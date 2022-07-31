По территории временно оккупированной Херсонщины наблюдается усиленное движение техники россиян, прежде всего инженерной, - Хлань

В Херсонской области оккупанты тянут инженерную технику. Все из-за разрушенных ВСУ переправ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"По временно оккупированной Херсонщиной наблюдается усиленное движение техники россиян. Но гонят прежде всего инженерные войска, например, экскаваторы на базе "Урала" и т.д. Это означает, что мосты и ВСУ существенно испортили положение орков в области", - отметил Хлань.

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