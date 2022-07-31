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Новини Війна
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Російських десантників перекинули до окупованого Криму для відправки на війну, - Скібіцький

скібіцький

В окупований Крим після відновлення перекинуто батальйонно-тактичну групу повітряно-десантних військ Росії. Її планують відправити на війну РФ проти України.

Про це в інтерв'ю Крим.Реалії заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Військова розвідка постійно моніторить усе пов'язане із повітряним простором окупованих територій, півострова Крим, Чорного моря. Тому що це небезпека для нас. Перша загроза - використання тактичної армійської авіації. Постійно на Кримський півострів перевозяться вантажі військового призначення. Тому транспортники у Криму - це не новина для нас, бо переміщуються ті ж ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Переміщуються інші військові вантажі. Переміщається особовий склад. Ми знаємо, що зараз зайшла батальйонно-тактична група повітрянодесантних військ після свого відновлення - вона зайшла до Криму і після цього висуватиметься на територію півдня України. Тож там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони. Вони розуміють, що є загроза", – заявив Скібіцький, коментуючи інформацію про те, що 17 липня на військовий аеродром "Бельбек" під Севастополем прилетів важкий транспортний літак Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 200 морпіхів 810-ї бригади Чорноморського флоту РФ відмовилися повертатись на війну в Україну, - Скібіцький

Автор: 

армія рф (17538) Крим (14176) розвідка (3866) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+7
Зібрали з усієї кацапії, поповнили молодняком після КМБ. Бойове злагодження триває иінімум 3-4 місяці. Подивимось на нових русіш парашютірен (земля бляха їм бетоном).
Хоча новина не дуже весела.
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31.07.2022 16:08
+5
Что там батальонная группа. На Херсонщину Московия стягивает все что может буквально - "от Мацквы до самых до окраин"
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31.07.2022 16:33
+4
По факту в первые дни оккупации через Чернобыльскую зону было выброшено около 800 десантников Псковско-Костромской дивизии ВДВ рабZZeи...позже уже в начале марта сбросили ещё 500 баранов типа спецназ "Вымпел"...,в районе севернее Киева...все это быдло сдохло...не приходя в сознание...ещё чуть позднее...остатки этих элитных дебилов замочили в сортире...причеи сгорели заживо в БТРах и танках...
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31.07.2022 16:52
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Мабуть після доповнення випускниками шкіл...
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31.07.2022 16:02 Відповісти
Готуються до висадки десанта в Одесі або Миколаєві.
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31.07.2022 16:06 Відповісти
Зерно довго збираються вивозити. Думаю перекинуть в Херсон.
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31.07.2022 16:24 Відповісти
Зібрали з усієї кацапії, поповнили молодняком після КМБ. Бойове злагодження триває иінімум 3-4 місяці. Подивимось на нових русіш парашютірен (земля бляха їм бетоном).
Хоча новина не дуже весела.
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31.07.2022 16:08 Відповісти
шо ж ім так дома не сидиця -- слави хочут на людському горі -- грошеи . Шо ж це за люди такі зомбовані
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31.07.2022 16:26 Відповісти
вони розуміють лише силу та жорстокість. допоки вони не будуть сратися рідкою дриснею від одного слова "Україна" - будуть їхати та вбивати.
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31.07.2022 16:50 Відповісти
Что там батальонная группа. На Херсонщину Московия стягивает все что может буквально - "от Мацквы до самых до окраин"
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31.07.2022 16:33 Відповісти
Поки кацапи користуються Північно-Кримським каналом Херсонську область вони не віддадуть! І як можна йти звільняти Херсон, якщо у кацапів постійно йде постачання техніки та озброєння з Криму?
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31.07.2022 17:13 Відповісти
По факту в первые дни оккупации через Чернобыльскую зону было выброшено около 800 десантников Псковско-Костромской дивизии ВДВ рабZZeи...позже уже в начале марта сбросили ещё 500 баранов типа спецназ "Вымпел"...,в районе севернее Киева...все это быдло сдохло...не приходя в сознание...ещё чуть позднее...остатки этих элитных дебилов замочили в сортире...причеи сгорели заживо в БТРах и танках...
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31.07.2022 16:52 Відповісти
Самое интересное, что выпилили их 50% обычные киевские охотники в лесах
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31.07.2022 17:08 Відповісти
Пора уже в Крым доставать агрессора. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.07.2022 17:00 Відповісти
А чого цей генерал нічого про успіхи ЗСУ не каже, а або успішні операції чі він прес-офіцер Россії
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31.07.2022 17:04 Відповісти
Нада писать -«диверсантники».
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31.07.2022 18:20 Відповісти
Та Залужному вже давно пора спеціальним наказом повністю заборонити інформативне бовкання зечмонь та різного роду посадовців зе рангу.За порушення наказу --кримінальна відповідальність.Скільки можна терпіти цих недолугих спітчрейтерів.
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31.07.2022 18:28 Відповісти
Наступна гарматна "тушонка", побачити Херсон та зажмуриться. Обрана дорога в кульочках.
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01.08.2022 01:43 Відповісти
 
 