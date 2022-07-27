Последствия обстрела рашистами г. Марганец в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

В ночь на 27 июля 2022 военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по г. Марганец на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела местная женщина с осколочными ранениями доставлена в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

"Повреждена инфраструктура городской больницы, детсад, 8 пятиэтажек, транспорт промышленного предприятия и городской автобус. Любые военные объекты на данной территории отсутствуют", - говорится в сообщении.







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Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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