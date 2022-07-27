Последствия обстрела рашистами г. Марганец в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж
В ночь на 27 июля 2022 военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по г. Марганец на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела местная женщина с осколочными ранениями доставлена в больницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.
"Повреждена инфраструктура городской больницы, детсад, 8 пятиэтажек, транспорт промышленного предприятия и городской автобус. Любые военные объекты на данной территории отсутствуют", - говорится в сообщении.
Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
‼️Працюємо по Донецькій області, вивозимо з гарячих точок - Сіверськ, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ та села, в броньованому авто. Спільно з ВОСТОК-SOS.
Довозимо до евакуаційного потягу, який везе по всіх напрямках країни.
Є житло для маломобільних людей.
instagram.com/vostoksos_ua
В команді є парамедик.
Дзвонити за телефонами
+380681768876 (мобильний зв'язок, телеграм, вайбер)
+380734031180 (запасний)
https://t.me/operativnoZSU/33994