ВСУ ликвидировали российского подполковника-танкиста Цикула, - блогер. ФОТО
Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного оккупанта в чине подполковника танкиста Виталия Цикула.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Он отметил: "Подполковник Виталий Цикул (90-я танковая дивизия) совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался".
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Отстрел башни производится за счёт БК танка.
https://twitter.com/i/status/1556329807490809856
https://www.youtube.com/watch?v=HanuHrvUbFM
https://www.youtube.com/watch?v=xcmD6iW_Ymo
А здесь орку реально оторвало башку:
https://www.youtube.com/watch?v=ZS7CLkmdFHE