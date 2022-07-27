УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5393 відвідувача онлайн
Новини
40 951 59
міст (1220) Херсон (3192) Херсонщина (5364)

Окупанти перекрили рух Антонівським мостом у Херсоні після ударів ЗСУ

міст,антонівський

Окупаційна адміністрація Херсонщини перекрила рух Антонівським мостом, біля якого напередодні ввечері було чутно вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Про перекриття руху повідомив окупаційний "заступник голови адміністрації області".

За його словами, опори та перекриття мосту не ушкоджені. Але постраждало покриття.

Він також сказав, що перекриття руху нібито "не вплине на життя мирних громадян: військовими створені переправи, понтонні мости".

Також читайте: ЗСУ звільнили Андріївку на Херсонщині та ліквідували майже 90 росіян

Ввечері 26 липня очевидці повідомляли, що біля Антонівського мосту через Дніпро чути вибухи. За попередніми даними, удару по мосту завдали Збройні Сили України.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
А дехто вже задумався валити в бік Криму пока не пізно, бо наші військові похитеньку йдуть, щоб запитати у кацапа, що він забувся у Херсоні. Калаборанти не сплять уже другу ніч, переживають, що погарячкували, коли відкрито перейшли на бік ворога. Здохните разом з кацапом!
показати весь коментар
27.07.2022 08:48
+27
показати весь коментар
27.07.2022 08:51
+25
показати весь коментар
27.07.2022 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли Керченський міст наші бомбануть?
показати весь коментар
27.07.2022 08:47 Відповісти
Там нужна атомная бомба. Глянь на этот мост: попаданий много, а все-равно стоит. Потому хаймерсы лучше использовать более адекватно.
показати весь коментар
27.07.2022 08:51 Відповісти
В принципе там и ветра достаточно, что бы он завалился, с учетом того как его строили.
показати весь коментар
27.07.2022 08:52 Відповісти
Не такой он и прочньій, правда надо повредить элементы несущей конструкции пролётов...
показати весь коментар
27.07.2022 09:51 Відповісти
Сами его подорвут, когда из Крыма бежать будут
показати весь коментар
27.07.2022 08:51 Відповісти
Керченський будуть бомбити, коли при владі будуть українці-патріоти і коли зроблять ракети, коли зроблять ППО.
показати весь коментар
27.07.2022 09:09 Відповісти
керченський не треба-хай через нього біжать
а ось чонгар!!!у першу чергу
показати весь коментар
27.07.2022 09:24 Відповісти
Що значить"хай біжать"? Так звісно будуть біжати,але не мостом,а просто морем(хто встигне) або.. в землю
показати весь коментар
27.07.2022 11:18 Відповісти
На все свій час.
показати весь коментар
27.07.2022 09:24 Відповісти
А шо случілась?а лапатнікі???
показати весь коментар
27.07.2022 08:47 Відповісти
Нехай щастить!
Слава Україні!
показати весь коментар
27.07.2022 08:47 Відповісти
А дехто вже задумався валити в бік Криму пока не пізно, бо наші військові похитеньку йдуть, щоб запитати у кацапа, що він забувся у Херсоні. Калаборанти не сплять уже другу ніч, переживають, що погарячкували, коли відкрито перейшли на бік ворога. Здохните разом з кацапом!
показати весь коментар
27.07.2022 08:48 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2022 08:51 Відповісти
Прямо таки вже зробили переправи....
показати весь коментар
27.07.2022 08:48 Відповісти
надувні. із матраців.
показати весь коментар
27.07.2022 09:43 Відповісти
Наваляли звіздюлей лаптям.
показати весь коментар
27.07.2022 08:49 Відповісти
Теперь на веслах, как грузины рекомендовали)
показати весь коментар
27.07.2022 08:50 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2022 08:52 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2022 08:56 Відповісти
Шановні співвітчизники!
Багато хто, в коментах, пропонує зробити з мостом "...до основанья, а затем..."
Так ось, це не правильно. У настановах для інженерних військ і саперів, рекомендується не нищити а критично пошкоджувати мости. Пошкоджений міст дає ворогу надію на його відновлення, відволікає сили та засоби.
Як тільки рашкованці впевняться, що міст "всЬо" вони почнуть будувати інші комунікації, а це зайва морока для ЗСУ. А так, нехай ремонтують. Тиждень роботи - один постріл і все заново.
І не слід забувати що це НАШ міст і нам його відбудовувати. Орда піде, а нам залишаться руїни.
Правильно робить командування - діє в межах достатності.
показати весь коментар
27.07.2022 09:00 Відповісти
Справа в тім, що відступаючі "асвабадітєлі" його сами розвалять в хлам. 99,9999% він вже замінований.
показати весь коментар
27.07.2022 09:06 Відповісти
на жаль,це буде 100 відсотково..

