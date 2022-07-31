Територією тимчасово окупованої Херсонщини спостерігається посилений рух техніки росіян, передусім інженерної, - Хлань
В Херсонській області окупанти тягнуть інженерну техніку. Все через зруйновані ЗСУ переправи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"Тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян. Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Уралу" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - зазначив Хлань.
Топ коментарі
+20 Skifik z pivdnya
показати весь коментар31.07.2022 12:57
+20 mrSmith
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+12 mrSmith
показати весь коментар31.07.2022 13:05
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Відсвяткувати відкриття, так би мовити.
Кацапы тоже пытались вначале и перестали
Их нужно бомбить или подрывать
Разрушение мостов создаст проблемы, но снабжение не остановит. Тем более что артиллерия на восточном берегу, а снабжение для пехоты - не так велико по обьёму.
1. раз нам не докладывают каждый шаг зсу, значит они ничего не делают.
2. за орками наблюдают, но не стреляют.
3. зсу такие плахие, не хотят сверхточное ценное оружие на отряд экскаваторов потратить.
Странно что военное руководство Украины всегда наблюдает все передвижения оккупантов и внезапно не атакует эти колонны а только комментирует. Непонятная политика. Мол пока противник не стреляет и просто передвигается он не враг поэтому наблюдаем из бинокля?
як точно сказано
просто в яблочко
взяти цей коментар і поставить в рамочку і положить перед Залужним
може нарешті прокинеться і начне щось робить
варто було б підірвати поки були в колоні