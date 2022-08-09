Российские туристы бегут с пляжа после взрывов в оккупированной Новофедоровке: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором семья из России сбегает с пляжа в оккупированном Крыму во время взрывов в Новофедоровке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышен женский голос, убеждающий свою "мамулечку" быстро уезжать из поселка.
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