але питання у якому розмірі буде зруйнований окупантом при відступі без відповіді...

тому "критично пошкоджено" краще більше ,ніж менше..Щоб максимум проїхав мотоцикл..
і критично пошкоджувати варто кілька прольотів моста..

бо наженуть рабів з передачею снарядів "з рук в руки" і повторним перевантаженням на вантажівки далі на мосту
показати весь коментар
27.07.2022 09:26 Відповісти
Цікава ідея про рабів. Зі снарядами для арти може проканать, а от для РСЗВ - навряд чи. Якщо продовжити робити припущення в цьому контексті, то БК можна сплавляти від берега до берега за допомогою різного роду плавзасобів, тих же самих понтонів, вночі. Хоча це і ризиковано, але як варіант - має право на життя.
показати весь коментар
27.07.2022 09:49 Відповісти
А нам нафига оставлять этот мост , эту «дорогу в АД» ?
Зачем его вообще потом отстраивать ?
ЧТО потом, в мирное время может связывать Украину и моРдор ???….
От этих выродков нам надо наоборот отгораживаться любыми способами !
С такими @банутыми соседями - минимум контактов и ров с крокодилами !
показати весь коментар
27.07.2022 16:43 Відповісти
Мова йде про Антонівський міст біля Херсона, а не керченський.
показати весь коментар
27.07.2022 19:38 Відповісти
Насчет понтон не верю! Пусть покажет фотки!
показати весь коментар
27.07.2022 09:05 Відповісти
довбанути по понтонному мосту краще коли вже піде техніка.. ))

найкраще з двох сторін одночасно ))
показати весь коментар
27.07.2022 09:27 Відповісти
Понтонний міст протяжністю в 1300 метрів, який в кожний момент можуть ювелірно розібрати HIMARS. Нехай будують!
показати весь коментар
27.07.2022 19:53 Відповісти
Зрадники вирішили зробити карʼєру, дивлячись на Пушка, були впевнені, що Україна так все і залишить.
показати весь коментар
27.07.2022 09:14 Відповісти
Місцеві в телеграмі пишуть що один прольот таки впав . . Третій ..
показати весь коментар
27.07.2022 09:55 Відповісти
https://t.me/hueviyherson ****** Херсон🇺🇦

Нам пишут, что мост стоит на месте, только вот одного пролета нет 🤷‍♂️

еще пишут

«Знакомый звонил. Мост цел, к сожалению😢 Повреждено полотно и две опоры. Но мост стоит»

