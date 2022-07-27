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Последствия обстрела рашистами г. Марганец в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

В ночь на 27 июля 2022 военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по г. Марганец на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела местная женщина с осколочными ранениями доставлена в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Последствия обстрела рашистами г. Марганец в Днепропетровской области 01

"Повреждена инфраструктура городской больницы, детсад, 8 пятиэтажек, транспорт промышленного предприятия и городской автобус. Любые военные объекты на данной территории отсутствуют", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела рашистами г. Марганец в Днепропетровской области 02
Последствия обстрела рашистами г. Марганец в Днепропетровской области 03
Последствия обстрела рашистами г. Марганец в Днепропетровской области 04

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Последствия обстрела рашистами г. Марганец в Днепропетровской области 05
Последствия обстрела рашистами г. Марганец в Днепропетровской области 06
Последствия обстрела рашистами г. Марганец в Днепропетровской области 07

Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Марганец (88) обстрел (27336) Днепропетровская область (3992)


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27.07.2022 17:04 Ответить
нищити рашиських кідарасів !
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27.07.2022 17:21 Ответить
прикриваються атомною станцією, щоб не отримати відповідь, та з території станції ведуть обстріл.
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27.07.2022 20:08 Ответить
підарастичні тварини руснявої етимології
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28.07.2022 17:17 Ответить
 
 