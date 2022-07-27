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Новости Война Российская агрессия
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Каховка (95) Херсонщина (4386) Хлань (86)

Из-за поврежденных мостов возле Херсона оккупанты остались без подкрепления, - Хлань

міст,антонівський

Украинские воины держат под огневым контролем все переправы через Днепр возле Херсона.

Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

По его словам, после обстрелов ВСУ мостов возле Херсона, у оккупантов нарастает паника. Если после первого обстрела Антоновского моста оккупационные власти провели частичный ремонт. По мосту могли двигаться грузовые автомобили тоннажностью до 10 тонн, российские военные перевозили боеприпасы, даже ехала гусеничная техника.

После обстрела моста вечером 26 июля уже разрушено дорожное полотно и повреждена одна из опор, поэтому проезд стал невозможен.

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"Оккупанты говорят о том, что будут восстанавливать переправу, но там безумное течение реки, которое делает невозможным сведение переправ. Понтонный мост не является крепким сооружением, зато хорошей целью для ВСУ. Затем оккупанты начали говорить, что будут восстанавливать паромную переправу", - заявил Хлань. .

После обстрелов ВСУ моста по дамбе Каховской ГЭС, Даровского и Антоновского мостов окончательно перерезаны для оккупантов каналы поставки оружия и продовольствия к линии фронта. По словам Хланя, оккупанты не могут получать подкрепления и уже заявили, что ближайшие трое суток не будет гуманитарных грузов. Это означает, что обеспечение русских военных на линии фронта стоит под вопросом.

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Топ комментарии
+14
Треба кликати Верещук! Вона спець по забезпеченню окупантів їжею та медикаментами як це показав початок війни.
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27.07.2022 17:13
+11
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
УВАГА! Завдяки роботі російського ГРУ до мережі потрапив знімок секретного документа з американського генштабу, який показує, що США особисто причетні до розв'язання конфлікту на Донбасі. Документ датується 2014 роком. Вашингтон, округ Колумбія.
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27.07.2022 17:01
+8
«Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и от того сыты бываем.» А.П. Волынский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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27.07.2022 17:03
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Правила форума Совет форумчан
Хай смокчуть один в одного, можна й присолить.
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27.07.2022 16:58 Ответить
Как жалка кацапськіх свінєй...
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27.07.2022 17:00 Ответить
Еще рановато. Подождем этой ночи.

А Хлань - это Арестович дубль два, врун. "Котел" под Высокопольем еще помните? Мост через шлюз орки с помощью одного предателя подшаманили. Колоны техники гонят ночью, предварительно погасив все виды связи в области. Но то, что им стало намного сложнее - это да.
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27.07.2022 21:22 Ответить
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
УВАГА! Завдяки роботі російського ГРУ до мережі потрапив знімок секретного документа з американського генштабу, який показує, що США особисто причетні до розв'язання конфлікту на Донбасі. Документ датується 2014 роком. Вашингтон, округ Колумбія.
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27.07.2022 17:01 Ответить
👍
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27.07.2022 21:23 Ответить
«Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и от того сыты бываем.» А.П. Волынский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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27.07.2022 17:03 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=tHiPRqx6Xbw
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27.07.2022 17:04 Ответить
Почнуть мародерити у місцевих, хіба їм вперше. А от ********** вже під питанням, як і пальне.
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27.07.2022 17:07 Ответить
Треба кликати Верещук! Вона спець по забезпеченню окупантів їжею та медикаментами як це показав початок війни.
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27.07.2022 17:13 Ответить
Бл..дь,...вы своих хорошо снабжайте и думайте об этом постоянно, а не о фашистах языком трепитесь...
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27.07.2022 17:21 Ответить
А як вони далі будуть наступати, коли Херсон відіб'ють? Мости будуть зруйновані
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27.07.2022 17:34 Ответить
понтон
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27.07.2022 17:40 Ответить
котрий кацапи будуть нищити
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27.07.2022 18:06 Ответить
Сразу выдно отсутствие мога у березовой обезьяны. У нас, что места мало, что бы наступать?.
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27.07.2022 19:27 Ответить
Ну звичайно, на Скадовськ краще всього з Запоріжжя наступати
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27.07.2022 21:04 Ответить
якшо в них так всьо хреново то чо не тікают -- нам би вліпити ім гарненько
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27.07.2022 17:39 Ответить
Одні мости будують, а інші руйнують. Варвари. Міст збудувати, це вам не тяп ляп і готово.
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27.07.2022 17:48 Ответить
Канали постачання остаточно не перерізані , не треба таких гучних заяв . Мости на дамбі та залізничний під обстрілом , але не зруйновані . І обстрілюють їх не цілодобово , а час від часу .
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27.07.2022 17:51 Ответить
Группа кацапнi (попереднi повiдомлення) заступиола на ваахту..Наративи: зрада, це все оркам,шо по *изде ладошкой, эта деды стройяли...
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27.07.2022 18:00 Ответить
Питання в тому, як виживати цивільним без каналів постачання? Якщо ВСУ розвалить усі мости, не буде постачання не тільки БК, орків і техніки, але і гум конвоїв, їжі, ліків. Адже весь Херсон кормиться із лівого берега Дніпра.

Тому якщо вже мости почали фігачити, то може треба і наступати? Бо люди довго без їжі не висідять. Хоча, думаю, що задля збереження інфроструктури, ВСУ не буде входити в місто, а вісьме його в облогу.

Корче, я хз, воєнним відніше.
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27.07.2022 18:04 Ответить
Паромами.
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27.07.2022 21:14 Ответить
вибачаюсь за питання, а скільки довго я не витримаю тут без їжі ? ну щоб я знав.. сутки вже пройшли.
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27.07.2022 22:01 Ответить
А для парому потрібен причал (якийсь понтон біля берега), який теж є мішенью…
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27.07.2022 21:23 Ответить
 
 