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На Кировоградщину прибыл очередной эвакуационный поезд с Донетчины. ФОТО

Сегодня в Александрию прибыла очередная группа вынужденных переселенцев, среди которых большинство - женщины, дети, больные и маломобильные граждане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на перроне их встречали представители власти, волонтеры, врачи, спасатели и психологи. Граждан провели к палаткам, установленным специально для встречи эвакуированных лиц. Там они могли отдохнуть, пообщаться с психологами и оформить необходимые документы для помощи. На вокзале также установлена ​​полевая кухня, чтобы каждый желающий смог после длительной поездки выпить чаю и перекусить.

"Далее жителей Донетчины организованно перевезут и устроят в местах длительного проживания в Кировоградской области, определенных областной администрацией", - информируют спасатели.

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На Кировоградщину прибыл очередной эвакуационный поезд с Донетчины 01

На Кировоградщину прибыл очередной эвакуационный поезд с Донетчины 02
На Кировоградщину прибыл очередной эвакуационный поезд с Донетчины 03
На Кировоградщину прибыл очередной эвакуационный поезд с Донетчины 04

Автор: 

армия РФ (19674) эвакуация (2102) Донецкая область (9991) ГСЧС (5018)


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У пеклі, кляті потвори, на вас чекає марш кобзона. Хтіли б послухати? Допоможемо як зможемо.
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13.08.2022 11:28 Ответить
 
 