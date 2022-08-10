РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8064 посетителя онлайн
Новости Фото Война
28 178 11

Удар по российскому Т-72Б с ПТУР: Командир танка погиб. ФОТО

Украинские защитники нанесли удар из ПТУР по российскому танку Т-72Б.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Два попадания из ПТУРа в лобовую проекцию "бурятского" Т-72Б(А) образ.1989. Командир танка погиб, наводчик и механик целы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области бойцы 93-й ОМБр попали в группу оккупантов на двух бронемашинах. ВИДЕО беспилотника

Удар по российскому Т-72Б с ПТУР: Командир танка погиб 01
Удар по российскому Т-72Б с ПТУР: Командир танка погиб 02

армия РФ (19613) уничтожение (7183)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
показать весь комментарий
10.08.2022 14:31
+16
У кобзона аншлаги!
показать весь комментарий
10.08.2022 14:30
+15
Скільки ще треба вбити рашистів,щоб ці лишньохромосомні зрозуміли,що тут вони підуть в пекло...
Невже нашим бійцям прийдеться їх перемалувати до останнього кацапа,якого відпралять кремлівські виродки на нашу землю...Їх треба знищувати за наших убитих та згвалтованих дітей,жінок,стариків,закатованих молодих чоловвків.
показать весь комментарий
10.08.2022 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У кобзона аншлаги!
показать весь комментарий
10.08.2022 14:30 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 14:31 Ответить
Черга за білими жигулями.
показать весь комментарий
10.08.2022 14:42 Ответить
Скільки ще треба вбити рашистів,щоб ці лишньохромосомні зрозуміли,що тут вони підуть в пекло...
Невже нашим бійцям прийдеться їх перемалувати до останнього кацапа,якого відпралять кремлівські виродки на нашу землю...Їх треба знищувати за наших убитих та згвалтованих дітей,жінок,стариків,закатованих молодих чоловвків.
показать весь комментарий
10.08.2022 15:15 Ответить
Так, пані, але це не буде кінцем, бо ми маємо віддати борг ще їх нащадкам, як Ви написали, за вбитих і згвалтованих жінок і дітей, за стариків, які не мали відпочинку через їх агресію і сльози батьків, дітей за загиблими нашими найкращими, за знищену екрономіку.
показать весь комментарий
10.08.2022 15:30 Ответить
не может біть в танках башни рикошетят на раз а тут... я как то споймал рикошет на тигре порше от америкоса на 700 хп..))
показать весь комментарий
10.08.2022 15:36 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показать весь комментарий
10.08.2022 15:36 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 15:54 Ответить
Не погиб а здох.
показать весь комментарий
10.08.2022 16:36 Ответить
Удар по російському Т-72Б з ПТУР: Командир танка загинув.

Та не загинув - здох, гигнувся, ****** накрився абощо.
показать весь комментарий
10.08.2022 17:36 Ответить
И это при том, что в том месте полкилометра брони
Получается, что в любом другом месте от кумулятивного снаряда защиты нет вообще
показать весь комментарий
10.08.2022 19:38 Ответить
 
 