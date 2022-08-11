Путін відправив Медведєва до терористів "ЛНР". ФОТО
Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв 11 серпня відвідав окуповану Луганщину, де провів нараду з ватажками "ЛДНР".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Разом з Медведєвим на окуповану українську територію також приїхали генпрокурор РФ Ігор Краснов, перший заступник керрівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, глава МВС РФ Володимир Колокольцев, глава Мінстрою РФ Ірек Файзуллін, директор ФСБ Олександр Бортников, голова СКР Олександр Бастрикін.
"За дорученням президента РФ провів нараду, присвячену першочерговим заходам забезпечення безпеки республік Донбасу", - так пояснив Медведєв ціль свого візиту.
Топ коментарі
+69 Ірландія
показати весь коментар11.08.2022 21:50 Відповісти Посилання
+47 olele
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+43 Костя Лобуряка
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ленерісьонок чи даунбавець
- Да "не бери дурного в голову"... Язык то, государственный, и там, и там, и там, одинаковый - матершинный
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- А чому ДНР і ЛНР не об"єднуються?
- А у них же національності різні... У ДНР - вайнаходонбасити, дагодонбасити, і осетинодонбасити... А в ЛНР - якутодонбасити і бурятодонбасити...
Бомбы, сброшенные на Украину, разорвались внутри российской экономики, суля ей травматическую ампутацию 40% ВВП.
Такая доля экономики находится в зоне риска из-за ухода тысячи иностранных компаний с суммарной выручкой и инвестициями в россию на $600 млрд, пишут экономисты Йельского университета.
За три месяца путину удалось стереть в прах три десятилетия попыток россии встроиться в мировую экономику и привлечь западные технологии.
В уходящих компаниях трудоустроены 5 миллионов россиян. Теперь им грозит превращение в «армию безработных» размером с население санкт-петербурга.
©️Finanz
https://t.me/Sharpreview/16287
декорації мосфільму!
Ну а если без сарказма, то нашим ребятам из 79-ой десантно-штурмовой бригады сегодня передали итальянские бронемашины MLS SHIELD, закупленные ГО «Справа Громад» и Фондом Порошенко. Насколько это круто можете увидеть сами по реакции десантников. Для них исполнять боевые задания на такой бронетехнике - это как пересесть с евробляхи на Rolls-Royce. Бронированный, полноприводный с мощным военным двигателем, оснащенный тепловизором и другими плюшками - это уже новый уровень техники для ВСУ.
https://t.me/voynareal/30969 🇺🇦Реальная Война
От куди треба було херачить, а не по безневинним аеродромам ********
Та й то ж не ми!
@uanews3
·
https://twitter.com/uanews3/status/1557795737534173184 51 мин
Соловйов каже, що "відмова ЄС видати росіянам візи може призвести до того, що Росія завдасть "превентивного ядерного удару".
Вся ДУМА вже побувала в Криму і на Донбасі...ні одного не було знищено, навіть жодної спроби замаху.... Те ж саме і ВР...8років у війні..3каденції і жодного депутата теж...проте тисячі, сотні тисяч простих замкадишів, орків, цивільних і патріотів України....
Жодних замахів на лідерів ЛНР, ДНР, Криму(останній був Захарченко, якого самі росіяни і прибрали)...що свідчить, що міжнародні еліти фактично визнають їх недоторканий статус і закріплені за ними території....
Ps. Ось тепер і цей Мєдвєдєв... Амери прекрасно знають по супутниках його переміщення...один залп Хаймерсами і немає цього клоуна...
1. ззззздец как тупо
2. как там в Гаагу доставить это тельце.
3. тьху, оно опять ритуалы проводило, скорее бы уже перевоврот и нарот погиб, то есть врот переворот нарот сделал, а я опять вертухай, были же времена то