Украинский воин из "Карпатской Сичи" Антон Никулин погиб на Харьковщине. ФОТО

1 августа во время выполнения боевой задачи погиб украинский воин Антон Никулин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Руслан Андрейко.

Он отметил: "Никулин Антон Юрьевич. (10 марта 1993 г., Бердянск, Запорожская обл. – 01 августа 2022 г., Изюмское направление, Харьковская обл.)

"Добрый человек сразу виден по светлой ауре".

В "Карпатской Сичи" с марта 2022 года. До войны работал в Польше. После битвы за Киев Антон, не раздумывая, пошел в ряды ВСУ, чтобы продолжить борьбу на восточном направлении. Побратимы отзываются о нем, как о воине, честном, откровенном человеке. У Никулина были золотые руки и чистое сердце. Друзья знали, что он всегда готов помочь.

"Женюсь на твоей дочери. По рюмке пить будем, а из своего пулемета стрелять не дам. Будешь няньчить внуков", - шутил он с побратимом Андалузом, который на фронте стал ему другом и отцом.

"Его мать должна гордиться тем, что вырастила такого сына", - говорит Андалуз.

После победы Антон хотел продолжить работу по профессии – токарем, сварщиком. Любил оружие, разбирался в тонкостях этого дела лучше любого профессионала. Умел с закрытыми глазами собрать, разобрать "макарова". Любил мотоциклы.

Невероятно любил маму и бабушку, всегда с увлечением рассказывал о них. Мечтал освободить свой город.

Читайте также: Прощание с погибшим украинским воином Андреем Жованыком состоится 5 августа в 11:00 на Майдане Незалежности

Воспоминания побратима Лыбидя.

"Познакомились мы на работе в Польше. Уже выехав в Киев, на войну, стали как огонь и вода. У меня есть старший брат, но и он мне как брат стал… По оружию, честно говоря, он мастер. А по вопросам – что-то организовать – я.

В планах было поехать на море, он хотел показать, где он живет, как. Очень любил свою маму. Бывало говорит: "Мама, я вышлю тебе деньги". Она: "Не надо, я отложу, не буду тратить твои деньги…" Бывало ссорились, но очень маму любил.

У него дома была овчарка, любил эту собаку. В разговорах никто не собирался умирать, хотели, чтобы это закончилось, чтобы все вернулись".

Украинский воин из Карпатской Сичи Антон Никулин погиб на Харьковщине 01

Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
04.08.2022 21:56 Ответить
Дуже боляче втрачати таких молодих і мужніх Героів !!

Украіна сумує, за Вами , дорогі наші синочки 😪😪😪
04.08.2022 22:04 Ответить
04.08.2022 22:10 Ответить
04.08.2022 22:11 Ответить
Есть книга Империя Ангелов
04.08.2022 22:45 Ответить
Біль наша!Доколи ,Господи?!!! Вічна пам,ять тобі і шана, козаче!
04.08.2022 22:21 Ответить
Слава Герою!
04.08.2022 22:33 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
04.08.2022 23:28 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять..
04.08.2022 23:44 Ответить
Дуже прикро...
Співчуття рідним!
Спочивай з миром брате!
05.08.2022 00:47 Ответить
Вічна пам'ять
05.08.2022 05:29 Ответить
Як тяжко втрачати Героів.Царство Небесне і Вічна память.
05.08.2022 08:19 Ответить
вот и приехал с польши...ппц -
Воспоминания побратима Лыбидя.

"Познакомились мы на работе в Польше. Уже выехав в Киев, на войну, стали как огонь и вода. У меня есть старший брат, но и он мне как брат стал… По оружию, честно говоря, он мастер. А по вопросам - что-то организовать - я.В планах было поехать на море, он хотел показать, где он живет, как. Очень любил свою маму. Бывало говорит: "Мама, я вышлю тебе деньги". Она: "Не надо, я отложу, не буду тратить твои деньги…" Бывало ссорились, но очень маму любил.У него дома была овчарка, любил эту собаку. В разговорах никто не собирался умирать, хотели, чтобы это закончилось, чтобы все вернулись"
05.08.2022 08:58 Ответить
Шана
05.08.2022 09:18 Ответить
 
 