До взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки находились российские самолеты Су-30СМ, Су-33 и Су-24М, - СМИ. ФОТО

До взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки в оккупированном Крыму находились российские самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.

Отмечается, что этот крымский аэродром – один из ключевых для авиации РФ аэропортов на оккупированном полуострове.

Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда российская армия совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов.

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На фото сервиса Planet Labs, которые были сделаны сегодня, 9 августа в 11:10 по Киеву, то есть примерно за 4 часа до взрывов, видны склады и многочисленная военная авиация, которая здесь располагается.

Что осталось на аэродроме после сегодняшних взрывов будет ясно после получения свежих спутниковых снимков.