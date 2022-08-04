За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За 3 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 3 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще 5 человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
