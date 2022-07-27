Из-за поврежденных мостов возле Херсона оккупанты остались без подкрепления, - Хлань
Украинские воины держат под огневым контролем все переправы через Днепр возле Херсона.
Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
По его словам, после обстрелов ВСУ мостов возле Херсона, у оккупантов нарастает паника. Если после первого обстрела Антоновского моста оккупационные власти провели частичный ремонт. По мосту могли двигаться грузовые автомобили тоннажностью до 10 тонн, российские военные перевозили боеприпасы, даже ехала гусеничная техника.
После обстрела моста вечером 26 июля уже разрушено дорожное полотно и повреждена одна из опор, поэтому проезд стал невозможен.
"Оккупанты говорят о том, что будут восстанавливать переправу, но там безумное течение реки, которое делает невозможным сведение переправ. Понтонный мост не является крепким сооружением, зато хорошей целью для ВСУ. Затем оккупанты начали говорить, что будут восстанавливать паромную переправу", - заявил Хлань. .
После обстрелов ВСУ моста по дамбе Каховской ГЭС, Даровского и Антоновского мостов окончательно перерезаны для оккупантов каналы поставки оружия и продовольствия к линии фронта. По словам Хланя, оккупанты не могут получать подкрепления и уже заявили, что ближайшие трое суток не будет гуманитарных грузов. Это означает, что обеспечение русских военных на линии фронта стоит под вопросом.
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А Хлань - это Арестович дубль два, врун. "Котел" под Высокопольем еще помните? Мост через шлюз орки с помощью одного предателя подшаманили. Колоны техники гонят ночью, предварительно погасив все виды связи в области. Но то, что им стало намного сложнее - это да.
УВАГА! Завдяки роботі російського ГРУ до мережі потрапив знімок секретного документа з американського генштабу, який показує, що США особисто причетні до розв'язання конфлікту на Донбасі. Документ датується 2014 роком. Вашингтон, округ Колумбія.
Тому якщо вже мости почали фігачити, то може треба і наступати? Бо люди довго без їжі не висідять. Хоча, думаю, що задля збереження інфроструктури, ВСУ не буде входити в місто, а вісьме його в облогу.
Корче, я хз, воєнним відніше.