Територією тимчасово окупованої Херсонщини спостерігається посилений рух техніки росіян, передусім інженерної, - Хлань

В Херсонській області окупанти тягнуть інженерну техніку. Все через зруйновані ЗСУ переправи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян. Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Уралу" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - зазначив Хлань.

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