Путин отправил Медведева к террористам "ЛНР". ФОТО

Заместитель председателя Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев 11 августа посетил оккупированную Луганщину, где провел совещание с главарями "ЛДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Вместе с Медведевым на оккупированную украинскую территорию также приехали генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава СКР Александр Бастрыкин.

"По поручению президента РФ провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса", - так объяснил Медведев цель своего визита.

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