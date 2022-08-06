Враг наступает в направлении Бахмута, оккупанты активизировали "агитационно-разъяснительную составляющую" подготовки к "референдуму", - Гайдай. ФОТОрепортаж
Оккупанты разрушили наши города и села, а теперь вынуждают бездомных за еду идти на референдум.
Такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих громад. Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты фактически уничтожили эти города, сделали бездомными сотни тысяч людей, 90% из которых эвакуировались. Многие оставшиеся проживают в подвалах и укрытиях. Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум", - отметил он.
По словам Гайдая, сейчас в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к референдуму о вхождении региона в состав РФ. Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области.
"Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый референдум, вынуждая людей обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты", - добавил Гайдай.
Относительно ситуации на фронте он сообщил, что враг продолжает атаковать, однако силы обороны наносят противнику потери по всем направлениям.
Российская армия по-прежнему применяет тактику "выжженной земли", не жалея гражданское население и их дома.
Так, в течение 5 августа в районе линии фронта между Луганщиной и Донетчиной врагом было выпущено пять ракет, еще шесть раз работала ствольная и реактивная артиллерия оккупанта.
"Трижды применялись минометы, штурмовые действия россиян поддерживались танковыми обстрелами и авиацией", - проинформировал глава региона.
По нескольким направлениям россияне пытались захватить более выгодные рубежи, улучшить тактическое положение, но вынуждены были отойти.
Оккупанты ведут наступление по направлению на Бахмут, продолжаются боевые действия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@bryhynets
·
1 год
Саліван активно спілкується з Єрмаком і це ніби доказ легітимності Єрмака для США на противагу Спартц
Але Саліван - на противагу Конгресу і Спартц - противник постачання далекобійних ракет і надання рашистам статусу «спонсора тероризму» - що ж йому такого розказує той Єрмак?
І зараз ніхто не рахуватиме, їм головне намалювати папірець, щоб потім всюди кричати "референдум!", не уточнюючи рівень його законності.
В.Спартц (конгресвумен США) просто так ляпати щодо підозр Єрмаку не буде без доказів.
Згадайте "анекдотичну" історію з прем'єром Британії, і чим для нього це закінчилося.