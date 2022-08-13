Наслідки ракетного обстрілу Краматорська російськими окупантами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти 12 серпня вдарили ракетами по Краматорську.

Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ вдарили по житловому масиву балістичними ракетами з комплексу "Іскандер". Є поранені та загиблі серед мирного населення.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 100 приватних будинків. Також ворог поцілив у пшеничне поле у м. Миколаївка - знищено близько шести гектарів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв обстрілу Краматорська зросла до трьох, - мер Гончаренко













