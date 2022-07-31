Російських десантників перекинули до окупованого Криму для відправки на війну, - Скібіцький

В окупований Крим після відновлення перекинуто батальйонно-тактичну групу повітряно-десантних військ Росії. Її планують відправити на війну РФ проти України.

Про це в інтерв'ю Крим.Реалії заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Військова розвідка постійно моніторить усе пов'язане із повітряним простором окупованих територій, півострова Крим, Чорного моря. Тому що це небезпека для нас. Перша загроза - використання тактичної армійської авіації. Постійно на Кримський півострів перевозяться вантажі військового призначення. Тому транспортники у Криму - це не новина для нас, бо переміщуються ті ж ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Переміщуються інші військові вантажі. Переміщається особовий склад. Ми знаємо, що зараз зайшла батальйонно-тактична група повітрянодесантних військ після свого відновлення - вона зайшла до Криму і після цього висуватиметься на територію півдня України. Тож там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони. Вони розуміють, що є загроза", – заявив Скібіцький, коментуючи інформацію про те, що 17 липня на військовий аеродром "Бельбек" під Севастополем прилетів важкий транспортний літак Росії.

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