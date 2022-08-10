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Россияне обстреляли ночью пригород Запорожья. Погибла женщина. ФОТО

Ночью вражеские военные обстреляли Кушугумскую территориальную громаду. Одна женщина погибла.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Известно об обстрелах Кушугумской территориальной громады. В результате вражеской атаки 3 дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. К сожалению, одна женщина погибла", - написал он.

Куртев также написал, что защитники Запорожского края сбили две вражеские ракеты.

И призвал жителей региона беречь себя и своих близких и не игнорировать воздушную тревогу.

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Россияне обстреляли ночью пригород Запорожья. Погибла женщина 01
Россияне обстреляли ночью пригород Запорожья. Погибла женщина 02

обстрел (27731) смерть (9250) Запорожская область (3186)


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Мразота кацапська
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10.08.2022 08:00 Ответить
как обычно, кацапы воюют с жилыми домами
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10.08.2022 08:10 Ответить
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10.08.2022 11:24 Ответить
 
 