Волонтери збирають кошти на пікап для батальйону "Реванш". ФОТО
Волонтери збирають кошти на придбання пікапа-позазашляховика для батальйону "Реванш".
Про це у фейсбуці написала журналістка та волонтерка Катерина Колонович, інформує Цензор.НЕТ.
"Для успішного виконання військових задач бійцям "Реваншу" дуже потрібен позашляховик. Хлопці воюють на південному та східному напрямках фронту, де скоро буде ще гарячіше. Машини, що були у розпорядженні бійців вийшли з ладу, а без автівки неможливо швидко дістатися до потрібних місць та перевезти необхідне обладнання.
З проханням до мене звернувся боєць батальону з позивним Львов. Він - колишній учень моєї вчительки історії Катерини Ожегової, з якою ми волонтеримо разом. Зараз друже Львов служить у батальйоні "Реванш"", - йдеться у дописі.
Також зазначається про вже успішну історію збору і купівлі дронів Mavic 3, а також комплектуючих до них, для 3-го батальону УДА.
"Просимо допомогти нам зібрати на пікап для батальйону "Реванш". Бо без нього ніяк.
Моя Моно: 5375411505235312
PayPal: [email protected]", - написала волонтер.
Будь ласка, зачекайте...
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