ЗСУ ліквідували російського підполковника-танкіста Цикула, - блогер. ФОТО

Збройні сили України ліквідували чергового окупанта в чині підполковника - танкіста Віталія Цикула.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Підполковник Віталій Цикул (90-та танкова дивізія) зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався".

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