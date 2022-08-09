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Российские туристы бегут с пляжа после взрывов в оккупированной Новофедоровке: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором семья из России сбегает с пляжа в оккупированном Крыму во время взрывов в Новофедоровке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышен женский голос, убеждающий свою "мамулечку" быстро уезжать из поселка.

Также читайте: Минобороны РФ о взрывах на территории аэродрома "Саки": "Произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Никакого огневого воздействия не было"

Крым (26419) Саки (29) аэродром (295)


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Топ комментарии
+95
а шо случилось?
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09.08.2022 16:59
+88
и желательно нах за Урал
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09.08.2022 16:59
+88
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09.08.2022 17:05
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Вартість пахлави на московській біржі різко пішла вниз )))
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09.08.2022 20:53 Ответить
А сладкой кукурузки? А трубочек со щебенкой?
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09.08.2022 20:59 Ответить
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09.08.2022 21:00 Ответить
Я смотрю курорт в полном разгаре, никому и накуй не интересно , война не война, чей Крым ? всем пох.
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09.08.2022 21:25 Ответить
не хрен шастать, дорогі кацапи
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09.08.2022 22:04 Ответить
это видео можно смотреть вечно....
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09.08.2022 22:55 Ответить
и не один человек не пострадал
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09.08.2022 23:42 Ответить
Тікайте таргани, тікайте.
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10.08.2022 01:14 Ответить
Скатертью дорога Надеюсь дожить до момента когда все любители 9 мая и крикуны "путенвведи" из всех стран Европы с воплями сбежит в восточное направление и будет топтатся в очередях у границы России.
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10.08.2022 13:28 Ответить
Наконец-то! Наконец-то и мы можем ******** ить по кацапам так шоб они, су**и, поняли, шо в Украине их ненавидят
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10.08.2022 18:00 Ответить
Сплашноё русафобиё какоёто...
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11.08.2022 13:03 Ответить
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