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Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа "Птеро", - ВК "Центр". ФОТО

ппо

Воздушные силы Украины сбили в небе вражеский беспилотник, разведывавший данные об украинских позициях.

Об этом сообщили на странице Воздушного командования "Центр", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что 31 июля воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбили БПЛА, вероятно, типа "Птеро". Он пролетал над полем подсолнухов. Такой беспилотник визуально похож на "Орлан-10". Предварительно БПЛА должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск.

Ранее сообщалось, что в Изюмском районе Харьковской области военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".

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Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа Птеро, - ВК Центр 01
Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа Птеро, - ВК Центр 02

Автор: 

беспилотник (3646) уничтожение (7023) потери (4398) ВСУ (6624) Воздушные силы (2334)


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Топ комментарии
+15
на этой гниде носатой кровь тысяч
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31.07.2022 16:20
+10
В стране одна надежда на ВСУ, только они наши Ангелы хранители и защитники,вся власть твари, Спасибо Вам родные, берегите себя и храни вас Бог.
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31.07.2022 16:30
+9
"Міні стерка" прозвучало епічно. Може стати мемом 😀
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31.07.2022 16:29
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дактиль
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31.07.2022 16:14 Ответить
Дивна назва-птеро.Птеродактиль,мля.Технології з тих часів?
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31.07.2022 16:14 Ответить
Так це ж рашка.
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31.07.2022 16:15 Ответить
Опечатка то.
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31.07.2022 17:39 Ответить
Знов лаптні тєхналогії-гавно і палкі...
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31.07.2022 16:16 Ответить
Орлани з висотою польоту 5 км добряче дістали наших. Вони недосяжні для майже всіх ПЗРК. У нас через це багато втрат. Так що "гавно і палкі" далеко не прості іграшки. А простота у виготовленні дає змогу робити їх багато.
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31.07.2022 16:27 Ответить
с пяти тысяч они уже нихера не видят. Контропы и флиры им уже давно не продают, поэтому кацапы приматывают на него бытовую японскую оптику, которую скупают в Японии обученные кацотуристы. Орланы прекрасно утилизируются старстриками и мартлетами, потому что этим комплексам похер на низкую тепловую сигнатуру, у них другой принцип наведения.
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31.07.2022 17:26 Ответить
Щось мене передьорнуло... В мене позивний був "Птєрік".
Ну то таке. Згоріла муйня аналогонєтна, в добре.
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31.07.2022 16:18 Ответить
на этой гниде носатой кровь тысяч
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31.07.2022 16:20 Ответить
"Міні стерка" прозвучало епічно. Може стати мемом 😀
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31.07.2022 16:29 Ответить
міні-мозг
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31.07.2022 16:41 Ответить
дура, получившая пост через постель и свой боольшой рот
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31.07.2022 18:21 Ответить
Най би те шляк наглий трафив, шльондра двірцева!
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31.07.2022 20:58 Ответить
What an ancient structure. It should be simply embarrassing for Russia, but as we all know they have no shame at all.
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31.07.2022 16:22 Ответить
В стране одна надежда на ВСУ, только они наши Ангелы хранители и защитники,вся власть твари, Спасибо Вам родные, берегите себя и храни вас Бог.
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31.07.2022 16:30 Ответить
Та ні, вони не тварі, просто вони бездарі повні.
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31.07.2022 16:48 Ответить
...але так хотів "мудрий нарід".
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31.07.2022 16:52 Ответить
типу "Петро" ?
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31.07.2022 16:40 Ответить
Дрон кацапи назвали в честь петра порошенка.Це подяка за солодощі від ліпєцких пацанів
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31.07.2022 16:51 Ответить
Треба було на твою честь назвати: була б подяка всім дурням, що обрали клоуна президентом.
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31.07.2022 17:07 Ответить
тєлєвізором контузило?
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31.07.2022 17:28 Ответить
Хіба мати винувата, що дитина дурнувата......
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31.07.2022 18:50 Ответить
Тепер, лише як вентилятор можна використовувати.
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31.07.2022 17:06 Ответить
А не треба було вилітати зі свого гнізда!
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31.07.2022 17:48 Ответить
 
 