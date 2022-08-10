Удар по российскому Т-72Б с ПТУР: Командир танка погиб. ФОТО

Украинские защитники нанесли удар из ПТУР по российскому танку Т-72Б.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Два попадания из ПТУРа в лобовую проекцию "бурятского" Т-72Б(А) образ.1989. Командир танка погиб, наводчик и механик целы", - говорится в сообщении.

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