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Наслідки ракетного обстрілу Краматорська російськими окупантами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти 12 серпня вдарили ракетами по Краматорську.

Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ вдарили по житловому масиву балістичними ракетами з комплексу "Іскандер". Є поранені та загиблі серед мирного населення.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 100 приватних будинків. Також ворог поцілив у пшеничне поле у м. Миколаївка - знищено близько шести гектарів", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки ракетного обстрілу Краматорська російськими окупантами 01
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська російськими окупантами 02
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська російськими окупантами 03
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська російськими окупантами 04
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська російськими окупантами 05
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська російськими окупантами 06
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська російськими окупантами 07

Автор: 

Краматорськ (684) обстріл (29195) Нацполіція (15276)


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Кінця не видно цим жахіттям..Хлопці.., молимось за вас, рідненькі..
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13.08.2022 21:23 Відповісти
Російська федерація - країна террорист.
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13.08.2022 23:00 Відповісти
лишнехромосомна хведерацiя&
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13.08.2022 23:26 Відповісти
Це моя вулиця. Цілили по заводу Теплоприлад, але не долетіла "високоточна" росіянська зброя. Що характерно - місцева вата має образу тільки на українську владу - "мала памагают". А тут в основному вата, ждуни. Хоча був дивно вражений, йдучи вулицею, почув розмову 2х літних жінок та дідуся, які на відміну від більшості молодших придурків, мали здоровий глузд та українську налаштованість. Отакої бува!
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14.08.2022 00:22 Відповісти
 
 