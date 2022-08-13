На Кировоградщину прибыл очередной эвакуационный поезд с Донетчины. ФОТО
Сегодня в Александрию прибыла очередная группа вынужденных переселенцев, среди которых большинство - женщины, дети, больные и маломобильные граждане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, на перроне их встречали представители власти, волонтеры, врачи, спасатели и психологи. Граждан провели к палаткам, установленным специально для встречи эвакуированных лиц. Там они могли отдохнуть, пообщаться с психологами и оформить необходимые документы для помощи. На вокзале также установлена полевая кухня, чтобы каждый желающий смог после длительной поездки выпить чаю и перекусить.
"Далее жителей Донетчины организованно перевезут и устроят в местах длительного проживания в Кировоградской области, определенных областной администрацией", - информируют спасатели.
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