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Територією тимчасово окупованої Херсонщини спостерігається посилений рух техніки росіян, передусім інженерної, - Хлань

херсонщина

В Херсонській області окупанти тягнуть інженерну техніку. Все через зруйновані ЗСУ переправи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян. Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Уралу" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - зазначив Хлань.

Читайте також: Через пошкодження мостів біля Херсону окупанти залишилися без підкріплення, - Хлань

Автор: 

армія рф (17516) техніка (1833) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5791)


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Топ коментарі
+20
Сегодня мост ремонтировать начали. Ночью нужно бы подправить. Помочь так сказать.
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31.07.2022 12:57
+20
Правити потрібно, як закінчать.
Відсвяткувати відкриття, так би мовити.
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31.07.2022 13:00
+12
Допоможуть: не треба буде могили копати.
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31.07.2022 13:05
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Сегодня мост ремонтировать начали. Ночью нужно бы подправить. Помочь так сказать.
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31.07.2022 12:57 Відповісти
Правити потрібно, як закінчать.
Відсвяткувати відкриття, так би мовити.
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31.07.2022 13:00 Відповісти
легче доразрушить чем заново начинать потому как сегодня можно было окончательно добить а завтра прийдется всё с нуля
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31.07.2022 13:57 Відповісти
Легче привести его в негодность, чем разрушить. Задолбутся чинить наново.
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31.07.2022 17:23 Відповісти
казламордія наче ще й понтонний під захистом Антонівського побудувала. Треба павтаріть
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31.07.2022 13:03 Відповісти
нехай кілька плавучих мін течуть річкою і зустрічаються з понтонами.
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31.07.2022 13:36 Відповісти
не побудувала, а тягає буксиром понтонну секцію.
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31.07.2022 16:51 Відповісти
Они понтонный навели еще. Но наверное, по нему долбанут, когда кацапы туда технику загрузят.
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31.07.2022 13:23 Відповісти
Поромну переправу вони навели, а не понтонну.
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31.07.2022 16:54 Відповісти
Так саме цієї ночі наші трохов підправили. Що там орківські "інженери" будуть лагодити, ХЗ. Сестра пише, що пів ночі туди прилітало.
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31.07.2022 13:24 Відповісти
Почему ночью, нужно сразу по рем.бригаде гасить, что бы другие не лезли куда не просят.
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31.07.2022 13:27 Відповісти
А где ты рембригаду увидел?
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31.07.2022 17:32 Відповісти
А чи не означає це, що рашисти окопуються, зариваються в землю і готуються до довготривалої оборони?
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31.07.2022 12:58 Відповісти
Якщо наші переріжуть логістику, то ті окопи оркам не допоможуть
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31.07.2022 13:01 Відповісти
Допоможуть: не треба буде могили копати.
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31.07.2022 13:05 Відповісти
Чим більше орків зайде, тим більше залишиться як перегной
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31.07.2022 12:59 Відповісти
Тим менше залишиться у Запорізькій області.
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31.07.2022 17:33 Відповісти
коли вже іх валки назад потягнуця -- шо іх жене в Украіну -- гроші - ідея -- похуізм
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31.07.2022 13:13 Відповісти
Довбо€бизм руського міра
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31.07.2022 13:38 Відповісти
Работки для миссис Джавелины и мистера Стингера непочатый край...,,,,,💙💪💛
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31.07.2022 13:23 Відповісти
Что то у вас не клеется логика. По разрушенным мостам орки наращивают свои силы в херсонской области. Значит мосты не разрушены а только покоцаны. Рашисты просто на дыры положили листы железа и спокойно ездят, Нужно вообще пролеты уничтожить.
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31.07.2022 13:27 Відповісти
Сложно ракетами мост свалить

Кацапы тоже пытались вначале и перестали

Их нужно бомбить или подрывать
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31.07.2022 13:56 Відповісти
Мост в Каховке работает. Понтоны ещё с пятницы навели. Паромы собирались начать гонять

Разрушение мостов создаст проблемы, но снабжение не остановит. Тем более что артиллерия на восточном берегу, а снабжение для пехоты - не так велико по обьёму.
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31.07.2022 15:05 Відповісти
по каховской дамбе наращивают
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31.07.2022 17:00 Відповісти
Странно что военное руководство Украины всегда наблюдает все передвижения оккупантов и внезапно не атакует эти колонны а только комментирует. Непонятная политика. Мол пока противник не стреляет и просто передвигается он не враг поэтому наблюдаем из бинокля?
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31.07.2022 13:40 Відповісти
Это точно. Ждут когда орки хорошо окопаются? Странное затишье наступило.
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31.07.2022 14:03 Відповісти
Епічнішим за гуманність українців є лише довбоїбізм малоросів.
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31.07.2022 14:12 Відповісти
Военное руководство не наблюдает передвижения техники, её наблюдают жители оккупированных территорий. Как только она попадает в зону вектора работы ВСУ - её утилизируют. Бои пока что идут на севере Херсонской области, а не там, где эта техника перемещается.
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31.07.2022 17:10 Відповісти
вообщем готовят зэ-лёные ******** мудрый нарит к референдуму и последующей невозможностью контрнастуления
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31.07.2022 14:00 Відповісти
Контрнаступление уже идёт и фейковые "референдумы" на него никак не влияют.
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31.07.2022 17:01 Відповісти
Орки думают отремонтировать мосты только что это им даст? Снова прилетит снаряд хаймарс и уничтожит их ремонт и понтоны . Многие говорят мол почему не бьют видят технику и не бьют значит надо подпустить поближе видимо не достают . А то что говорят что мол надо успеть к 11 сентябрю а то пройдет референдум и все. А кого этот референдум будет волновать? никого . Это тоже самое если бы Гитлер провел бы референдум в Киеве и на этом все он захватил. Если Украина не станет вообще реагировать на путина а продолжать медленно но верно освобождать тогда в России задумаются зачем это все? Путин будет запускать ядерное оружие - он его уже давно запустил бы если мог бы. Кстати Украина также ждет ракеты чтобы ударить по Крымскому мосту который путин считает (российским) И к датам никогда не нужно привязывать освобождение . Когда будет тогда и будет . А война закончится когда рашистов здесь не будет.
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31.07.2022 14:08 Відповісти
походу ботяры фашистские работают. основные тезисы:

1. раз нам не докладывают каждый шаг зсу, значит они ничего не делают.

