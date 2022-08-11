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Новости Война
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Путин отправил Медведева к террористам "ЛНР". ФОТО

медведєв

Заместитель председателя Совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев 11 августа посетил оккупированную Луганщину, где провел совещание с главарями "ЛДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Вместе с Медведевым на оккупированную украинскую территорию также приехали генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава СКР Александр Бастрыкин.

"По поручению президента РФ провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса", - так объяснил Медведев цель своего визита.

Читайте: Казахстан – искусственное государство, Россия пойдет в следующий поход: Медведев пригрозил соседним странам, но впоследствии заявил, что его аккаунт во "ВКонтакте" взломали

Медведев Дмитрий (4105) оккупация (10192) Донбасс (26957) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+69
⚡️ Відео. Помните как в соцсетях обвиняли Пороха в том, что закупленные его Фондом и волонтерами машины для ВСУ прячут в Польше? Похоже теперь для постановки на польскую границу уже подвезли и знак Донецкой области, и даже бойцов ВСУ!

Ну а если без сарказма, то нашим ребятам из 79-ой десантно-штурмовой бригады сегодня передали итальянские бронемашины MLS SHIELD, закупленные ГО «Справа Громад» и Фондом Порошенко. Насколько это круто можете увидеть сами по реакции десантников. Для них исполнять боевые задания на такой бронетехнике - это как пересесть с евробляхи на Rolls-Royce. Бронированный, полноприводный с мощным военным двигателем, оснащенный тепловизором и другими плюшками - это уже новый уровень техники для ВСУ.

https://t.me/voynareal/30969 🇺🇦Реальная Война
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11.08.2022 21:50 Ответить
+47
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11.08.2022 21:56 Ответить
+43
Дєнєх нєт,но ви дєржитєсь... Нічого нового.
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11.08.2022 21:46 Ответить
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Дєнєх нєт,но ви дєржитєсь... Нічого нового.
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11.08.2022 21:46 Ответить
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11.08.2022 21:52 Ответить
а чего Донецк не накрыли наши так сказать чей Донбасс Димон ********* алкоголик????
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11.08.2022 21:54 Ответить
а яка націоналтьність у терористів "ЛНР" ленерівець чи даунбасьонок? А яка в них мова, які пісні, література, одним словом культура? А яка тоді наційональність у дебілів "ДНР", яке їх насліддя?
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11.08.2022 22:06 Ответить
А вони без національності, манкурти.
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11.08.2022 22:17 Ответить
Це називається русскаязичьнає насєлєніє.
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11.08.2022 22:32 Ответить
ленерівець чи даунбасьонок?
================
ленерісьонок чи даунбавець
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11.08.2022 22:35 Ответить
- Чёрт, ну, что за невезуха"! Не везёт с местом проживания, хоть плачь... Не успел к "Новороссии" привыкнуть, стали "ДеЭнЭр" с "ЭлэНЭром". ТОлько к ним привыкать стали, "Малороссию" создали...
- Да "не бери дурного в голову"... Язык то, государственный, и там, и там, и там, одинаковый - матершинный

*
- А чому ДНР і ЛНР не об"єднуються?
- А у них же національності різні... У ДНР - вайнаходонбасити, дагодонбасити, і осетинодонбасити... А в ЛНР - якутодонбасити і бурятодонбасити...
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12.08.2022 05:26 Ответить
о!!! солька!! деликатес из прошлого. старики помнят там времена, когда она была в изобилии и как бывало солькой сушоную головку конского кутака натрут, и как чупа-чупс последний её доедали ))
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11.08.2022 22:00 Ответить
путин разбомбил 40% российской экономики

Бомбы, сброшенные на Украину, разорвались внутри российской экономики, суля ей травматическую ампутацию 40% ВВП.

Такая доля экономики находится в зоне риска из-за ухода тысячи иностранных компаний с суммарной выручкой и инвестициями в россию на $600 млрд, пишут экономисты Йельского университета.

