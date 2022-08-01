Военных РФ не пускают в Крым, чтобы не было дезертирства, - Хлань

Российское командование не допускает выезда военных в оккупированный Крым, чтобы те не убежали.

Об этом сообщил депутат областного совета Херсонской области Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российское командование обещает военным ротацию, однако ее не проводят, военнослужащих обманом изолируют в Геническе, а затем перебрасывают снова на фронт.

Передвижение россиян разведчики фиксируют не только в сторону Херсона, но и в Крым, но туда они не доезжают. Их размещают на базах Арабатской стрелки в Геническом районе. Ведь если им разрешат поехать в Крым — военные убегут.

Как отметил Хлань, состояние россиян чрезвычайно деморализовано, потому чтобы не допустить дезертирства их обманом селят в Геническе. Там оккупанты отдыхают несколько недель и снова попадают на линию фронта.

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