Россияне обстреляли ночью пригород Запорожья. Погибла женщина. ФОТО
Ночью вражеские военные обстреляли Кушугумскую территориальную громаду. Одна женщина погибла.
Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
"Известно об обстрелах Кушугумской территориальной громады. В результате вражеской атаки 3 дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. К сожалению, одна женщина погибла", - написал он.
Куртев также написал, что защитники Запорожского края сбили две вражеские ракеты.
И призвал жителей региона беречь себя и своих близких и не игнорировать воздушную тревогу.
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Олександр Полесов
показать весь комментарий10.08.2022 08:00 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
Anton Oliinyk
показать весь комментарий10.08.2022 08:10 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий10.08.2022 11:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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