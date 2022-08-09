Из-за принудительной мобилизации шахты оккупированной Луганщины на грани закрытия. Ситуация приближается к катастрофической, - Гайдай. ФОТО
Из-за принудительной мобилизации шахты Луганщины на грани закрытия. Оккупанты делают все, чтобы лишить ВСУ возможности усилить другие направления.
Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Враг применяет все имеющееся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно здесь и не допустить каких-либо маневров. Только за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганщины и Донетчины. Вблизи восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупанта", - говорится в сообщении.
Кроме того, россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак, обстреляли населенные пункты из минометов.
Между тем, по его словам, шахты Луганщины оказались на грани закрытия.
Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией в 2014 году, – уточнил Гайдай.
"Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск, (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка – еще один шаг к полной остановке предприятий. Все знают, что с фронта не возвращаются, поэтому овладевают новыми специальностями, работают по совместительству, выходят в дополнительные смены. Шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий. Дошли до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей РФ. "Ситуация приближается к катастрофической. Хотя кто-то утверждает, что они еще толком не начинали", - резюмировал Гайдай.
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Они свое дело сделали
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С 2014 года самопровозглашённые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ЛНР и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ДНР обвиняют Украину в обстрелах. Однако, до самого начала вторжения РФ в 2022 году интенсивность боевых действий в Донбассе постоянно снижалась. В 2014 году счёт погибших гражданских шёл на тысячи. С 2017 года - на десятки. В последние годы вплоть до 24 февраля в регионе случались единичные случаи гибели мирных жителейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F#cite_note-2 [2] . За весь 2021 год в Донбассе погибли 36 мирных жителей, большинство - от мин и неосторожного обращения с неразорвавшимися снарядами (а не от обстрелов). С середины июня 2022 года взрывы случаются в Донецке постоянноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F#cite_note-3 [3] .
Так вам і надо, ссані криси, шоб ви сдохли всі до одного, суки.