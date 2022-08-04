РУС
За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За 3 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 3 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще 5 человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донетчины, - ОВА 01

убийство (6550) Донецкая область (10532) Кириленко Павел (646)
Maersk - мировой лидер контейнерных перевозок - не приостанавливает работу, а окончательно УХОДИТ из России. Все грузовые рейсы уже прекращены. В компании пообещали за месяц вывезти 50 000 своих контейнеров.
04.08.2022 08:17 Ответить
ЗСУ превращает их в белых жигулей

04.08.2022 08:28 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
04.08.2022 08:35 Ответить
 
 