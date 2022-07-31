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Новости Война
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Российских десантников перебросили в оккупированный Крым для отправки на войну, - Скибицкий

скібіцький

В оккупированный Крым после восстановления переброшена батальонно-тактическая группа Воздушно-десантных войск России. Ее планируют отправить на войну РФ против Украины.

Об этом в интервью Крым.Реалии заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Военная разведка постоянно мониторит все, что связано с воздушным пространством оккупированных территорий, полуострова Крыма, Черного моря. Потому что это опасность для нас. Первая угроза – использование тактической армейской авиации. Постоянно на Крымский полуостров перевозятся грузы военного назначения. Поэтому транспортники в Крыму – это не новость для нас, потому что перемещаются те же ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400. Перемещаются другие военные грузы. Перемещается личный состав. Мы знаем, что сейчас зашла батальонно-тактическая группа воздушно-десантных войск после своего восстановления – она зашла в Крым и после этого будет выдвигаться на территорию юга Украины. Поэтому там постоянное движение. Они усилили систему противовоздушной обороны (ПВО). Они понимают, что есть угроза", – заявил Скибицкий, комментируя информацию о том, что 17 июля на военный аэродром "Бельбек" под Севастополем прилетел тяжелый транспортный самолет России.

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Автор: 

армия РФ (19375) Крым (26411) разведка (4179) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+7
Зібрали з усієї кацапії, поповнили молодняком після КМБ. Бойове злагодження триває иінімум 3-4 місяці. Подивимось на нових русіш парашютірен (земля бляха їм бетоном).
Хоча новина не дуже весела.
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31.07.2022 16:08
+5
Что там батальонная группа. На Херсонщину Московия стягивает все что может буквально - "от Мацквы до самых до окраин"
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31.07.2022 16:33
+4
По факту в первые дни оккупации через Чернобыльскую зону было выброшено около 800 десантников Псковско-Костромской дивизии ВДВ рабZZeи...позже уже в начале марта сбросили ещё 500 баранов типа спецназ "Вымпел"...,в районе севернее Киева...все это быдло сдохло...не приходя в сознание...ещё чуть позднее...остатки этих элитных дебилов замочили в сортире...причеи сгорели заживо в БТРах и танках...
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31.07.2022 16:52
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Мабуть після доповнення випускниками шкіл...
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31.07.2022 16:02 Ответить
Готуються до висадки десанта в Одесі або Миколаєві.
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31.07.2022 16:06 Ответить
Зерно довго збираються вивозити. Думаю перекинуть в Херсон.
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31.07.2022 16:24 Ответить
Зібрали з усієї кацапії, поповнили молодняком після КМБ. Бойове злагодження триває иінімум 3-4 місяці. Подивимось на нових русіш парашютірен (земля бляха їм бетоном).
Хоча новина не дуже весела.
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31.07.2022 16:08 Ответить
шо ж ім так дома не сидиця -- слави хочут на людському горі -- грошеи . Шо ж це за люди такі зомбовані
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31.07.2022 16:26 Ответить
вони розуміють лише силу та жорстокість. допоки вони не будуть сратися рідкою дриснею від одного слова "Україна" - будуть їхати та вбивати.
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31.07.2022 16:50 Ответить
Что там батальонная группа. На Херсонщину Московия стягивает все что может буквально - "от Мацквы до самых до окраин"
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31.07.2022 16:33 Ответить
Поки кацапи користуються Північно-Кримським каналом Херсонську область вони не віддадуть! І як можна йти звільняти Херсон, якщо у кацапів постійно йде постачання техніки та озброєння з Криму?
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31.07.2022 17:13 Ответить
По факту в первые дни оккупации через Чернобыльскую зону было выброшено около 800 десантников Псковско-Костромской дивизии ВДВ рабZZeи...позже уже в начале марта сбросили ещё 500 баранов типа спецназ "Вымпел"...,в районе севернее Киева...все это быдло сдохло...не приходя в сознание...ещё чуть позднее...остатки этих элитных дебилов замочили в сортире...причеи сгорели заживо в БТРах и танках...
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31.07.2022 16:52 Ответить
Самое интересное, что выпилили их 50% обычные киевские охотники в лесах
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31.07.2022 17:08 Ответить
Пора уже в Крым доставать агрессора. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.07.2022 17:00 Ответить
А чого цей генерал нічого про успіхи ЗСУ не каже, а або успішні операції чі він прес-офіцер Россії
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31.07.2022 17:04 Ответить
Нада писать -«диверсантники».
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31.07.2022 18:20 Ответить
Та Залужному вже давно пора спеціальним наказом повністю заборонити інформативне бовкання зечмонь та різного роду посадовців зе рангу.За порушення наказу --кримінальна відповідальність.Скільки можна терпіти цих недолугих спітчрейтерів.
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31.07.2022 18:28 Ответить
Наступна гарматна "тушонка", побачити Херсон та зажмуриться. Обрана дорога в кульочках.
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01.08.2022 01:43 Ответить
 
 