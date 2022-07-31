Российских десантников перебросили в оккупированный Крым для отправки на войну, - Скибицкий

В оккупированный Крым после восстановления переброшена батальонно-тактическая группа Воздушно-десантных войск России. Ее планируют отправить на войну РФ против Украины.

Об этом в интервью Крым.Реалии заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Военная разведка постоянно мониторит все, что связано с воздушным пространством оккупированных территорий, полуострова Крыма, Черного моря. Потому что это опасность для нас. Первая угроза – использование тактической армейской авиации. Постоянно на Крымский полуостров перевозятся грузы военного назначения. Поэтому транспортники в Крыму – это не новость для нас, потому что перемещаются те же ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400. Перемещаются другие военные грузы. Перемещается личный состав. Мы знаем, что сейчас зашла батальонно-тактическая группа воздушно-десантных войск после своего восстановления – она зашла в Крым и после этого будет выдвигаться на территорию юга Украины. Поэтому там постоянное движение. Они усилили систему противовоздушной обороны (ПВО). Они понимают, что есть угроза", – заявил Скибицкий, комментируя информацию о том, что 17 июля на военный аэродром "Бельбек" под Севастополем прилетел тяжелый транспортный самолет России.

Смотрите также: Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа "Птеро", - ВК "Центр". ФОТО