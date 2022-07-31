Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа "Птеро", - ВК "Центр". ФОТО

Воздушные силы Украины сбили в небе вражеский беспилотник, разведывавший данные об украинских позициях.

Об этом сообщили на странице Воздушного командования "Центр", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что 31 июля воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбили БПЛА, вероятно, типа "Птеро". Он пролетал над полем подсолнухов. Такой беспилотник визуально похож на "Орлан-10". Предварительно БПЛА должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск.

Ранее сообщалось, что в Изюмском районе Харьковской области военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".

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