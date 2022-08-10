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Новини Фото Війна
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Росіяни обстріляли вночі передмістя Запоріжжя. Загинула жінка. ФОТО

Вночі ворожі військові обстріляли Кушугумську територіальну громаду. Одна жінка загинула.

Про це повідомив в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"Відомо про обстріли Кушугумської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула", - написав він.

Куртєв також написав, що захисники Запорізького краю збили дві ворожі ракети.

І закликав мешканців регіон берегти себе та своїх близьких і не ігнорувати повітряну тривогу.

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Росіяни обстріляли вночі передмістя Запоріжжя. Загинула жінка 01
Росіяни обстріляли вночі передмістя Запоріжжя. Загинула жінка 02

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обстріл (29052) смерть (6777) Запорізька область (3717)


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Мразота кацапська
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10.08.2022 08:00 Відповісти
как обычно, кацапы воюют с жилыми домами
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10.08.2022 08:10 Відповісти
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10.08.2022 11:24 Відповісти
 
 