Украинский воин из "Карпатской Сичи" Антон Никулин погиб на Харьковщине. ФОТО

1 августа во время выполнения боевой задачи погиб украинский воин Антон Никулин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Руслан Андрейко.

Он отметил: "Никулин Антон Юрьевич. (10 марта 1993 г., Бердянск, Запорожская обл. – 01 августа 2022 г., Изюмское направление, Харьковская обл.)

"Добрый человек сразу виден по светлой ауре".

В "Карпатской Сичи" с марта 2022 года. До войны работал в Польше. После битвы за Киев Антон, не раздумывая, пошел в ряды ВСУ, чтобы продолжить борьбу на восточном направлении. Побратимы отзываются о нем, как о воине, честном, откровенном человеке. У Никулина были золотые руки и чистое сердце. Друзья знали, что он всегда готов помочь.

"Женюсь на твоей дочери. По рюмке пить будем, а из своего пулемета стрелять не дам. Будешь няньчить внуков", - шутил он с побратимом Андалузом, который на фронте стал ему другом и отцом.

"Его мать должна гордиться тем, что вырастила такого сына", - говорит Андалуз.

После победы Антон хотел продолжить работу по профессии – токарем, сварщиком. Любил оружие, разбирался в тонкостях этого дела лучше любого профессионала. Умел с закрытыми глазами собрать, разобрать "макарова". Любил мотоциклы.

Невероятно любил маму и бабушку, всегда с увлечением рассказывал о них. Мечтал освободить свой город.

Воспоминания побратима Лыбидя.

"Познакомились мы на работе в Польше. Уже выехав в Киев, на войну, стали как огонь и вода. У меня есть старший брат, но и он мне как брат стал… По оружию, честно говоря, он мастер. А по вопросам – что-то организовать – я.

В планах было поехать на море, он хотел показать, где он живет, как. Очень любил свою маму. Бывало говорит: "Мама, я вышлю тебе деньги". Она: "Не надо, я отложу, не буду тратить твои деньги…" Бывало ссорились, но очень маму любил.

У него дома была овчарка, любил эту собаку. В разговорах никто не собирался умирать, хотели, чтобы это закончилось, чтобы все вернулись".