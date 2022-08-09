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Новини Фото Війна
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Через примусову мобілізацію шахти окупованої Луганщини на межі закриття. Ситуація наближається до катастрофічної, - Гайдай. ФОТО

Через примусову мобілізацію шахти Луганщини на межі закриття. Окупанти роблять все, аби позбавити ЗСУ можливості посилити інші напрямки.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог застосовує усе наявне озброєння, аби вимусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме тут і не допустити будь-яких маневрів. Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта", - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни завдали ракетного удару, здійснили дві спроби танкових атак, обстріляли населені пункти із мінометів.

Тим часом, за його словами, шахти Луганщини опинилися на межі зачинення.

Також читайте: Росіяни атакували з повітря 7 населених пунктів Луганщини. Продовжуються спроби наступу. ЗСУ ліквідували ДРГ, - Гайдай. ФОТО

Через примусову мобілізацію шахти окупованої Луганщини на межі закриття. Ситуація наближається до катастрофічної, - Гайдай 01
Через примусову мобілізацію шахти окупованої Луганщини на межі закриття. Ситуація наближається до катастрофічної, - Гайдай 02
Через примусову мобілізацію шахти окупованої Луганщини на межі закриття. Ситуація наближається до катастрофічної, - Гайдай 03
Через примусову мобілізацію шахти окупованої Луганщини на межі закриття. Ситуація наближається до катастрофічної, - Гайдай 04
Через примусову мобілізацію шахти окупованої Луганщини на межі закриття. Ситуація наближається до катастрофічної, - Гайдай 05

Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених Росією у 2014 році, - уточнив Гайдай.

"Це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ, (Свердловськ). Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка - ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Всі знають, що із фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Дійшли до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей РФ. Ситуація наближається до катастрофічної. Хоча хтось стверджує, що вони ще толком не починали", - резюмував Гайдай.

Автор: 

обстріл (29021) шахта (704) мобілізація (3109) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+32
какие послушные шахтеры, даже касками не стучат
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09.08.2022 08:52
+20
Кому они нужны?
Кацапам нужна территория а не донбасяне

Они свое дело сделали
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09.08.2022 08:56
+16
Шота пашло нє так, да, даунбасянє? Вмєсто палучєнія пєнсії в нєнавістной Украіне плюс пєнсії в любімой рашкє, любімая рашка пагнала на убой к украінскім тєрмінаторам.

Так вам і надо, ссані криси, шоб ви сдохли всі до одного, суки.
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09.08.2022 09:06
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какие послушные шахтеры, даже касками не стучат
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09.08.2022 08:52 Відповісти
Стучать можно было в Украине....
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09.08.2022 08:55 Відповісти
але їм хотілось на засрашку, точніш щоб вона до них прийшла, і вона прийшла, але треба бути обережним з бажаннями, бо вони збуваються.
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09.08.2022 13:19 Відповісти
Кому они нужны?
Кацапам нужна территория а не донбасяне

Они свое дело сделали
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09.08.2022 08:56 Відповісти
та їм і територія не треба, вони добре розуміють, що ніхто не дозволить вже змінити територівльний устрій силою.
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09.08.2022 13:21 Відповісти
а ви гдє билі, када 8 лєт дамбілі Бамбас?
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09.08.2022 08:57 Відповісти
Як нівелювати ворожу пропаганду на цю тему:

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

«Где вы были последние восемь лет?» или «Почему вы восемь лет молчали?» - тезис политической https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганды в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , который с конца февраля 2022 года используется в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) вторжением России на Украину как напоминание о том, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B война в Донбассе продолжается с 2014 года. По мнению журналиста https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Каныгина , является одним из главных аргументов пропагандыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F#cite_note-meduza-1 [1] .

С 2014 года самопровозглашённые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ЛНР и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ДНР обвиняют Украину в обстрелах. Однако, до самого начала вторжения РФ в 2022 году интенсивность боевых действий в Донбассе постоянно снижалась. В 2014 году счёт погибших гражданских шёл на тысячи. С 2017 года - на десятки. В последние годы вплоть до 24 февраля в регионе случались единичные случаи гибели мирных жителейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F#cite_note-2 [2] . За весь 2021 год в Донбассе погибли 36 мирных жителей, большинство - от мин и неосторожного обращения с неразорвавшимися снарядами (а не от обстрелов). С середины июня 2022 года взрывы случаются в Донецке постоянноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F#cite_note-3 [3] .
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09.08.2022 09:08 Відповісти
Путін ввйол - па самие памедори.
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09.08.2022 08:58 Відповісти
Шота пашло нє так, да, даунбасянє? Вмєсто палучєнія пєнсії в нєнавістной Украіне плюс пєнсії в любімой рашкє, любімая рашка пагнала на убой к украінскім тєрмінаторам.

Так вам і надо, ссані криси, шоб ви сдохли всі до одного, суки.
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09.08.2022 09:06 Відповісти
можна вже припинити розказувати про лугандонських орків і припинити травити байки про якийсь там *рух опору*.Хто там лишився-це концентрований неліквід,затяті сепарюги.Досить вже засмічувати стрічку новин байками про те,як їм доводиться тяжко.
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09.08.2022 09:07 Відповісти
Гайдай даже не шифруется - расстроен что шахты сепарские закрываются
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09.08.2022 09:09 Відповісти
Та *****, ЗСУ усіх лугандонів розстріляє
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09.08.2022 09:18 Відповісти
про "катастрофічну" ситуацію нв шахтах орділо вже говорять с 2014
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09.08.2022 09:18 Відповісти
Зато бєз біндер!
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09.08.2022 09:21 Відповісти
Закриття шахт на окупованій території взагалі не повинно зараз нікого хвилювати..
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09.08.2022 09:28 Відповісти
нема кому шукати та викопувати різноманітну зброю з шахт
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09.08.2022 09:35 Відповісти
Які слухняні шахтарі. А Гайдай чомусь не взяв їх у ЗСУ.
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09.08.2022 09:41 Відповісти
Они там уже 8 лет петушки покусывают, а теперь и петушки кончились.
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09.08.2022 09:57 Відповісти
Вони мали СІМ років,щоб виїхати в Україну.Чому не виїзджали?Тому,що хитродупі та розраховували отримувати пенсію від неадекватів з Банкової та, як там кажуть,путінську пенсію.А на хитру ДУПУ завжди знайдеться "БОЛТ" з лівою різьбою.
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09.08.2022 10:31 Відповісти
Да и йух на них!
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09.08.2022 18:22 Відповісти
 
 