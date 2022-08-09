Волонтеры собирают средства на пикап для батальона "Реванш". ФОТО
Волонтеры собирают средства на приобретение пикапа-внедорожника для батальона "Реванш".
Об этом в фейсбуке написала Екатерина Колонович, передает Цензор.НЕТ.
"Для успешного выполнения военных задач бойцам "Реванша" очень нужен внедорожник. Ребята воюют на южном и восточном направлениях фронта, где скоро будет еще горячее. Машины, которые были в распоряжении бойцов, вышли из строя, а без автомобиля невозможно быстро добраться до нужных мест и перевезти требуемое оборудование.
С просьбой ко мне обратился боец батальона с позывным Львов. Он – бывший ученик моей учительницы истории Екатерины Ожеговой, с которой мы волонтерим вместе. Сейчас друг Львов служит в батальоне "Реванш", - говорится в сообщении.
Колонович пишет, что у нее уже есть успешная история сбора и покупки дронов Mavic 3, а также комплектующих к ним для 3-го батальона УДА. Также есть оформленная в налоговой волонтерская карта для сбора.
"Просим помочь нам собрать на пикап для батальона "Реванш". Потому что без него никак.
Моя Моно: 5375411505235312
PayPal: [email protected]", - написала волонтер.
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