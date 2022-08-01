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Военных РФ не пускают в Крым, чтобы не было дезертирства, - Хлань

генічеськ

Российское командование не допускает выезда военных в оккупированный Крым, чтобы те не убежали.

Об этом сообщил депутат областного совета Херсонской области Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российское командование обещает военным ротацию, однако ее не проводят, военнослужащих обманом изолируют в Геническе, а затем перебрасывают снова на фронт.

Передвижение россиян разведчики фиксируют не только в сторону Херсона, но и в Крым, но туда они не доезжают. Их размещают на базах Арабатской стрелки в Геническом районе. Ведь если им разрешат поехать в Крым — военные убегут.

Как отметил Хлань, состояние россиян чрезвычайно деморализовано, потому чтобы не допустить дезертирства их обманом селят в Геническе. Там оккупанты отдыхают несколько недель и снова попадают на линию фронта.

Читайте также: Российских десантников перебросили в оккупированный Крым для отправки на войну, - Скибицкий

Автор: 

армия РФ (19400) Крым (26412) Геническ (31) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4810)


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Топ комментарии
+5
Лапатная армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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01.08.2022 12:25
+3
Русофашисти , здавайтесь краще в полон , можливо підете на обмін ,
бо ваші кацапи , вас точно знищать , як непотріб ( ви і є непотріб і мразь) 😡
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01.08.2022 12:28
+3
так чого,вплав до криму на надувних матрасах,воно ж недалеко,діди ж розбиті німцями пливли з керчі на тамань і нічого,не всі допливли правда але все ж таки,кричать же"можем повторить!"ну так вперед якщо вижити хочуть)))
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01.08.2022 12:38
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Лапатная армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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01.08.2022 12:25 Ответить
та які вони на ... військові, якщо їх політруки як стадо вівці гоняють?! ну то най курви до дошки себе прив"язують і в море викидаються. Тиждень і вже в Стамбулі.
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01.08.2022 12:26 Ответить
так чого,вплав до криму на надувних матрасах,воно ж недалеко,діди ж розбиті німцями пливли з керчі на тамань і нічого,не всі допливли правда але все ж таки,кричать же"можем повторить!"ну так вперед якщо вижити хочуть)))
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01.08.2022 12:38 Ответить
Русофашисти , здавайтесь краще в полон , можливо підете на обмін ,
бо ваші кацапи , вас точно знищать , як непотріб ( ви і є непотріб і мразь) 😡
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01.08.2022 12:28 Ответить
И путевку бесплатную. В Сибирь.
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01.08.2022 12:28 Ответить
"Не пускають до Криму, щоб не повтікали до Сибиру" - країна ідіотів.
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01.08.2022 12:29 Ответить
Просто неуважний редактор,читайте статтю крім заголовку
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01.08.2022 12:38 Ответить
Хіба я питав вас, що мені робити? Редактор нормальний, а в вас проблеми з гумором.
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01.08.2022 17:59 Ответить
розстрелюйте без суда і слідства
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01.08.2022 12:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7HHSudZYi_U
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01.08.2022 12:33 Ответить
їде ATACMS
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01.08.2022 12:36 Ответить
ЦЕ І Є ТІ ГАРНІ НОВИНИ ВІД МІНІСТРА ОБОРОНИ США
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01.08.2022 12:37 Ответить
учитывая наличия второго гражданства у недограждан Украины, которые призываются и служат у оккупанта, то они боятся, что бы не воспользовались украинским паспортом.
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01.08.2022 12:34 Ответить
А через дамбас не пробували драпати?
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01.08.2022 12:34 Ответить
Дикии сказав шо до ворога треба ставитись адекватно -- він сильнии хитрии і підлии
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01.08.2022 12:35 Ответить
Правильно сказано --- врага недооценвать нельзя
Это всегда плохо кончается
Острословие-- это не всегда хороший вариант
Моих хороший знакомый-- кстати украинец через керченский пролив
переплавлялся на автомобильной камере /во время войны/
Их нужно бить в Крыму -- это наша территория
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01.08.2022 14:08 Ответить
А куди вони можуть втекти через Крим?
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01.08.2022 14:42 Ответить
А на унитазе слабо
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01.08.2022 14:50 Ответить
 
 