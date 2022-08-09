До взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки находились российские самолеты Су-30СМ, Су-33 и Су-24М, - СМИ. ФОТО
До взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки в оккупированном Крыму находились российские самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.
Отмечается, что этот крымский аэродром – один из ключевых для авиации РФ аэропортов на оккупированном полуострове.
Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда российская армия совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов.
На фото сервиса Planet Labs, которые были сделаны сегодня, 9 августа в 11:10 по Киеву, то есть примерно за 4 часа до взрывов, видны склады и многочисленная военная авиация, которая здесь располагается.
Что осталось на аэродроме после сегодняшних взрывов будет ясно после получения свежих спутниковых снимков.
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У вигляді сигари прапору, який потім покурив її у невстановленому місці аеродрому Новофедорівки.
Звонив в Евпаторію.....настрій у Асана(ім'я змінено, через підарасів на полуострові з RU) СУПЕР!!!!! НА Каже, що ВСІ уже знають, що Крим бо уже знову УКРАЇНА!!!
Їдять Імам Баілди, Шиш - Кебаб і благословляють ЗСУ!!!
ЦЕ ПРАВДА З Євпаторії!!!
https://twitter.com/Osinttechnical/status/1557077182110998528