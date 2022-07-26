УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11243 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 081 30

Семирічна волонтерка придбала для військових два авто і тепловізори. ВIДЕО

Іринка з Рівного виготовляє і продає віночки, щоб допомоги Збройним силам України. Дівчинка вже подарувала військовим два тепловізори, придбала дві машини, нині збирає гроші на третю, але мріє про "Джавелін".

Про це йдеться в матеріалі ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

32-річний батько дівчинки Олександр Васильєв з 14-тої окремої механізованої бригади загинув 27 березня на Миколаївщині. Раніше, у 2014-му, життя за Україну віддав і її рідний дядько.

Іринка вирішила сама наближати нашу перемогу, допомагаючи армії. "Мені це треба, щоб сюди москалі не прийшли, і щоб вони зовсім пішли з України", - переконує маленька волонтерка.

Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Втім, люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки.

Також читайте: Семирічна дівчинка обрізала волосся, щоб допомогти пораненим захисникам, - Юсупова. ФОТО

"Я спочатку на перший збирала тепловізор, потім на другий, а тепер я збираю вже на третю машину", - розповідає дівчинка.

Дитяча мрія Іринки - зібрати на "Джавелін". Мама пояснила їй, що придбати таку зброю просто так не можна. Тож дівчинка збирається написати листа керівництву України, щоби їй сказали, як купити "Джавелін".

Також дивіться: Діти співають гімн України під час повітряної тривоги у дворі Івано-Франківська. ВIДЕО

Іринка впевнена, що завдяки своїм виробам зможе назбирати на потрібне українським армійцям. Готова, каже, їх виготовляти ледь не безперестанку, аби тільки наблизити перемогу України. І певна, тато і дядько нею б пишалися.

Автор: 

діти (5083) допомога (8367) волонтери (1335)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
Бережи та допомагай тобі Господь, Яриночко
показати весь коментар
26.07.2022 13:46
+51
Дитина думає про армію а депутати про свій карман
показати весь коментар
26.07.2022 13:47
+36
на таких людях держиться ця земля.
показати весь коментар
26.07.2022 13:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бережи та допомагай тобі Господь, Яриночко
показати весь коментар
26.07.2022 13:46 Відповісти
на таких людях держиться ця земля.
показати весь коментар
26.07.2022 13:46 Відповісти
Дитина думає про армію а депутати про свій карман
показати весь коментар
26.07.2022 13:47 Відповісти
все зелене кодло на чолі з ляльководом бородатим тільки й думає як нажухати цю державу та вкрасти побільше. Багато численні структури Коломойського купили чи перерахували для фронту. Це їм кожен місяць мільярди боргів списують суди
показати весь коментар
26.07.2022 14:34 Відповісти
Поки зеленська влада тільки бере від держави, люди від малого до старого помагають ЗСУ. Коли вже нарешті ЗеЧмо зі своїми слугами нажруться, бо їхні всі договорняки з рашкою нам і так війною вилізли, а вони далі мутять.
показати весь коментар
26.07.2022 13:50 Відповісти
ВОТ И ОТЛИЧИЕ УКРАИНЫ ОТ РОССИИ... а кацапы понять не могут... гундосят конченные ***** про свой Ордынский мырЪ
показати весь коментар
26.07.2022 13:51 Відповісти
чому нема номеру картки матусі ? хтось може бажає допомогти гривнею або придбати її виріб...
показати весь коментар
26.07.2022 13:51 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2022 13:55 Відповісти
Сонечко. Незламна...
показати весь коментар
26.07.2022 13:56 Відповісти
татко б пишався своєю принцесою...
показати весь коментар
26.07.2022 13:57 Відповісти
а ********* депутатская себе зарплаты подняла в 2 раза , и по ресторанам жрет , это хриплое и не бритое недоразумение ни копейки на армию не выделил , сцыт последствий , ведь ему еще на ростов бежать с ермаком, а там не поймут.
показати весь коментар
26.07.2022 14:02 Відповісти
Береги тебя Господь маленькая волонтерочка, имея такое прекрасное поколение, Украина обязательно победит!Вы главная ценность нашей страны.
показати весь коментар
26.07.2022 14:16 Відповісти
Читая, что делает эта девочка, переворачивает в нашем сознании все приоритеты ценностей. Покуда у нас есть такие дети - Украина обязательно победит. Храни тебя , Господь!
показати весь коментар
26.07.2022 14:29 Відповісти
Читай наволоч.

32-річний батько дівчинки Олександр Васильєв з 14-тої окремої механізованої бригади загинув 27 березня на Миколаївщині. Раніше, у 2014-му, життя за Україну віддав і її рідний дядько. Джерело:
показати весь коментар
26.07.2022 15:05 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2022 15:19 Відповісти
чтот тут добавить молодец...тут соседка пенсионерка также продает веночки ей еле на хлеб хватает
показати весь коментар
26.07.2022 15:27 Відповісти
Честь і хвала дівчинці ! а ось від олігархів які грабують країну десятки років жодної допомоги .
показати весь коментар
26.07.2022 15:27 Відповісти
Ребенок каждую копейку в армию отправляет, а Абрахамия с зелебобиками Абрамовича отмазывают от санкций за лярды баксов в карман.
показати весь коментар
26.07.2022 15:48 Відповісти
А кто родители этого ребенка и какие у них зарплаты
показати весь коментар
27.07.2022 07:08 Відповісти
Сонечко!!!
показати весь коментар
26.07.2022 15:51 Відповісти
А скільки б віночків вона змогла продати у Києві ?
Особливо, на Печерську ?
показати весь коментар
26.07.2022 17:20 Відповісти
До слез.....старею, видимо.
показати весь коментар
26.07.2022 18:43 Відповісти
Якась маячня. Два тепловізори - 58 000 долярів, а ще кілька авто! Що за віночки вона продає і в яких масштабах? Я не проти такої ініціативи, але такиї піар просто зашкалює, здоровий глузд важко відключити...
показати весь коментар
26.07.2022 19:22 Відповісти
"Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Втім, люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки." Джерело:
показати весь коментар
26.07.2022 19:44 Відповісти
Тепловізор 2700 евро. Можу чек показати. Прислали з Італії.
показати весь коментар
27.07.2022 09:25 Відповісти
і дівчинка молодець і люди що переплачують
показати весь коментар
26.07.2022 21:27 Відповісти
 
 