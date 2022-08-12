Ліквідовано майора спецназу ГРУ РФ Павла Штепу. ФОТО
На війні Росії проти України ліквідували майора спецназу ГРУ РФ Павла Штепу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Майор спецназу ГРУ Павло Штепа зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
Топ коментарі
+65 Dyukov
показати весь коментар12.08.2022 12:40 Відповісти Посилання
+51 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар12.08.2022 12:47 Відповісти Посилання
+43 jack nicholson
показати весь коментар12.08.2022 12:46 Відповісти Посилання
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Хоча яка різниця...
Прийміть мої щирі "І х*й з ним"...
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
как зеленая власть пытается обвинить генералов Залужного и др в разминировании Чонгара.
единственный вопрос к Залужному - почему в районе Чонгара не оказалось ни арты, ни боеспособных подразделений.....
Кацапия, похороны и бабский вой:
Ай-я-я-яй! Убили Пашку
Убили Пашку. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что
Укры, замочили....
Ай-я-я-яй! Убили Пашку
Убили Пашку. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что
Превратили в белых "Жигулей"....
Кого там, казали, треба денацифікувати?
https://chtyvo.org.ua/authors/Shtepa_Pavlo/Moskovstvo/
книга 1968 року