Через примусову мобілізацію шахти окупованої Луганщини на межі закриття. Ситуація наближається до катастрофічної, - Гайдай. ФОТО

Через примусову мобілізацію шахти Луганщини на межі закриття. Окупанти роблять все, аби позбавити ЗСУ можливості посилити інші напрямки.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог застосовує усе наявне озброєння, аби вимусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме тут і не допустити будь-яких маневрів. Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта", - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни завдали ракетного удару, здійснили дві спроби танкових атак, обстріляли населені пункти із мінометів.

Тим часом, за його словами, шахти Луганщини опинилися на межі зачинення.

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Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених Росією у 2014 році, - уточнив Гайдай.

"Це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ, (Свердловськ). Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка - ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Всі знають, що із фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Дійшли до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей РФ. Ситуація наближається до катастрофічної. Хоча хтось стверджує, що вони ще толком не починали", - резюмував Гайдай.