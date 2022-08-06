Враг наступает в направлении Бахмута, оккупанты активизировали "агитационно-разъяснительную составляющую" подготовки к "референдуму", - Гайдай. ФОТОрепортаж

Оккупанты разрушили наши города и села, а теперь вынуждают бездомных за еду идти на референдум.

Такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих громад. Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты фактически уничтожили эти города, сделали бездомными сотни тысяч людей, 90% из которых эвакуировались. Многие оставшиеся проживают в подвалах и укрытиях. Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум", - отметил он.

По словам Гайдая, сейчас в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к референдуму о вхождении региона в состав РФ. Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области.









"Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый референдум, вынуждая людей обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты", - добавил Гайдай.

Относительно ситуации на фронте он сообщил, что враг продолжает атаковать, однако силы обороны наносят противнику потери по всем направлениям.

Российская армия по-прежнему применяет тактику "выжженной земли", не жалея гражданское население и их дома.

Так, в течение 5 августа в районе линии фронта между Луганщиной и Донетчиной врагом было выпущено пять ракет, еще шесть раз работала ствольная и реактивная артиллерия оккупанта.

"Трижды применялись минометы, штурмовые действия россиян поддерживались танковыми обстрелами и авиацией", - проинформировал глава региона.

По нескольким направлениям россияне пытались захватить более выгодные рубежи, улучшить тактическое положение, но вынуждены были отойти.

Оккупанты ведут наступление по направлению на Бахмут, продолжаются боевые действия.