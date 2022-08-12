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Ликвидирован майор спецназа ГРУ РФ Павел Штепа. ФОТО

ліквідація

На войне России против Украины ликвидировали майора спецназа ГРУ РФ Павла Штепу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграм-канале.

"Майор спецназа ГРУ Павел Штепа сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

Смотрите: ВСУ ликвидировали российского подполковника-танкиста Цикула, - блоггер. ФОТО

Ликвидирован майор спецназа ГРУ РФ Павел Штепа 01

армия РФ (19650) ликвидация (3686) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+65
Вторая штепа в подарок)
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12.08.2022 12:40 Ответить
+51
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12.08.2022 12:47 Ответить
+43
"А превратился в белых "жигуле-е-й.."
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12.08.2022 12:46 Ответить
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Вторая штепа в подарок)
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12.08.2022 12:40 Ответить
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12.08.2022 12:47 Ответить
штепа втратила синочка? су...ку ще не пустили на добрива?
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12.08.2022 12:50 Ответить
Тільки хотів спитаться: "Це випадково не родич "непотопляємої мерші"?!
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12.08.2022 13:28 Ответить
Кстати, а где сейчас сама Шнелечка ? Наверно свинтила в Европу беженкой
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12.08.2022 14:00 Ответить
Туди йому й дорога!
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12.08.2022 12:41 Ответить
Непонятно, зачем здесь размещать фотографии бандитов и убийц в таком формате, на полстраницы, да ещё в цвете? Для них вполне сгодится черно-белая фотография где-нибудь в углу, на 3х4 см, для мразей и так сойдет..
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12.08.2022 15:24 Ответить
І це ви вже не перший про це піднімаєте питання. Але прцівники Цензорв мабуть глухі?
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12.08.2022 15:35 Ответить
Отприск Нелі?
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12.08.2022 12:44 Ответить
Це не родич славянської Штепи.
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12.08.2022 12:44 Ответить
Міг би ще одну штепу з собою прихопити...
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12.08.2022 12:45 Ответить
"А превратился в белых "жигуле-е-й.."
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12.08.2022 12:46 Ответить
Це не родич мерши Славянска)
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12.08.2022 12:47 Ответить
Розслабився -- провтикав і лучшии мир -- гдє нєт ні **** ні печалі
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12.08.2022 12:48 Ответить
А цей штЕпаний г*ндон часом не родич отій штЕпаній г*андонихи з Слов'янська?
Хоча яка різниця...
Прийміть мої щирі "І х*й з ним"...
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12.08.2022 12:50 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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12.08.2022 12:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iiqXPID6CEQ https://www.youtube.com/watch?v=iiqXPID6CEQ


как зеленая власть пытается обвинить генералов Залужного и др в разминировании Чонгара.
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12.08.2022 12:52 Ответить
Заминирование/разминирование это строго компетенция военных. А тем более если был приказ, как пишут писаки, то конечно Залужного они и хотят обвинить. Если это был приказ, то поступить он мог с самого верха. А если сами разминировали, то все равно верх отвечает за назначение своих подчинённых.
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12.08.2022 13:08 Ответить
разминирование началось еще при уродливом Хомчаке.....
единственный вопрос к Залужному - почему в районе Чонгара не оказалось ни арты, ни боеспособных подразделений.....
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12.08.2022 13:30 Ответить
Был майор и нет майора.

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12.08.2022 12:56 Ответить
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12.08.2022 13:04 Ответить
Представляю....
Кацапия, похороны и бабский вой:

Ай-я-я-яй! Убили Пашку
Убили Пашку. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что
Укры, замочили....

Ай-я-я-яй! Убили Пашку
Убили Пашку. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что
Превратили в белых "Жигулей"....
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12.08.2022 13:06 Ответить
Цікаво, а це не синок тієї горезвісної Штепи?
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12.08.2022 13:10 Ответить
гАндон наверное воображал себя Штирлицом, а вообще не пойму, ГРУшники разве не шпионы, что эта сволота делает в зоне боевых действий?
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12.08.2022 13:16 Ответить
А полонених хто допитує? Таке тувинцям чи бурятам не довірять! Вони там лише "на підхваті" - кістки ламать!
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12.08.2022 13:33 Ответить
слов"янська хвойда у законі Штепа буде мстяти за "наших мальчиков"
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12.08.2022 13:23 Ответить
Две Штепы - две недотепы!
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12.08.2022 13:40 Ответить
Взгляд безумца. Жена вздохнет облегченно. Избавилась от психа.
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12.08.2022 14:18 Ответить
Скоріше погляд садиста.
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12.08.2022 19:54 Ответить
хай з собою не забуде забрати своїх співробітників - дєрмака, зенаріка, татарова, портнова...
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12.08.2022 14:23 Ответить
Внимательно наблюдаю за фамилиями погибшых москалей и вижу что у многих украинские фамилии.Видно что много этнических украинцев выехали или были вывезены на территорию России за последние 100-150 лет.И их дети, внуки,правнуки сейчас с остервенением воюют против Украины.
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12.08.2022 14:33 Ответить
звичайно.... політика кремля відносно тих "українців" давно виконана - денаціоналізовані, кацапізовані, асимільовані, зафашистизовані... - бидломаса, біосміття, для побудови кацапоімперії.
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12.08.2022 14:41 Ответить
Це перегній для недоімперії.
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12.08.2022 17:31 Ответить
..вамздец подкрался незаметно
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12.08.2022 18:16 Ответить
А форма в них таки есесівська. Петлиці - один-в-один.
Кого там, казали, треба денацифікувати?
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12.08.2022 18:33 Ответить
Буває Павло Штепа здорової людини:

https://chtyvo.org.ua/authors/Shtepa_Pavlo/Moskovstvo/

книга 1968 року
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13.08.2022 04:17 Ответить
земля битим склом цьому ************.
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13.08.2022 11:11 Ответить
Придумали кацапи парадну форму, як завжди вкрали, .. із зразків Вермахту. Ще й будуть комусь торочити про нацистів.
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13.08.2022 19:14 Ответить
 
 