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Волонтеры собирают средства на пикап для батальона "Реванш". ФОТО

колонович

Волонтеры собирают средства на приобретение пикапа-внедорожника для батальона "Реванш".

Об этом в фейсбуке написала Екатерина Колонович, передает Цензор.НЕТ.

"Для успешного выполнения военных задач бойцам "Реванша" очень нужен внедорожник. Ребята воюют на южном и восточном направлениях фронта, где скоро будет еще горячее. Машины, которые были в распоряжении бойцов, вышли из строя, а без автомобиля невозможно быстро добраться до нужных мест и перевезти требуемое оборудование.

С просьбой ко мне обратился боец батальона с позывным Львов. Он – бывший ученик моей учительницы истории Екатерины Ожеговой, с которой мы волонтерим вместе. Сейчас друг Львов служит в батальоне "Реванш", - говорится в сообщении.

Колонович пишет, что  у нее уже есть успешная история сбора и покупки дронов Mavic 3, а также комплектующих к ним для 3-го батальона УДА. Также есть оформленная в налоговой волонтерская карта для сбора.

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Волонтеры собирают средства на пикап для батальона Реванш 04
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"Просим помочь нам собрать на пикап для батальона "Реванш". Потому что без него никак.

Моя Моно: 5375411505235312

PayPal: [email protected]", - написала волонтер.

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волонтеры (2640)


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09.08.2022 16:54 Ответить
Дуже дякую вам!
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09.08.2022 22:23 Ответить
ХА!зберить кошты снайперу Вбыты путинаХуйла!!!!а це так шняга!бабла хочете на фоне!!!АФОНЯ РУБ ДАВАЙ!!!
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09.08.2022 17:14 Ответить
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09.08.2022 18:04 Ответить
Велика вам подяка!
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09.08.2022 22:25 Ответить
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09.08.2022 22:15 Ответить
Дякую вам ! 🙂
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09.08.2022 22:26 Ответить
 
 