За три месяца путину удалось стереть в прах три десятилетия попыток россии встроиться в мировую экономику и привлечь западные технологии.

В уходящих компаниях трудоустроены 5 миллионов россиян. Теперь им грозит превращение в «армию безработных» размером с население санкт-петербурга.

©️Finanz
https://t.me/Sharpreview/16287
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12.08.2022 00:33 Ответить
"Добрый вечер, я диспетчер!"
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11.08.2022 22:16 Ответить
А я думала , что в бой пойдёт во главе банды!
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11.08.2022 22:38 Ответить
Ублюдошне ЧМО приїхало в ублюдошне ленере пабухать?
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11.08.2022 21:47 Ответить
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11.08.2022 21:56 Ответить
повечоріє
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11.08.2022 23:20 Ответить
Місто засинає - прокидається Хаймарс...
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12.08.2022 00:54 Ответить
Вот это жирную цель упустили, а можно было бы отхомарсить их. Незачет.
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11.08.2022 21:48 Ответить
І шо б було? Одним алкоголіком в рашці менше? Він своїми постами про "ядєрний пєпєл" нам більше користі зробив ніж Зєля зі своїми відосіками.
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11.08.2022 21:51 Ответить
Крім вершника апокаліпсису список цілей не маленький. Ціль дуже жирна, але я думаю що вони не заїзжали на луганцину, а зняли відео десь на московських болотах.
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11.08.2022 22:05 Ответить
100%
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11.08.2022 22:57 Ответить
Да жалко такой чудесный снаряд на какого-то одного ***** расходовать.
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11.08.2022 22:16 Ответить
Оккупант-алкоголик привез - денег нет но вы держитесь
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11.08.2022 21:48 Ответить
вмазать бы туда что бы на концерт успели к кабзону
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11.08.2022 21:49 Ответить
а смысл - он ни чего не решает , клоун клоуном
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11.08.2022 22:02 Ответить
Ти хоча б прочитай хто туди приїхав. Всі ТОПові чиновники рашки приперлися. Їх би і вжарити, щоб інші всралися там.
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11.08.2022 22:32 Ответить
ні хто нікуди не їхав!
декорації мосфільму!
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12.08.2022 00:14 Ответить
Да не кажи, для мене буде свято якшо воно здохне від градів
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11.08.2022 22:38 Ответить
да...до кабзона можна і без дєнєх...ЗСУ оплачує білет
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11.08.2022 22:37 Ответить
Привіз "хорошеє настроєніє"?
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11.08.2022 21:49 Ответить
Приехал сказать что денех нет, мужиков всех выбили, а вы держитесь
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11.08.2022 21:49 Ответить
⚡️ Відео. Помните как в соцсетях обвиняли Пороха в том, что закупленные его Фондом и волонтерами машины для ВСУ прячут в Польше? Похоже теперь для постановки на польскую границу уже подвезли и знак Донецкой области, и даже бойцов ВСУ!

Ну а если без сарказма, то нашим ребятам из 79-ой десантно-штурмовой бригады сегодня передали итальянские бронемашины MLS SHIELD, закупленные ГО «Справа Громад» и Фондом Порошенко. Насколько это круто можете увидеть сами по реакции десантников. Для них исполнять боевые задания на такой бронетехнике - это как пересесть с евробляхи на Rolls-Royce. Бронированный, полноприводный с мощным военным двигателем, оснащенный тепловизором и другими плюшками - это уже новый уровень техники для ВСУ.

