З великих міст Луганщини евакуювалося 90% населення, - Гайдай

Російські окупанти продовжують підготовку до "референдуму" попри малу кількість жителів у окупованих містах та селах.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти не готуються до опалювального сезону на окупованих ними територіях області, зате активно демонструють турботу про населення безоплатним хлібом, гарячими обідами, які роздаватимуть в Сєверодонецьку, та можливістю прийняти душ раз на три місяці.

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У Сєверодонецьку відбувся випускний – "атестати ЛНР" видали п'ятьом особам. Медведєв під час своєї поїздки до так званої "ЛНР" обіцяв місцевим відремонтувати на окупованих територіях школи.

"Очікували господарювати в Україні через три дні, однак вже майже півроку застрягли на Луганщині, нескореному Донбасі. Їх запевняли, що на них тут чекають. Хто? Десятки колаборантів, які тримаються за свої посади або мріяли про підвищення? Так і вони поступово гинуть, як от у Старобільську, де підірвали авто із так званим "начальником МРЭО". 90 % населення великих міст евакуювалося з Луганщини. 90 % – це вище за показники найуспішніших референдумів", - написав Гайдай.

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