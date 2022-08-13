Кількість жертв обстрілу Краматорська зросла до трьох, - мер Гончаренко
Поранена внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську жінка померла в лікарні. Таким чином, кількість жертв обстрілу зросла до трьох осіб.
Про це повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поранена жінка після Краматорського обстрілу померла в лікарні. Вже троє загиблих після сьогоднішнього вечірнього ракетного удару по Іванівці", - написав Гончаренко у фейсбуці.
Нагадуємо, в п'ятницю, 12 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, двоє жителів загинуло, 13 зазнали поранень, було пошкоджено 20 будинків.
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