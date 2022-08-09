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Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону "Реванш". ФОТО

колонович

Волонтери збирають кошти на придбання пікапа-позазашляховика для батальйону "Реванш".

Про це у фейсбуці написала журналістка та волонтерка Катерина Колонович, інформує Цензор.НЕТ.

"Для успішного виконання військових задач бійцям "Реваншу" дуже потрібен позашляховик. Хлопці воюють на південному та східному напрямках фронту, де скоро буде ще гарячіше. Машини, що були у розпорядженні бійців вийшли з ладу, а без автівки неможливо швидко дістатися до потрібних місць та перевезти необхідне обладнання.

З проханням до мене звернувся боєць батальону з позивним Львов. Він - колишній учень моєї вчительки історії Катерини Ожегової, з якою ми волонтеримо разом. Зараз друже Львов служить у батальйоні "Реванш"", - йдеться у дописі.

Також зазначається про вже успішну історію збору і купівлі дронів Mavic 3, а також комплектуючих до них, для 3-го батальону УДА. 

Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону Реванш 01
Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону Реванш 02

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Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону Реванш 03
Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону Реванш 04
Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону Реванш 05
Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону Реванш 06

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Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону Реванш 07
Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону Реванш 08

"Просимо допомогти нам зібрати на пікап для батальйону "Реванш". Бо без нього ніяк.

Моя Моно: 5375411505235312

PayPal: [email protected]", - написала волонтер.

Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону Реванш 09

Автор: 

волонтери (1339)


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09.08.2022 16:54 Відповісти
Дуже дякую вам!
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09.08.2022 22:23 Відповісти
ХА!зберить кошты снайперу Вбыты путинаХуйла!!!!а це так шняга!бабла хочете на фоне!!!АФОНЯ РУБ ДАВАЙ!!!
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09.08.2022 17:14 Відповісти
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09.08.2022 18:04 Відповісти
Велика вам подяка!
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09.08.2022 22:25 Відповісти
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09.08.2022 22:15 Відповісти
Дякую вам ! 🙂
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09.08.2022 22:26 Відповісти
 
 