https://t.me/voynareal/30969 🇺🇦Реальная Война
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11.08.2022 21:50 Ответить
Так потрібно тоді на них звільнити ЗАЕС!
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11.08.2022 23:28 Ответить
Ех ви, шановні.
От куди треба було херачить, а не по безневинним аеродромам ********
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11.08.2022 21:50 Ответить
Партнери нам не надали координати цілі, засцяли мабудь.
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11.08.2022 21:55 Ответить
Безневинним ?
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11.08.2022 22:01 Ответить
Треба було піднімати табличку "сарказм"?
Та й то ж не ми!
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12.08.2022 08:51 Ответить
Ша-а-а! Це, просто, срачка після удару по авіабазі в Саках!
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11.08.2022 21:50 Ответить
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11.08.2022 21:50 Ответить
Це шедевр ********* мистецтва.
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11.08.2022 22:53 Ответить
республик бомбаса
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11.08.2022 21:51 Ответить
Боже, скільки настоянки глоду ("боярки") згинуло! Всіх гіпертоніків лугандона можна було б вилікувати!😭😭😭
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11.08.2022 21:53 Ответить
Медведев больше не поить!
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11.08.2022 21:54 Ответить
Заголовок не правильний . . Правильно було б написати - ФОТО Джерело:
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11.08.2022 21:54 Ответить
он вам не Димон, привез вагон и тележку деревянных в алкогольном угаре ждем димона в Каховке в химарсом непременно...
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11.08.2022 21:54 Ответить
В мокші закінчився елітний алкоголь?
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11.08.2022 21:55 Ответить
Від елітного не дуріють! Він за місцевою боярою приїхав, щоб добре вставило!
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11.08.2022 22:09 Ответить
там його ніколи і не було..бодяга одна..
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11.08.2022 22:11 Ответить
Длительный запой обеспечен...
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11.08.2022 21:56 Ответить
Терористи приїхали до терористів-нічого дивного...
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11.08.2022 21:58 Ответить
Довбо@оби приїхали до довбо@обів. Думаю, так точніше!)
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11.08.2022 22:11 Ответить
Эбанитовой голове что скажут то и сделает , на шару полетит куда угодно .
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11.08.2022 21:58 Ответить
У вас у повідомленні літера Э не в той бік розвернута
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11.08.2022 22:44 Ответить
кремлевские бандиты
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11.08.2022 22:00 Ответить
Дайте ему бинокль и виски
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11.08.2022 22:01 Ответить
.- Дмітрій Анатольіч , ви біндєровцев відітє , ? - Нєт ! - Вот то то ,, а оні есть ... .
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11.08.2022 22:02 Ответить
Цікаво, що цей алкаш розглядає в бінокль з опущеними захисними кришками?
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11.08.2022 22:29 Ответить
цей тупорилий виродок "думає" шо так і треба)))
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11.08.2022 22:35 Ответить
сонячне затемнення ))) не дурак! ))
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11.08.2022 22:43 Ответить
Можливо він по звичці - уявляє що заглядає в горловину пляшки , з надією знайти там залишки бухла . .
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11.08.2022 22:46 Ответить
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11.08.2022 23:10 Ответить
Теперь понятно зачем Медведеву бинокль, алкаш долбаный😄
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11.08.2022 23:12 Ответить
щось я не розумію,Україна не може дострілити туди,чи не хоче?
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11.08.2022 22:04 Ответить
Витрачати на одного ідіота 150 тисяч баксів? Це тільки один постріл стільки коштує. А зазвичай відстрілюється весь пакет. Жирно буде. Цей ідіот навіть корисній, оскільки з його заяв весь світ бачить, що таке мордор.
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12.08.2022 10:18 Ответить
Дятли... Нічого не скажеш
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11.08.2022 22:07 Ответить
у вже побухае на повну.. там синяки ще ті..а ще забув дайте йому пістолет може застрелиться нарешті ********.
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11.08.2022 22:09 Ответить
Усе вірно сказав, хоч і ворог https://www.youtube.com/watch?v=262z0xEvgl0
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11.08.2022 22:10 Ответить
отоб вїбати по торму містоу де мідвєдйов зараз перебуває.
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11.08.2022 22:11 Ответить
І путін йому випише посвідчення УБД, а може ще і медальку вручить
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11.08.2022 22:20 Ответить
Chomy movchat Hamersi?
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11.08.2022 22:12 Ответить
от ***.. а влупити туди не спробували? Щоб ця ***два поряд з пушиком лягла...
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11.08.2022 22:17 Ответить
скрєпньіє ***** війни
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11.08.2022 22:18 Ответить
Одеса-Сатира®

