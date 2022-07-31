По территории временно оккупированной Херсонщины наблюдается усиленное движение техники россиян, прежде всего инженерной, - Хлань
В Херсонской области оккупанты тянут инженерную технику. Все из-за разрушенных ВСУ переправ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
"По временно оккупированной Херсонщиной наблюдается усиленное движение техники россиян. Но гонят прежде всего инженерные войска, например, экскаваторы на базе "Урала" и т.д. Это означает, что мосты и ВСУ существенно испортили положение орков в области", - отметил Хлань.
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+20 Skifik z pivdnya
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+20 mrSmith
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+12 mrSmith
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Відсвяткувати відкриття, так би мовити.
Кацапы тоже пытались вначале и перестали
Их нужно бомбить или подрывать
Разрушение мостов создаст проблемы, но снабжение не остановит. Тем более что артиллерия на восточном берегу, а снабжение для пехоты - не так велико по обьёму.
1. раз нам не докладывают каждый шаг зсу, значит они ничего не делают.
2. за орками наблюдают, но не стреляют.
3. зсу такие плахие, не хотят сверхточное ценное оружие на отряд экскаваторов потратить.
Странно что военное руководство Украины всегда наблюдает все передвижения оккупантов и внезапно не атакует эти колонны а только комментирует. Непонятная политика. Мол пока противник не стреляет и просто передвигается он не враг поэтому наблюдаем из бинокля?
як точно сказано
просто в яблочко
взяти цей коментар і поставить в рамочку і положить перед Залужним
може нарешті прокинеться і начне щось робить
варто було б підірвати поки були в колоні