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Удар по російському Т-72Б з ПТУР: Командир танка загинув. ФОТО

Українські захисники завдали удару з ПТУР по російському танку Т-72Б

Про це повідомив блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

"Два влучення з ПТУРа в лобову проекцію "бурятського" Т-72Б(А) зраз.1989. Командир танка загинув, навідник і механик цілі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: На Харківщині бійці 93-ї ОМБр поцілили в групу окупантів на двох бронемашинах. ВIДЕО безпілотника

Удар по російському Т-72Б з ПТУР: Командир танка загинув 01
Удар по російському Т-72Б з ПТУР: Командир танка загинув 02

Автор: 

армія рф (17764) знищення (7496)


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Топ коментарі
+47
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10.08.2022 14:31
+16
У кобзона аншлаги!
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10.08.2022 14:30
+15
Скільки ще треба вбити рашистів,щоб ці лишньохромосомні зрозуміли,що тут вони підуть в пекло...
Невже нашим бійцям прийдеться їх перемалувати до останнього кацапа,якого відпралять кремлівські виродки на нашу землю...Їх треба знищувати за наших убитих та згвалтованих дітей,жінок,стариків,закатованих молодих чоловвків.
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10.08.2022 15:15
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У кобзона аншлаги!
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10.08.2022 14:30 Відповісти
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10.08.2022 14:31 Відповісти
Черга за білими жигулями.
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10.08.2022 14:42 Відповісти
Скільки ще треба вбити рашистів,щоб ці лишньохромосомні зрозуміли,що тут вони підуть в пекло...
Невже нашим бійцям прийдеться їх перемалувати до останнього кацапа,якого відпралять кремлівські виродки на нашу землю...Їх треба знищувати за наших убитих та згвалтованих дітей,жінок,стариків,закатованих молодих чоловвків.
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10.08.2022 15:15 Відповісти
Так, пані, але це не буде кінцем, бо ми маємо віддати борг ще їх нащадкам, як Ви написали, за вбитих і згвалтованих жінок і дітей, за стариків, які не мали відпочинку через їх агресію і сльози батьків, дітей за загиблими нашими найкращими, за знищену екрономіку.
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10.08.2022 15:30 Відповісти
не может біть в танках башни рикошетят на раз а тут... я как то споймал рикошет на тигре порше от америкоса на 700 хп..))
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10.08.2022 15:36 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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10.08.2022 15:36 Відповісти
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10.08.2022 15:54 Відповісти
Не погиб а здох.
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10.08.2022 16:36 Відповісти
Удар по російському Т-72Б з ПТУР: Командир танка загинув.

Та не загинув - здох, гигнувся, ****** накрився абощо.
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10.08.2022 17:36 Відповісти
И это при том, что в том месте полкилометра брони
Получается, что в любом другом месте от кумулятивного снаряда защиты нет вообще
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10.08.2022 19:38 Відповісти
 
 