ВСУ ликвидировали российского подполковника-танкиста Цикула, - блогер. ФОТО

Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного оккупанта в чине подполковника танкиста Виталия Цикула.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Подполковник Виталий Цикул (90-я танковая дивизия) совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался".

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