еще пишут

«Мост точно стоит, прилёт был не по опоре , а по самому слабому пролёту , возможно его уже нету, слышно было, что обвалилось что то, а что, неизвестно пока что.»
показати весь коментар
27.07.2022 10:10 Відповісти
Надіюсь поцілили в опори.
показати весь коментар
27.07.2022 10:06 Відповісти
Если хотели разрушить мост, РСЗО для бетонного моста слабоваты.
показати весь коментар
27.07.2022 10:07 Відповісти
Если ракеты супер точные то почему били сверху вниз а не сбоку по опорам 🤔
показати весь коментар
27.07.2022 11:21 Відповісти
Для этого надо было быть на территории врага.
показати весь коментар
27.07.2022 11:28 Відповісти
Тому що ракета це трішки не манікюр , вона рухається за законами фізики а не за порухом руки майстра (( Навіщо писати дурню коли не розбираєтеся ? У нас немає крилатих ракет які могли б це зробити , а та кількість Гарпунів що Україна отримала аби Одесу прикрила , а не ними по мосту бити .
показати весь коментар
27.07.2022 11:49 Відповісти
Это потому, что когда были уроки физики и геометрии, Вам нужно было на них присутсвовать, а не за гаражами курить.
показати весь коментар
27.07.2022 19:03 Відповісти
На сегодня только у Мордора в силу естественных причин (криворукость, криворылость, кривоногость и кривожопость орков) есть оружие для стрельбы под углом и из-за угла.
Понятно, что, в силу тех же причин, в мире такому оружию пока анало говнет.
показати весь коментар
28.07.2022 00:11 Відповісти
Вот и задача на будущее конструкторам - разработать установки для разрушения мостов и бетонобойные боеприпасы к ним.
Один залп и пролета нет либо опора легла.
показати весь коментар
27.07.2022 11:26 Відповісти
Уяви що вони давним давно розроблені і мали б уже бути на озброєнні , але ви у 2019 обрали клоуна у передчутті шашликів (( Тепер розробляйте відосики , вони бетон на шматки рвуть ((
показати весь коментар
27.07.2022 11:52 Відповісти
Ну и ПОЧЕМУ прошлая власть за ПЯТЬ лет ничего не сделала ?
показати весь коментар
27.07.2022 15:27 Відповісти
Твоя задача, 1 сентября вернуться в школу, а не умничать в комментах ))))
показати весь коментар
27.07.2022 19:04 Відповісти
Точка-у, якби мала достатню точність, та з заміною детонатора ( спрацьовує за десяток метрів від землі), була б чудовим засобом боротьби з такими об'єктами.
показати весь коментар
27.07.2022 11:41 Відповісти
Хтось може пояснити чому цей міст знищили не тоді, коли русиш швайне наступали, а коли збираються наступати ЗСУ?
показати весь коментар
27.07.2022 12:32 Відповісти
ну як тобі сказати. "проффесіонали" у нас у владі... не має корупції. начальники силових структур яких привели зе, то чесні і віданні своїй справі люди.
показати весь коментар
27.07.2022 12:48 Відповісти
********...
показати весь коментар
28.07.2022 04:43 Відповісти
Воно то звісно круто. Але взагалі нічого не зрозуміло. І що далі?! Для того щоб звільнити Херсон "без бою" його треба взяти в кільце. А для того треба як мінімум зайти з лівого берега. І ось тут... М'яко кажучи, нічого. Поки не бачу приводу для радості...
показати весь коментар
27.07.2022 12:46 Відповісти
А карту глянути лінь?
показати весь коментар
27.07.2022 13:02 Відповісти
А зачем с левого берега заходить? Там река 300 метров в самом узком месте. Подошли с правого к Херсону, и нехай кацапы в ластах гребут на левый, андестенд?
показати весь коментар
27.07.2022 13:05 Відповісти
Яке кiлце , кацапе ? Херсон тiльки з ОДНОГО боку Днепра )))
показати весь коментар
27.07.2022 15:29 Відповісти
За, что люблю Цензор, так это за обилие военных экспертов.
показати весь коментар
27.07.2022 19:05 Відповісти
Если серьезно, то думаю, у местных рыбаков должны быть надувные лодки. Так что не все потеряно.
показати весь коментар
27.07.2022 13:01 Відповісти
На рынке матрасы и налокотники надувные, и вперед...
показати весь коментар
27.07.2022 13:06 Відповісти
https://ibb.co/w4qTZRd
показати весь коментар
27.07.2022 15:14 Відповісти
Там з лівого берега плавні😁. А ще є під'їзди до мосту... От по них якраз на додачу прилетить... Тоді кацапам непереливки
показати весь коментар
27.07.2022 15:56 Відповісти
Та він ще сто раків простоїть.

показати весь коментар
27.07.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2022 18:51 Відповісти
 
 