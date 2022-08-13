На Кіровоградщину прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини. ФОТО

Сьогодні до Олександрії прибула чергова група вимушених переселенців, серед яких більшість - жінки, діти, хворі та маломобільні громадяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на пероні їх зустрічали представники влади, волонтери, лікарі, рятувальники та психологи. Громадян провели до наметів, встановлених спеціально для зустрічі евакуйованих осіб. Там вони могли відпочити, поспілкуватись з психологами та оформити різні необхідні документи і допомоги. На вокзалі також встановлено польову кухню, щоб кожен охочий зміг, після тривалої мандрівки, випити чаю і перекусити.

"Далі донеччан організовано перевезуть і влаштують у місцях тривалого проживання на Кіровоградщині, визначених обласною адміністрацією", - інформують рятувальники.

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