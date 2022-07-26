Семирічна волонтерка придбала для військових два авто і тепловізори. ВIДЕО

Іринка з Рівного виготовляє і продає віночки, щоб допомоги Збройним силам України. Дівчинка вже подарувала військовим два тепловізори, придбала дві машини, нині збирає гроші на третю, але мріє про "Джавелін".

Про це йдеться в матеріалі ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

32-річний батько дівчинки Олександр Васильєв з 14-тої окремої механізованої бригади загинув 27 березня на Миколаївщині. Раніше, у 2014-му, життя за Україну віддав і її рідний дядько.

Іринка вирішила сама наближати нашу перемогу, допомагаючи армії. "Мені це треба, щоб сюди москалі не прийшли, і щоб вони зовсім пішли з України", - переконує маленька волонтерка.

Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Втім, люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки.

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"Я спочатку на перший збирала тепловізор, потім на другий, а тепер я збираю вже на третю машину", - розповідає дівчинка.

Дитяча мрія Іринки - зібрати на "Джавелін". Мама пояснила їй, що придбати таку зброю просто так не можна. Тож дівчинка збирається написати листа керівництву України, щоби їй сказали, як купити "Джавелін".

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Іринка впевнена, що завдяки своїм виробам зможе назбирати на потрібне українським армійцям. Готова, каже, їх виготовляти ледь не безперестанку, аби тільки наблизити перемогу України. І певна, тато і дядько нею б пишалися.