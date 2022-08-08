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ВСУ ликвидировали российского подполковника-танкиста Цикула, - блогер. ФОТО

Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного оккупанта в чине подполковника танкиста Виталия Цикула.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Подполковник Виталий Цикул (90-я танковая дивизия) совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался".

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ВСУ ликвидировали российского подполковника-танкиста Цикула, - блогер 01

армия РФ (19578) ликвидация (3663) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+52
улетел вместе с башней или удалось превратиться в белых жигулей?
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08.08.2022 01:39
+24
А ведь многие до сих пор не знают, что при попадании снаряда или ракеты в танк, башня отстреливается автоматически для облегчения срочной эвакуации экипажа
Отстрел башни производится за счёт БК танка.
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08.08.2022 03:45
+18
жесть.....
https://twitter.com/i/status/1556329807490809856
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08.08.2022 01:39
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улетел вместе с башней или удалось превратиться в белых жигулей?
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08.08.2022 01:39 Ответить
Какой ты ***** танкист..
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08.08.2022 03:15 Ответить
А ведь многие до сих пор не знают, что при попадании снаряда или ракеты в танк, башня отстреливается автоматически для облегчения срочной эвакуации экипажа
Отстрел башни производится за счёт БК танка.
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08.08.2022 03:45 Ответить
Собственно, эвакуация экипажа в русских танках, также выполняется за счет БК танка.
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08.08.2022 03:49 Ответить
Конечно! БК - всему голова!
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08.08.2022 06:54 Ответить
Иногда даже через триплекс - смотровую щель.
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08.08.2022 09:32 Ответить
После эвакуации через триплекс весь экипаж приобретает скрепную форму "Z". Просто триплекс так устроен.
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08.08.2022 09:51 Ответить
А скажите, вот после отстрела башни, эвакуация экипажа происходит вместе с их гов..м или без онного?
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08.08.2022 06:32 Ответить
Нет-нет! Их дерьмо остаётся в танке для последующего ДНК анализа на случай если эвакуация пойдёт не по плану.
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08.08.2022 06:53 Ответить
Як все складно!...
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08.08.2022 07:28 Ответить
Але як ефектно !
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08.08.2022 09:19 Ответить
Происходит путем разложения на молекулы и скрытного покидания груды металолома, которая еще мгновение назад была боевой машиной. Как-то так.)
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08.08.2022 06:55 Ответить
без, звичайно, там стоїть аналоговнєтний станок, що робить з гавна снаряди
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08.08.2022 07:43 Ответить
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08.08.2022 15:42 Ответить
Бывает по-разному. Если в башне нет командира, то она отлетает на 20 метров, а если там был командир, то только на 10 метров. Сказывается большое количество говна.
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09.08.2022 05:52 Ответить
...
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08.08.2022 09:17 Ответить
жесть.....
https://twitter.com/i/status/1556329807490809856
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08.08.2022 01:39 Ответить
залипательное видео. По карманам успел похлопать в поисках сигарет, а покурить уже нет.
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08.08.2022 01:47 Ответить
Да там у него вся спина как решето от осколков. Орк в болевом шоке, вот и шарится механически в неведении.
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08.08.2022 03:52 Ответить
Так он не танкист, а дуршлаг?
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08.08.2022 06:34 Ответить
Он таким всегда был, просто не замечал, пока не прилетело.
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08.08.2022 06:56 Ответить
Думав: "чи не забув я покласти в кармани насіння" ))
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08.08.2022 09:00 Ответить
хотів посрати Ванюша та щось його трохи ************ зненацька
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08.08.2022 01:58 Ответить
Pop'erdolilo russku kurwu. . Классное Польское слово, мне подобается.
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08.08.2022 02:34 Ответить
Яке з двох?
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08.08.2022 08:24 Ответить
Both
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08.08.2022 19:48 Ответить
Вам про "посрати"? Нет проблем! У нас есть и про такое! Всё для вашего приятного времяпровождения!
https://www.youtube.com/watch?v=HanuHrvUbFM
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08.08.2022 03:30 Ответить
У меня YouTube по телеку, как отдельный канал идёт, а мой 55-дюймовый Самсунг автоматически весь контент переводит в 4К. Угадайте, по сколько раз я пересматривую такие видео?
https://www.youtube.com/watch?v=xcmD6iW_Ymo

А здесь орку реально оторвало башку:



https://www.youtube.com/watch?v=ZS7CLkmdFHE
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08.08.2022 03:38 Ответить
Так, ВИ, батінька естет !
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08.08.2022 09:22 Ответить
Виноват, болен. С 2014 года.
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08.08.2022 09:32 Ответить
Цьому орку що з головою, що без голови, однаково, вся русня від народження, народжується безголовою!
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08.08.2022 13:43 Ответить
Бравий , молодий сцикало поспішив до кабиздоха
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08.08.2022 01:45 Ответить
Цикало? А рыло такое, будто оно Цик-Оол из Тывы. Вот вам, Панове, иллюстрация к вопросу о вырождении.
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08.08.2022 02:03 Ответить
По фамилии он молдован - Цику. Советская практика была букву л добавлять. Как Вылку. Стал Вилкул. Самая страшная порода - гомо советикусы, забывшие свои корни.
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08.08.2022 07:32 Ответить
Туди йому й дорога.
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08.08.2022 02:43 Ответить
И молодая не узнает ,какой у парня был конец
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08.08.2022 04:06 Ответить
І кабздун даволен...
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08.08.2022 06:30 Ответить
Судя по роже, он остался доволен. Даешь больше кацапов разных и довольных.
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08.08.2022 07:16 Ответить
Рило на якогось цикула і схожа.
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08.08.2022 07:26 Ответить
Який ти нафіг танкіст….
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08.08.2022 08:20 Ответить
был дебилом дебилом и сдох
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08.08.2022 08:31 Ответить
Типова рожа рашинського напівполковника.
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08.08.2022 08:50 Ответить
гарне фото на надгробок...
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08.08.2022 09:41 Ответить
В песне про журавлей заменить слова на жигулей и обретается новый смысл и современные мысли рашистов
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08.08.2022 10:49 Ответить
Уже давно заменил:
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08.08.2022 11:31 Ответить
такий "веселий" кацапчик - ото чортів в пеклі буде кому розсмішити
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08.08.2022 10:51 Ответить
псевдо словян полукровка вон глаза то хазарские прищюры шоб на коне скакать по пустыне за кумысом
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08.08.2022 11:41 Ответить
пика така задоволена)
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08.08.2022 12:41 Ответить
І чого у них усіх такі дибільні пики...
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08.08.2022 14:16 Ответить
Brawo! Niech żyje Ukraina!
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08.08.2022 15:35 Ответить
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08.08.2022 17:38 Ответить
Якщо це підполковник то на шмарок Нобелівський лауреат ( типа накаркав)
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08.08.2022 22:37 Ответить
 
 