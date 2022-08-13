Наслідки ракетного обстрілу Краматорська російськими окупантами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти 12 серпня вдарили ракетами по Краматорську.
Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Так, війська РФ вдарили по житловому масиву балістичними ракетами з комплексу "Іскандер". Є поранені та загиблі серед мирного населення.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 100 приватних будинків. Також ворог поцілив у пшеничне поле у м. Миколаївка - знищено близько шести гектарів", - йдеться в повідомленні.
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Valentina Ivaschenko
показати весь коментар13.08.2022 21:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Eugene Boyko #420955
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