переживають, що погарячкували, коли відкрито перейшли на бік ворога. Здохните разом з кацапом!
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27.07.2022 08:48
+27
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27.07.2022 08:51
+25
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27.07.2022 08:56
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Правила форума Совет форумчан
Коли Керченський міст наші бомбануть?
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27.07.2022 08:47 Ответить
Там нужна атомная бомба. Глянь на этот мост: попаданий много, а все-равно стоит. Потому хаймерсы лучше использовать более адекватно.
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27.07.2022 08:51 Ответить
В принципе там и ветра достаточно, что бы он завалился, с учетом того как его строили.
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27.07.2022 08:52 Ответить
Не такой он и прочньій, правда надо повредить элементы несущей конструкции пролётов...
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27.07.2022 09:51 Ответить
Сами его подорвут, когда из Крыма бежать будут
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27.07.2022 08:51 Ответить
Керченський будуть бомбити, коли при владі будуть українці-патріоти і коли зроблять ракети, коли зроблять ППО.
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27.07.2022 09:09 Ответить
керченський не треба-хай через нього біжать
а ось чонгар!!!у першу чергу
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27.07.2022 09:24 Ответить
Що значить"хай біжать"? Так звісно будуть біжати,але не мостом,а просто морем(хто встигне) або.. в землю
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27.07.2022 11:18 Ответить
На все свій час.
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27.07.2022 09:24 Ответить
А шо случілась?а лапатнікі???
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27.07.2022 08:47 Ответить
Нехай щастить!
Слава Україні!
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27.07.2022 08:47 Ответить
А дехто вже задумався валити в бік Криму пока не пізно, бо наші військові похитеньку йдуть, щоб запитати у кацапа, що він забувся у Херсоні. Калаборанти не сплять уже другу ніч, переживають, що погарячкували, коли відкрито перейшли на бік ворога. Здохните разом з кацапом!
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27.07.2022 08:48 Ответить
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27.07.2022 08:51 Ответить
Прямо таки вже зробили переправи....
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27.07.2022 08:48 Ответить
надувні. із матраців.
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27.07.2022 09:43 Ответить
Наваляли звіздюлей лаптям.
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27.07.2022 08:49 Ответить
Теперь на веслах, как грузины рекомендовали)
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27.07.2022 08:50 Ответить
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27.07.2022 08:52 Ответить
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27.07.2022 08:56 Ответить
Шановні співвітчизники!
Багато хто, в коментах, пропонує зробити з мостом "...до основанья, а затем..."
Так ось, це не правильно. У настановах для інженерних військ і саперів, рекомендується не нищити а критично пошкоджувати мости. Пошкоджений міст дає ворогу надію на його відновлення, відволікає сили та засоби.
Як тільки рашкованці впевняться, що міст "всЬо" вони почнуть будувати інші комунікації, а це зайва морока для ЗСУ. А так, нехай ремонтують. Тиждень роботи - один постріл і все заново.
І не слід забувати що це НАШ міст і нам його відбудовувати. Орда піде, а нам залишаться руїни.
Правильно робить командування - діє в межах достатності.
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27.07.2022 09:00 Ответить
Справа в тім, що відступаючі "асвабадітєлі" його сами розвалять в хлам. 99,9999% він вже замінований.
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27.07.2022 09:06 Ответить
на жаль,це буде 100 відсотково..

але питання у якому розмірі буде зруйнований окупантом при відступі без відповіді...

тому "критично пошкоджено" краще більше ,ніж менше..Щоб максимум проїхав мотоцикл..
і критично пошкоджувати варто кілька прольотів моста..

бо наженуть рабів з передачею снарядів "з рук в руки" і повторним перевантаженням на вантажівки далі на мосту
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27.07.2022 09:26 Ответить
Цікава ідея про рабів. Зі снарядами для арти може проканать, а от для РСЗВ - навряд чи. Якщо продовжити робити припущення в цьому контексті, то БК можна сплавляти від берега до берега за допомогою різного роду плавзасобів, тих же самих понтонів, вночі. Хоча це і ризиковано, але як варіант - має право на життя.
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27.07.2022 09:49 Ответить
А нам нафига оставлять этот мост , эту «дорогу в АД» ?
Зачем его вообще потом отстраивать ?
ЧТО потом, в мирное время может связывать Украину и моРдор ???….
От этих выродков нам надо наоборот отгораживаться любыми способами !
С такими @банутыми соседями - минимум контактов и ров с крокодилами !
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27.07.2022 16:43 Ответить
Мова йде про Антонівський міст біля Херсона, а не керченський.
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27.07.2022 19:38 Ответить
Насчет понтон не верю! Пусть покажет фотки!
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27.07.2022 09:05 Ответить
довбанути по понтонному мосту краще коли вже піде техніка.. ))

