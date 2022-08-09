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Из-за принудительной мобилизации шахты оккупированной Луганщины на грани закрытия. Ситуация приближается к катастрофической, - Гайдай. ФОТО

Из-за принудительной мобилизации шахты Луганщины на грани закрытия. Оккупанты делают все, чтобы лишить ВСУ возможности усилить другие направления.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Враг применяет все имеющееся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно здесь и не допустить каких-либо маневров. Только за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганщины и Донетчины. Вблизи восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупанта", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак, обстреляли населенные пункты из минометов.

Между тем, по его словам, шахты Луганщины оказались на грани закрытия.

Из-за принудительной мобилизации шахты оккупированной Луганщины на грани закрытия. Ситуация приближается к катастрофической, - Гайдай 01
Из-за принудительной мобилизации шахты оккупированной Луганщины на грани закрытия. Ситуация приближается к катастрофической, - Гайдай 02
Из-за принудительной мобилизации шахты оккупированной Луганщины на грани закрытия. Ситуация приближается к катастрофической, - Гайдай 03
Из-за принудительной мобилизации шахты оккупированной Луганщины на грани закрытия. Ситуация приближается к катастрофической, - Гайдай 04
Из-за принудительной мобилизации шахты оккупированной Луганщины на грани закрытия. Ситуация приближается к катастрофической, - Гайдай 05

Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией в 2014 году, – уточнил Гайдай.

"Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск, (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка – еще один шаг к полной остановке предприятий. Все знают, что с фронта не возвращаются, поэтому овладевают новыми специальностями, работают по совместительству, выходят в дополнительные смены. Шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий. Дошли до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей РФ. "Ситуация приближается к катастрофической. Хотя кто-то утверждает, что они еще толком не начинали", - резюмировал Гайдай.

Читайте также: Вчера рашисты обстреляли шахту в Торецке. На глубине 800 м до сих пор находятся 3 горняка, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

обстрел (27685) шахта (961) мобилизация (2800) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+32
какие послушные шахтеры, даже касками не стучат
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09.08.2022 08:52
+20
Кому они нужны?
Кацапам нужна территория а не донбасяне

Они свое дело сделали
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09.08.2022 08:56
+16
Шота пашло нє так, да, даунбасянє? Вмєсто палучєнія пєнсії в нєнавістной Украіне плюс пєнсії в любімой рашкє, любімая рашка пагнала на убой к украінскім тєрмінаторам.

Так вам і надо, ссані криси, шоб ви сдохли всі до одного, суки.
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09.08.2022 09:06
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какие послушные шахтеры, даже касками не стучат
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09.08.2022 08:52 Ответить
Стучать можно было в Украине....
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09.08.2022 08:55 Ответить
але їм хотілось на засрашку, точніш щоб вона до них прийшла, і вона прийшла, але треба бути обережним з бажаннями, бо вони збуваються.
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09.08.2022 13:19 Ответить
Кому они нужны?
Кацапам нужна территория а не донбасяне

Они свое дело сделали
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09.08.2022 08:56 Ответить
та їм і територія не треба, вони добре розуміють, що ніхто не дозволить вже змінити територівльний устрій силою.
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09.08.2022 13:21 Ответить
а ви гдє билі, када 8 лєт дамбілі Бамбас?
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09.08.2022 08:57 Ответить
Як нівелювати ворожу пропаганду на цю тему:

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

«Где вы были последние восемь лет?» или «Почему вы восемь лет молчали?» - тезис политической https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганды в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , который с конца февраля 2022 года используется в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) вторжением России на Украину как напоминание о том, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B война в Донбассе продолжается с 2014 года. По мнению журналиста https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Каныгина , является одним из главных аргументов пропагандыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F#cite_note-meduza-1 [1] .

С 2014 года самопровозглашённые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ЛНР и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ДНР обвиняют Украину в обстрелах. Однако, до самого начала вторжения РФ в 2022 году интенсивность боевых действий в Донбассе постоянно снижалась. В 2014 году счёт погибших гражданских шёл на тысячи. С 2017 года - на десятки. В последние годы вплоть до 24 февраля в регионе случались единичные случаи гибели мирных жителейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F#cite_note-2 [2] . За весь 2021 год в Донбассе погибли 36 мирных жителей, большинство - от мин и неосторожного обращения с неразорвавшимися снарядами (а не от обстрелов). С середины июня 2022 года взрывы случаются в Донецке постоянноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F#cite_note-3 [3] .
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09.08.2022 09:08 Ответить
Путін ввйол - па самие памедори.
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09.08.2022 08:58 Ответить
Шота пашло нє так, да, даунбасянє? Вмєсто палучєнія пєнсії в нєнавістной Украіне плюс пєнсії в любімой рашкє, любімая рашка пагнала на убой к украінскім тєрмінаторам.

Так вам і надо, ссані криси, шоб ви сдохли всі до одного, суки.
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09.08.2022 09:06 Ответить
можна вже припинити розказувати про лугандонських орків і припинити травити байки про якийсь там *рух опору*.Хто там лишився-це концентрований неліквід,затяті сепарюги.Досить вже засмічувати стрічку новин байками про те,як їм доводиться тяжко.
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09.08.2022 09:07 Ответить
Гайдай даже не шифруется - расстроен что шахты сепарские закрываются
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09.08.2022 09:09 Ответить
Та *****, ЗСУ усіх лугандонів розстріляє
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09.08.2022 09:18 Ответить
про "катастрофічну" ситуацію нв шахтах орділо вже говорять с 2014
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09.08.2022 09:18 Ответить
Зато бєз біндер!
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09.08.2022 09:21 Ответить
Закриття шахт на окупованій території взагалі не повинно зараз нікого хвилювати..
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09.08.2022 09:28 Ответить
нема кому шукати та викопувати різноманітну зброю з шахт
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09.08.2022 09:35 Ответить
Які слухняні шахтарі. А Гайдай чомусь не взяв їх у ЗСУ.
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09.08.2022 09:41 Ответить
Они там уже 8 лет петушки покусывают, а теперь и петушки кончились.
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09.08.2022 09:57 Ответить
Вони мали СІМ років,щоб виїхати в Україну.Чому не виїзджали?Тому,що хитродупі та розраховували отримувати пенсію від неадекватів з Банкової та, як там кажуть,путінську пенсію.А на хитру ДУПУ завжди знайдеться "БОЛТ" з лівою різьбою.
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09.08.2022 10:31 Ответить
Да и йух на них!
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09.08.2022 18:22 Ответить
 
 