Удар по российскому Т-72Б с ПТУР: Командир танка погиб. ФОТО
Украинские защитники нанесли удар из ПТУР по российскому танку Т-72Б.
Об этом сообщил блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Два попадания из ПТУРа в лобовую проекцию "бурятского" Т-72Б(А) образ.1989. Командир танка погиб, наводчик и механик целы", - говорится в сообщении.
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+47 частный сектор
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+16 wittmann1980
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+15 Нина Карпенко
показать весь комментарий10.08.2022 15:15 Ссылка
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Невже нашим бійцям прийдеться їх перемалувати до останнього кацапа,якого відпралять кремлівські виродки на нашу землю...Їх треба знищувати за наших убитих та згвалтованих дітей,жінок,стариків,закатованих молодих чоловвків.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Та не загинув - здох, гигнувся, ****** накрився абощо.
Получается, что в любом другом месте от кумулятивного снаряда защиты нет вообще