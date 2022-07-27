Окупанти перекрили рух Антонівським мостом у Херсоні після ударів ЗСУ
Окупаційна адміністрація Херсонщини перекрила рух Антонівським мостом, біля якого напередодні ввечері було чутно вибухи.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Про перекриття руху повідомив окупаційний "заступник голови адміністрації області".
За його словами, опори та перекриття мосту не ушкоджені. Але постраждало покриття.
Він також сказав, що перекриття руху нібито "не вплине на життя мирних громадян: військовими створені переправи, понтонні мости".
Ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. За попередніми даними, удару по мосту завдали Збройні Сили України.
Топ коментарі
+30 Анатолий К 65c6a92d
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Будь ласка, зачекайте...
а ось чонгар!!!у першу чергу
Слава Україні!
Багато хто, в коментах, пропонує зробити з мостом "...до основанья, а затем..."
Так ось, це не правильно. У настановах для інженерних військ і саперів, рекомендується не нищити а критично пошкоджувати мости. Пошкоджений міст дає ворогу надію на його відновлення, відволікає сили та засоби.
Як тільки рашкованці впевняться, що міст "всЬо" вони почнуть будувати інші комунікації, а це зайва морока для ЗСУ. А так, нехай ремонтують. Тиждень роботи - один постріл і все заново.
І не слід забувати що це НАШ міст і нам його відбудовувати. Орда піде, а нам залишаться руїни.
Правильно робить командування - діє в межах достатності.
але питання у якому розмірі буде зруйнований окупантом при відступі без відповіді...
тому "критично пошкоджено" краще більше ,ніж менше..Щоб максимум проїхав мотоцикл..
і критично пошкоджувати варто кілька прольотів моста..
бо наженуть рабів з передачею снарядів "з рук в руки" і повторним перевантаженням на вантажівки далі на мосту
Зачем его вообще потом отстраивать ?
ЧТО потом, в мирное время может связывать Украину и моРдор ???….
От этих выродков нам надо наоборот отгораживаться любыми способами !
С такими @банутыми соседями - минимум контактов и ров с крокодилами !
найкраще з двох сторін одночасно ))
Нам пишут, что мост стоит на месте, только вот одного пролета нет 🤷♂️
еще пишут
«Знакомый звонил. Мост цел, к сожалению😢 Повреждено полотно и две опоры. Но мост стоит»
еще пишут
«Мост точно стоит, прилёт был не по опоре , а по самому слабому пролёту , возможно его уже нету, слышно было, что обвалилось что то, а что, неизвестно пока что.»
Понятно, что, в силу тех же причин, в мире такому оружию пока анало говнет.
Один залп и пролета нет либо опора легла.