найкраще з двох сторін одночасно ))
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27.07.2022 09:27 Ответить
Понтонний міст протяжністю в 1300 метрів, який в кожний момент можуть ювелірно розібрати HIMARS. Нехай будують!
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27.07.2022 19:53 Ответить
Зрадники вирішили зробити карʼєру, дивлячись на Пушка, були впевнені, що Україна так все і залишить.
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27.07.2022 09:14 Ответить
Місцеві в телеграмі пишуть що один прольот таки впав . . Третій ..
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27.07.2022 09:55 Ответить
https://t.me/hueviyherson ****** Херсон🇺🇦

Нам пишут, что мост стоит на месте, только вот одного пролета нет 🤷‍♂️

еще пишут

«Знакомый звонил. Мост цел, к сожалению😢 Повреждено полотно и две опоры. Но мост стоит»

еще пишут

«Мост точно стоит, прилёт был не по опоре , а по самому слабому пролёту , возможно его уже нету, слышно было, что обвалилось что то, а что, неизвестно пока что.»
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27.07.2022 10:10 Ответить
Надіюсь поцілили в опори.
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27.07.2022 10:06 Ответить
Если хотели разрушить мост, РСЗО для бетонного моста слабоваты.
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27.07.2022 10:07 Ответить
Если ракеты супер точные то почему били сверху вниз а не сбоку по опорам 🤔
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27.07.2022 11:21 Ответить
Для этого надо было быть на территории врага.
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27.07.2022 11:28 Ответить
Тому що ракета це трішки не манікюр , вона рухається за законами фізики а не за порухом руки майстра (( Навіщо писати дурню коли не розбираєтеся ? У нас немає крилатих ракет які могли б це зробити , а та кількість Гарпунів що Україна отримала аби Одесу прикрила , а не ними по мосту бити .
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27.07.2022 11:49 Ответить
Это потому, что когда были уроки физики и геометрии, Вам нужно было на них присутсвовать, а не за гаражами курить.
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27.07.2022 19:03 Ответить
На сегодня только у Мордора в силу естественных причин (криворукость, криворылость, кривоногость и кривожопость орков) есть оружие для стрельбы под углом и из-за угла.
Понятно, что, в силу тех же причин, в мире такому оружию пока анало говнет.
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28.07.2022 00:11 Ответить
Вот и задача на будущее конструкторам - разработать установки для разрушения мостов и бетонобойные боеприпасы к ним.
Один залп и пролета нет либо опора легла.
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27.07.2022 11:26 Ответить
Уяви що вони давним давно розроблені і мали б уже бути на озброєнні , але ви у 2019 обрали клоуна у передчутті шашликів (( Тепер розробляйте відосики , вони бетон на шматки рвуть ((
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27.07.2022 11:52 Ответить
Ну и ПОЧЕМУ прошлая власть за ПЯТЬ лет ничего не сделала ?
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27.07.2022 15:27 Ответить
Твоя задача, 1 сентября вернуться в школу, а не умничать в комментах ))))
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27.07.2022 19:04 Ответить
Точка-у, якби мала достатню точність, та з заміною детонатора ( спрацьовує за десяток метрів від землі), була б чудовим засобом боротьби з такими об'єктами.
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27.07.2022 11:41 Ответить
Хтось може пояснити чому цей міст знищили не тоді, коли русиш швайне наступали, а коли збираються наступати ЗСУ?
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27.07.2022 12:32 Ответить
ну як тобі сказати. "проффесіонали" у нас у владі... не має корупції. начальники силових структур яких привели зе, то чесні і віданні своїй справі люди.
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27.07.2022 12:48 Ответить
********...
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28.07.2022 04:43 Ответить
Воно то звісно круто. Але взагалі нічого не зрозуміло. І що далі?! Для того щоб звільнити Херсон "без бою" його треба взяти в кільце. А для того треба як мінімум зайти з лівого берега. І ось тут... М'яко кажучи, нічого. Поки не бачу приводу для радості...
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27.07.2022 12:46 Ответить
А карту глянути лінь?
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27.07.2022 13:02 Ответить
А зачем с левого берега заходить? Там река 300 метров в самом узком месте. Подошли с правого к Херсону, и нехай кацапы в ластах гребут на левый, андестенд?
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27.07.2022 13:05 Ответить
Яке кiлце , кацапе ? Херсон тiльки з ОДНОГО боку Днепра )))
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27.07.2022 15:29 Ответить
За, что люблю Цензор, так это за обилие военных экспертов.
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27.07.2022 19:05 Ответить
Если серьезно, то думаю, у местных рыбаков должны быть надувные лодки. Так что не все потеряно.
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27.07.2022 13:01 Ответить
На рынке матрасы и налокотники надувные, и вперед...
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27.07.2022 13:06 Ответить
https://ibb.co/w4qTZRd
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27.07.2022 15:14 Ответить
Там з лівого берега плавні😁. А ще є під'їзди до мосту... От по них якраз на додачу прилетить... Тоді кацапам непереливки
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27.07.2022 15:56 Ответить
Та він ще сто раків простоїть.

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27.07.2022 16:56 Ответить
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27.07.2022 18:51 Ответить
 
 