23 654 52
ЗСУ ліквідували російського підполковника-танкіста Цикула, - блогер. ФОТО
Збройні сили України ліквідували чергового окупанта в чині підполковника - танкіста Віталія Цикула.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Підполковник Віталій Цикул (90-та танкова дивізія) зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався".
Топ коментарі
+52 Urs
показати весь коментар08.08.2022 01:39 Посилання
+24 Alfa Alpha
показати весь коментар08.08.2022 03:45 Посилання
+18 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар08.08.2022 01:39 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отстрел башни производится за счёт БК танка.
https://twitter.com/i/status/1556329807490809856
https://www.youtube.com/watch?v=HanuHrvUbFM
https://www.youtube.com/watch?v=xcmD6iW_Ymo
А здесь орку реально оторвало башку:
https://www.youtube.com/watch?v=ZS7CLkmdFHE