@uanews3

·

https://twitter.com/uanews3/status/1557795737534173184 51 мин

Соловйов каже, що "відмова ЄС видати росіянам візи може призвести до того, що Росія завдасть "превентивного ядерного удару".
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11.08.2022 22:19 Ответить
Все таки існують, якісь загальні правила ЕЛІТ, які забороняють ОДИН ОДНОГО ЗНИЩУВАТИ(а ви прості людішки воюйте, яйца один одному відрізайте))))

Вся ДУМА вже побувала в Криму і на Донбасі...ні одного не було знищено, навіть жодної спроби замаху.... Те ж саме і ВР...8років у війні..3каденції і жодного депутата теж...проте тисячі, сотні тисяч простих замкадишів, орків, цивільних і патріотів України....
Жодних замахів на лідерів ЛНР, ДНР, Криму(останній був Захарченко, якого самі росіяни і прибрали)...що свідчить, що міжнародні еліти фактично визнають їх недоторканий статус і закріплені за ними території....

Ps. Ось тепер і цей Мєдвєдєв... Амери прекрасно знають по супутниках його переміщення...один залп Хаймерсами і немає цього клоуна...
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11.08.2022 22:19 Ответить
Та хоть в Караганду - як уже дістали ці ******** -- стільки людеи угробили
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11.08.2022 22:20 Ответить
как сячувствуют охранники этих гномов?

1. ззззздец как тупо
2. как там в Гаагу доставить это тельце.
3. тьху, оно опять ритуалы проводило, скорее бы уже перевоврот и нарот погиб, то есть врот переворот нарот сделал, а я опять вертухай, были же времена то
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11.08.2022 22:25 Ответить
/
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11.08.2022 22:26 Ответить
Луга нова радует снова
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11.08.2022 22:28 Ответить
Нічого собі яка делегація приїхала. Міністри, генпрокурор, голова СКР і перший зам АП. Це щось занадто серйозне трапилося, що ***** їх всіх туди відправив.
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11.08.2022 22:28 Ответить
***** надіявся на "Хаймарс", але не вгадав. (читайте мій коментар трохи вище)
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12.08.2022 10:20 Ответить
Колокольцєв &Піздаюольцєв...
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11.08.2022 22:33 Ответить
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11.08.2022 22:39 Ответить
Путін відправив Медведєва до терористів "ЛНР". - ліпше нехай би відправив його в ЛТП
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11.08.2022 22:53 Ответить
В Америке был скандал, и теперь американцы не сообщают нам места дислокации российских генералов и прочих ВИПов. А своя разведка - это не совсем наша разведка, скорее их разведка.
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11.08.2022 23:19 Ответить
Послали его в качестве еды для аборигенов Лугандона.
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11.08.2022 23:36 Ответить
Метит на роль жирика.
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11.08.2022 23:55 Ответить
Фотограф поседел пока ракурс подобрал... 166 см, и это в не инноугурированном состоянии!
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12.08.2022 01:57 Ответить
Медведєв...оркам вас тут ибут, вазелина нету ну вы держитесь .....
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12.08.2022 02:06 Ответить
"Дімона" послали з простої причини - погасить паніку в ОРДЛО! Бо після удару по Новофедорівці у "верхах" лайно забурляло" - "Говорят - ЦАРЬ-то "ненастаящий"!!! Сам себя защитить не может - не то что нас!"
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12.08.2022 05:34 Ответить
вот уж димка мендель оторвется... ужрется в дупль на свободе...
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12.08.2022 06:28 Ответить
 
 