Российские туристы бегут с пляжа после взрывов в оккупированной Новофедоровке: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором семья из России сбегает с пляжа в оккупированном Крыму во время взрывов в Новофедоровке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышен женский голос, убеждающий свою "мамулечку" быстро уезжать из поселка.

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