Враг наступает в направлении Бахмута, оккупанты активизировали "агитационно-разъяснительную составляющую" подготовки к "референдуму", - Гайдай. ФОТОрепортаж

Оккупанты разрушили наши города и села, а теперь вынуждают бездомных за еду идти на референдум.

Такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих громад. Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты фактически уничтожили эти города, сделали бездомными сотни тысяч людей, 90% из которых эвакуировались. Многие оставшиеся проживают в подвалах и укрытиях. Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум", - отметил он. 

По словам Гайдая, сейчас в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к референдуму о вхождении региона в состав РФ. Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области.

Враг наступает в направлении Бахмута, оккупанты активизировали агитационно-разъяснительную составляющую подготовки к референдуму, - Гайдай 01
Враг наступает в направлении Бахмута, оккупанты активизировали агитационно-разъяснительную составляющую подготовки к референдуму, - Гайдай 02
Враг наступает в направлении Бахмута, оккупанты активизировали агитационно-разъяснительную составляющую подготовки к референдуму, - Гайдай 03
Враг наступает в направлении Бахмута, оккупанты активизировали агитационно-разъяснительную составляющую подготовки к референдуму, - Гайдай 04

"Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый референдум, вынуждая людей обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты", - добавил Гайдай.

Относительно ситуации на фронте он сообщил, что враг продолжает атаковать, однако силы обороны наносят противнику потери по всем направлениям.

Российская армия по-прежнему применяет тактику "выжженной земли", не жалея гражданское население и их дома.

Так, в течение 5 августа в районе линии фронта между Луганщиной и Донетчиной врагом было выпущено пять ракет, еще шесть раз работала ствольная и реактивная артиллерия оккупанта.

"Трижды применялись минометы, штурмовые действия россиян поддерживались танковыми обстрелами и авиацией", - проинформировал глава региона.

По нескольким направлениям россияне пытались захватить более выгодные рубежи, улучшить тактическое положение, но вынуждены были отойти.

Оккупанты ведут наступление по направлению на Бахмут, продолжаются боевые действия.

Дєрьмак не сидить, то ворог наступає.
06.08.2022 08:53 Ответить
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
1 год
Саліван активно спілкується з Єрмаком і це ніби доказ легітимності Єрмака для США на противагу Спартц
Але Саліван - на противагу Конгресу і Спартц - противник постачання далекобійних ракет і надання рашистам статусу «спонсора тероризму» - що ж йому такого розказує той Єрмак?
06.08.2022 08:54 Ответить
Непрофесіонал, який ні дня не служив в армії є її головнокомандуючим і разом з єрмаком, у якого папа в ФСБ дає вказівки Залужному як воювати. Більшої зради світ не бачив.
06.08.2022 08:59 Ответить
Дамбас вже нареферендив свого часу. Як би у них був Візит, а не Визит, то їм би не асвабаждалі рускаязичную чєлюсть.
06.08.2022 08:56 Ответить
Ніхто на тих "референдумах" не рахував "голоси". Навіщо?

І зараз ніхто не рахуватиме, їм головне намалювати папірець, щоб потім всюди кричати "референдум!", не уточнюючи рівень його законності.
06.08.2022 09:04 Ответить
Через цих уйобків і почалась війна в Україні.
06.08.2022 09:13 Ответить
Усі українські території здали путіну за договором, я ні Гайдаю, ні зеленському не маю підстав вірити. Особливо після знищення азовців.
В.Спартц (конгресвумен США) просто так ляпати щодо підозр Єрмаку не буде без доказів.
Згадайте "анекдотичну" історію з прем'єром Британії, і чим для нього це закінчилося.
06.08.2022 08:59 Ответить
Гайдай тут до чого?
06.08.2022 09:02 Ответить
Хотя бы до того ,что его вотчина и зона ответсвенности это луганщина ,которую он вместе с безуглой и зебильной властью просрал своими росказнями про отход наших войск на другие, боле укреплённые позиции .Пусть уже лучше заткнётся со своими комментариями. На донеччине есть свой очильнык вот и пусть этими рассказами и комментариями занимается он ,а гайдай уходит по тихому в отставку и на пенсию
06.08.2022 09:12 Ответить
американці тиждень назад казали що не візьмуть Бахмат побачимо - "Росіяни можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті, і малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти.американський Інститут дослідження війни (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-28 ISW )
06.08.2022 09:01 Ответить
Не візьмуть та малоймовірно це різні речі. Я впевнений у героїзмі хлопців з ЗСУ, але не впевнений у якості командування та договорняки політиків також ніхто не відміняв.
06.08.2022 09:17 Ответить
1+1 и остальное лайно нам лапшу на уши льют , мол все хорошо, все БУДЕТ прекрасно , Украина БУДЕТ центром вселенной , а зеленский и ермак единственные во всей солнечной системе противостоят агрессии , разинувшие рот имбецилы наслушавшись этого бреда идут в торговые центры за развлекухой где их накрывает ракета , уцелевшие бегут к телевизору за очередной порцией лайна и через неделю все повторяется ..........................ключевые слова - контрнаступление, хаймарсы, атака всу, уничтожено оккупантов, освободили, выше нос.
06.08.2022 09:54 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
06.08.2022 10:41 Ответить
 
 