2. за орками наблюдают, но не стреляют.

3. зсу такие плахие, не хотят сверхточное ценное оружие на отряд экскаваторов потратить.
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31.07.2022 17:20 Відповісти


Странно что военное руководство Украины всегда наблюдает все передвижения оккупантов и внезапно не атакует эти колонны а только комментирует. Непонятная политика. Мол пока противник не стреляет и просто передвигается он не враг поэтому наблюдаем из бинокля?

як точно сказано
просто в яблочко
взяти цей коментар і поставить в рамочку і положить перед Залужним
може нарешті прокинеться і начне щось робить
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31.07.2022 14:08 Відповісти
👍💯
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31.07.2022 14:55 Відповісти
Никто ни из какого бинокля не наблюдает, ЗСУ сейчас лупашат русскую армию под Давыдовым бродом.
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31.07.2022 17:11 Відповісти
наверно нема чим -- я не думаю шо в арміі такі недалекі
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31.07.2022 14:16 Відповісти
Почему " недалеки ", просто боятся ЗЕДЕРЬМАЧЬЯ ,иначе , как они могли ТЕРПЕТЬ ПРИСУТСТВИЕ п#зданутой безуглой , проморгать разминирование Чонгара ,зная о неизбежном нападения нацистских оккупантов
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31.07.2022 14:45 Відповісти
в таке время воєнні нічого не бояця -- якии *** ім зараз шось скаже -- самогубець
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31.07.2022 14:50 Відповісти
Якщо якийсь *** не згоден із діями ЗСУ то він йде за російським кораблем.
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31.07.2022 17:17 Відповісти
шось безугла ******* відчалила і нічо їй не сталось,щось мовчки рік "спостерігали" як русня кучкується і навіть не мурчали,а тут враз посмілішали?
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31.07.2022 21:17 Відповісти
ХАЙМЕРС - В СТУДІЮ !! ХАЙМЕРС ! УСУВАЄ БАР"ЄРИ У СПІЛКУВАННІ .....
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31.07.2022 14:18 Відповісти
Как же можно все это пережить здравомыслящим , почему ГЕНШТАБ ПОЗВОЛЯЕТ ТЕРПЕТЬ ДИКТАТ РАШИСТСКИХ СТАВЛЕННИКОВ ДЕРЬМАКА -зеленского ⁉️Невозможно новости слушать постоянно констатируют успехи русских убийц , а сами не атакуют !Генерал Кривонос сказал , что у них 🤡🤢👹 есть список недопуска военных патриотов к руководству д
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31.07.2022 14:21 Відповісти
Справа в тому, що деякі наївні й досі не зрозуміли, що в країні повним ходом розгортається диктатура. Цікаво було б послухати тих підорів, які щоденно кукурікали в бік Пороха про "узурпацию власті". Але ми їх не почуємо, бо все, що вони несли на публіку, було проплаченою ****** задля дискредитації п'ятого Президента. І той, хто сплачував все те інформаційне лайно з їхніх брудних пащ, тепер керує країною.
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31.07.2022 14:38 Відповісти
Ця диктатура після закінчення війни буде згорнута. Якщо не Зєбілами, так українцями. В українців іммунітет проти диктатур у мирні часи.
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31.07.2022 17:29 Відповісти
ага три роки *** бубочкин сосали а тепер мовчки взаглот ************* зирять,українцями? серьозно?
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31.07.2022 21:18 Відповісти
Сейчас перемалывают русаков на севере Херсонской области, а скоро и кремлеботиков типа тебя за жопку возьмём.
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31.07.2022 17:13 Відповісти
дивись губами за *** не вхопись бидло тупориле,страшніше зрадофіла тільки урадолпойоб
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31.07.2022 21:19 Відповісти
бо бачу бидлу ************ дуже неподобається що їх критикують адже бидло ********** ***** НЕ ВМІЄ КРІМ С4АКАТИ ВІД ОДНОГО ІДОЛА ДО ДРУГОГО,І ТВЕРЕЗУ КРИТИКУ ЗРАЗУ РОЗЦІНЮЄ ЗА ЗРАДУБИДЛО ХТО ПУСТИВ РУСНЮ НА ПІВДЕНЬ І ПІВНІЧ?
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31.07.2022 21:21 Відповісти
А где наши дроны-камикадзе? Химарсы тоже расслабились.
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31.07.2022 17:13 Відповісти
Химарсы заняты гораздо более важными делами, чем по двигающимся бульдозерам целиться.
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31.07.2022 17:15 Відповісти
у Химарсов сейчас не должно уже быть второстепенных целей, нужно валить всех и все подряд что *********** в памперсы каждую ночь сцали
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31.07.2022 17:22 Відповісти
Кому не должно? Химарсов всего 10 штук, целей миллион. Никто Химарсы на ссаные экскаваторы наводить не собирается, еще куча бк, казарм и железок непаханых.
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31.07.2022 17:26 Відповісти
окопуватись будуть,
варто було б підірвати поки були в колоні
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31.07.2022 19:17 Відповісти
 
 