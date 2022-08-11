Путін відправив Медведєва до терористів "ЛНР". ФОТО

Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв 11 серпня відвідав окуповану Луганщину, де провів нараду з ватажками "ЛДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Разом з Медведєвим на окуповану українську територію також приїхали генпрокурор РФ Ігор Краснов, перший заступник керрівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, глава МВС РФ Володимир Колокольцев, глава Мінстрою РФ Ірек Файзуллін, директор ФСБ Олександр Бортников, голова СКР Олександр Бастрикін.

"За дорученням президента РФ провів нараду, присвячену першочерговим заходам забезпечення безпеки республік Донбасу", - так пояснив Медведєв ціль свого візиту.

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