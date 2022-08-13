Последствия ракетных обстрелов Краматорска российскими оккупантами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 12 августа ударили ракетами по Краматорску.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ ударили по жилому массиву баллистическими ракетами из комплекса "Искандер". Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

"В результате обстрела повреждено около 100 частных домов. Также враг попал в пшеничное поле в Николаевке - уничтожено около шести гектаров", - говорится в сообщении.

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