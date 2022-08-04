За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченко. Ще 5 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Urs
показати весь коментар04.08.2022 08:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар04.08.2022 08:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар04.08.2022 08:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль