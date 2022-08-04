УКР
За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченко. Ще 5 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

Maersk - мировой лидер контейнерных перевозок - не приостанавливает работу, а окончательно УХОДИТ из России. Все грузовые рейсы уже прекращены. В компании пообещали за месяц вывезти 50 000 своих контейнеров.
04.08.2022 08:17 Відповісти
ЗСУ превращает их в белых жигулей

04.08.2022 08:28 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
04.08.2022 08:35 Відповісти
 
 