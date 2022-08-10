Удар по російському Т-72Б з ПТУР: Командир танка загинув. ФОТО
Українські захисники завдали удару з ПТУР по російському танку Т-72Б
Про це повідомив блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.
"Два влучення з ПТУРа в лобову проекцію "бурятського" Т-72Б(А) зраз.1989. Командир танка загинув, навідник і механик цілі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+47 частный сектор
показати весь коментар10.08.2022 14:31 Посилання
+16 wittmann1980
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+15 Нина Карпенко
показати весь коментар10.08.2022 15:15 Посилання
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Невже нашим бійцям прийдеться їх перемалувати до останнього кацапа,якого відпралять кремлівські виродки на нашу землю...Їх треба знищувати за наших убитих та згвалтованих дітей,жінок,стариків,закатованих молодих чоловвків.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Та не загинув - здох, гигнувся, ****** накрився абощо.
Получается, что в любом другом месте от кумулятивного снаряда защиты нет вообще