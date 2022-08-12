Из крупных городов Луганской области эвакуировалось 90% населения, - Гайдай
Российские оккупанты продолжают подготовку к "референдуму", несмотря на малое количество жителей в оккупированных городах и селах.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты не готовятся к отопительному сезону на оккупированных ими территориях области, зато активно демонстрируют заботу о населении безвозмездным хлебом, горячими обедами, которые будут раздавать в Северодонецке, и возможностью принять душ раз в три месяца.
В Северодонецке состоялся выпускной – "аттестаты ЛНР" выдали пяти лицам. Медведев во время своей поездки в так называемую "ЛНР" обещал местным отремонтировать на оккупированных территориях школы.
"Ожидали хозяйствовать в Украине через три дня, однако уже почти полгода застряли на Луганщине, непокоренном Донбассе. Их уверяли, что их здесь ждут. Кто? Десятки коллаборантов, которые держатся за свои должности или мечтали о повышении? Так и они постепенно погибают, как вот в Старобельске, где взорвали авто с так называемым "начальником МРЭО". 90% населения больших городов эвакуировалось из Луганщины. 90% - это выше показателей успешных референдумов", - написал Гайдай.
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