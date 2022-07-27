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Наслідки обстрілу рашистами м. Марганець на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 липня 2022 року військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по м. Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу місцеву жінку з осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Наслідки обстрілу рашистами м. Марганець на Дніпропетровщині 01

"Пошкоджено інфраструктуру міської лікарні, дитсадок, 8 п’ятиповерхівок, транспорт промислового підприємства та міський автобус. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу рашистами м. Марганець на Дніпропетровщині 02
Наслідки обстрілу рашистами м. Марганець на Дніпропетровщині 03
Наслідки обстрілу рашистами м. Марганець на Дніпропетровщині 04

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Наслідки обстрілу рашистами м. Марганець на Дніпропетровщині 05
Наслідки обстрілу рашистами м. Марганець на Дніпропетровщині 06
Наслідки обстрілу рашистами м. Марганець на Дніпропетровщині 07

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

Марганець (73) обстріл (28657) Дніпропетровська область (3766)


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27.07.2022 17:04 Відповісти
нищити рашиських кідарасів !
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27.07.2022 17:21 Відповісти
прикриваються атомною станцією, щоб не отримати відповідь, та з території станції ведуть обстріл.
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27.07.2022 20:08 Відповісти
підарастичні тварини руснявої етимології
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28.07.2022 17:17 Відповісти
 
 