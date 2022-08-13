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Последствия ракетных обстрелов Краматорска российскими оккупантами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 12 августа ударили ракетами по Краматорску.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ ударили по жилому массиву баллистическими ракетами из комплекса "Искандер". Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

"В результате обстрела повреждено около 100 частных домов. Также враг попал в пшеничное поле в Николаевке - уничтожено около шести гектаров", - говорится в сообщении.

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Последствия ракетных обстрелов Краматорска российскими оккупантами 01
Последствия ракетных обстрелов Краматорска российскими оккупантами 02
Последствия ракетных обстрелов Краматорска российскими оккупантами 03
Последствия ракетных обстрелов Краматорска российскими оккупантами 04
Последствия ракетных обстрелов Краматорска российскими оккупантами 05
Последствия ракетных обстрелов Краматорска российскими оккупантами 06
Последствия ракетных обстрелов Краматорска российскими оккупантами 07

Краматорськ (2306) обстрел (27874) Нацполиция (16562)


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Кінця не видно цим жахіттям..Хлопці.., молимось за вас, рідненькі..
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13.08.2022 21:23 Ответить
Російська федерація - країна террорист.
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13.08.2022 23:00 Ответить
лишнехромосомна хведерацiя&
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13.08.2022 23:26 Ответить
Це моя вулиця. Цілили по заводу Теплоприлад, але не долетіла "високоточна" росіянська зброя. Що характерно - місцева вата має образу тільки на українську владу - "мала памагают". А тут в основному вата, ждуни. Хоча був дивно вражений, йдучи вулицею, почув розмову 2х літних жінок та дідуся, які на відміну від більшості молодших придурків, мали здоровий глузд та українську налаштованість. Отакої бува!
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14.08.2022 00:22 Ответить
 
 