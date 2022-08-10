Росіяни обстріляли вночі передмістя Запоріжжя. Загинула жінка. ФОТО
Вночі ворожі військові обстріляли Кушугумську територіальну громаду. Одна жінка загинула.
Про це повідомив в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.
"Відомо про обстріли Кушугумської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула", - написав він.
Куртєв також написав, що захисники Запорізького краю збили дві ворожі ракети.
І закликав мешканців регіон берегти себе та своїх близьких і не ігнорувати повітряну тривогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Полесов
показати весь коментар10.08.2022 08:00 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
Anton Oliinyk
показати весь коментар10.08.2022 08:10 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар10.08.2022 11:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль