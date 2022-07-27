Наслідки обстрілу рашистами м. Марганець на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
У ніч на 27 липня 2022 року військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по м. Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу місцеву жінку з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.
"Пошкоджено інфраструктуру міської лікарні, дитсадок, 8 п’ятиповерхівок, транспорт промислового підприємства та міський автобус. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні", - йдеться у повідомленні.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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