УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9855 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 154 1

На Кіровоградщину прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини. ФОТО

Сьогодні до Олександрії прибула чергова група вимушених переселенців, серед яких більшість - жінки, діти, хворі та маломобільні громадяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на пероні їх зустрічали представники влади, волонтери, лікарі, рятувальники та психологи. Громадян провели до наметів, встановлених спеціально для зустрічі евакуйованих осіб. Там вони могли відпочити, поспілкуватись з психологами та оформити різні необхідні документи і допомоги. На вокзалі також встановлено польову кухню, щоб кожен охочий зміг, після тривалої мандрівки, випити чаю і перекусити.

"Далі донеччан організовано перевезуть і влаштують у місцях тривалого проживання на Кіровоградщині, визначених обласною адміністрацією", - інформують рятувальники. 

Також читайте: З великих міст Луганщини евакуювалося 90% населення, - Гайдай

На Кіровоградщину прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини 01
На Кіровоградщину прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини 02
На Кіровоградщину прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини 03
На Кіровоградщину прибув черговий евакуаційний потяг із Донеччини 04

Автор: 

армія рф (17833) евакуація (2342) Донецька область (8812) ДСНС (5160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У пеклі, кляті потвори, на вас чекає марш кобзона. Хтіли б послухати? Допоможемо як зможемо.
показати весь коментар
13.08.2022 11:28 Відповісти
 
 