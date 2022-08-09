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Новости Фото Война
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До взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки находились российские самолеты Су-30СМ, Су-33 и Су-24М, - СМИ. ФОТО

До взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки в оккупированном Крыму находились российские самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.

До взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки находились российские самолеты Су-30СМ, Су-33 и Су-24М, - СМИ 01

Отмечается, что этот крымский аэродром – один из ключевых для авиации РФ аэропортов на оккупированном полуострове.

Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда российская армия совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов.

До взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки находились российские самолеты Су-30СМ, Су-33 и Су-24М, - СМИ 02

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На фото сервиса Planet Labs, которые были сделаны сегодня, 9 августа в 11:10 по Киеву, то есть примерно за 4 часа до взрывов, видны склады и многочисленная военная авиация, которая здесь располагается.

До взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки находились российские самолеты Су-30СМ, Су-33 и Су-24М, - СМИ 03

Что осталось на аэродроме после сегодняшних взрывов будет ясно после получения свежих спутниковых снимков.

взрыв (6797) Крым (26419) Саки (29) аэродром (295)


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Топ комментарии
+77
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09.08.2022 18:22
+66
Найкраще пляжне фото 2022
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09.08.2022 18:24
+51
Вони і зараз там перебувають... більшою чи меншою частиною.
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09.08.2022 18:10
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09.08.2022 19:06 Ответить
судячи з офіційної позиції нашого ГШ по "бавовні" в Криму, щойно оприлюдненої - то таки це наш подарунок.
.
У вигляді сигари прапору, який потім покурив її у невстановленому місці аеродрому Новофедорівки.
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09.08.2022 19:08 Ответить
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09.08.2022 19:09 Ответить
To Be Continued
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09.08.2022 19:11 Ответить
Пішла декрисонізація Криму.
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09.08.2022 19:14 Ответить
Кримська вата казала: "лішби нє била вайни!"
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09.08.2022 19:14 Ответить
так то нє война то всєго ліш громкіє хлопкі
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09.08.2022 23:07 Ответить
Сьогодні після прильоту по аеродрому в Криму, татари святкують "початок" звільнення від мУхосранска ослячого


Звонив в Евпаторію.....настрій у Асана(ім'я змінено, через підарасів на полуострові з RU) СУПЕР!!!!! НА Каже, що ВСІ уже знають, що Крим бо уже знову УКРАЇНА!!!

Їдять Імам Баілди, Шиш - Кебаб і благословляють ЗСУ!!!
ЦЕ ПРАВДА З Євпаторії!!!
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09.08.2022 19:16 Ответить
Крим то звільнять, але не для них і від них теж.
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09.08.2022 22:01 Ответить
Это просто праздник какой то! Слава ЗСУ!
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09.08.2022 19:21 Ответить
NE bylo vzryva. Ne by lo.
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09.08.2022 19:26 Ответить
сподіваюсь накрило разом с тварями-пілотами, які не бачать написи "діти"
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09.08.2022 19:26 Ответить
I priliotov nebylo
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09.08.2022 19:27 Ответить
ну не бу ло так не бу ло)
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09.08.2022 23:08 Ответить
Косточка к косточке, звёздочки в ряд - по аэродрому попал украинский снаряд.
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09.08.2022 19:27 Ответить
минус целый полк...яка сумна новина
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09.08.2022 19:44 Ответить
ХІ ХІ ХІ ХІ.
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09.08.2022 20:12 Ответить
..выжечь полностью.Slawa Velikoi Ukraine.
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09.08.2022 19:49 Ответить
Чому перебували? Чому у минулому часі? Вони і досі там. Ну трошки в розібраному стані, трошки димом просмокчені...
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09.08.2022 20:18 Ответить
"Су"чьий аэродром в ссаках.
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09.08.2022 20:18 Ответить
Может нам наконец-то дали ракеты к Химарсам на 300 км?
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09.08.2022 21:01 Ответить
та ні)це наші їх пляциками закидали)
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09.08.2022 23:09 Ответить
Текс.... відосікі почалися:

https://twitter.com/Osinttechnical/status/1557077182110998528
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09.08.2022 22:01 Ответить
стесняюсь спросить. А когда мы будем бомбить их лодки в каспийском море?
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09.08.2022 22:38 Ответить
можливо тоді коли в чорному всі втопимо?)
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09.08.2022 23:11 Ответить
одно другому не мешает
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09.08.2022 23:13 Ответить
мля, мені теж цікаво......є якась версія толкова? чому всі драпають з криму?
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10.08.2022 01:59 Ответить
Драпают, потому что в Крыму кончились лежаки.
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10.08.2022 04:01 Ответить
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10.08.2022 15:59 Ответить
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