Семирічна волонтерка придбала для військових два авто і тепловізори. ВIДЕО
Іринка з Рівного виготовляє і продає віночки, щоб допомоги Збройним силам України. Дівчинка вже подарувала військовим два тепловізори, придбала дві машини, нині збирає гроші на третю, але мріє про "Джавелін".
Про це йдеться в матеріалі ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.
32-річний батько дівчинки Олександр Васильєв з 14-тої окремої механізованої бригади загинув 27 березня на Миколаївщині. Раніше, у 2014-му, життя за Україну віддав і її рідний дядько.
Іринка вирішила сама наближати нашу перемогу, допомагаючи армії. "Мені це треба, щоб сюди москалі не прийшли, і щоб вони зовсім пішли з України", - переконує маленька волонтерка.
Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Втім, люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки.
"Я спочатку на перший збирала тепловізор, потім на другий, а тепер я збираю вже на третю машину", - розповідає дівчинка.
Дитяча мрія Іринки - зібрати на "Джавелін". Мама пояснила їй, що придбати таку зброю просто так не можна. Тож дівчинка збирається написати листа керівництву України, щоби їй сказали, як купити "Джавелін".
Іринка впевнена, що завдяки своїм виробам зможе назбирати на потрібне українським армійцям. Готова, каже, їх виготовляти ледь не безперестанку, аби тільки наблизити перемогу України. І певна, тато і дядько нею б пишалися.
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32-річний батько дівчинки Олександр Васильєв з 14-тої окремої механізованої бригади загинув 27 березня на Миколаївщині. Раніше, у 2014-му, життя за Україну віддав і її рідний дядько. Джерело:
Особливо, на Печерську ?