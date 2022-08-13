Жители оккупированного Мариуполя ждут автобус среди руин. ФОТО ДНЯ
Почти все здания во временно захваченном городе разрушены в результате российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Люди ждут общественного транспорта среди разрушенных российскими обстрелами домов.
Топ комментарии
+47 Бенина Мама
показать весь комментарий13.08.2022 22:17 Ответить Ссылка
+34 Mykhailo Stepanov
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+24 18c49ed2
показать весь комментарий13.08.2022 22:20 Ответить Ссылка
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у нас 73% (плюс-мінус) вумного наріду зробили свій вибір ще у 2019 - і це, нажаль, результат майже по всій Україні..(
ЦИМ, маріупольцям, просто повезло найменше.. і ВСІ живемо, як наголосували...(((
але ватний "Юго-Восток" виявився самий дебільний із 73% та ще й крайнім і попав під роздачу руZZкого міра
спитайе оцих на зупинці хто винен?
вони скажуть бєндєровці
а за кого будете голосувати ?
за Рабіновича, он хочет дружить с россіей
не вірите?
дарма !
А задавать такие вопросы людям на оккупированных территориях не имеет смысла, ответ известен и другого ответа быть не может.
а на Донбасі частина населення чекає приходу ватників навіть після Марика та Сєвєродонецька із Попасною
Молодым проще найти работу и начать жизнь с начала, а пожилым и тем более пенсионерам сложнее. Не имея собственного жилья, арендуя его, пенсии не хватает.
Жалко, що таким способом ви порівняли життя при Україні і парашці
Есть ли в этой истории какая то мораль? Ну как говорят "мораль той басни такова", только это не басня, а быль.
Смотри чтобы в твоём городе не оказались все ватники, и будут они вот так же сидеть на остановке, а писатели на цензоре будут писать что сами они во всем виноваты. А где в это время будешь ты? Какая то вот такая мораль, мне кажется.
Это значит что деокупировать Марик не собираются? Плохо пахнет признаками договорняка. Это значит что через несколько лет опять будет война.
Плохой это маркер эти выбросы по методичкам.
Ой, да не волнуйтесь вы так, дадите пару раз мужикам по морде, а бабам мешалкой по... сразу их ватные мОзги украинским патриотизмом прорастут!
фізичне знищення дЄрамка, Портнова, Татарова та інших ....
ПОТІМ ЧЕРЕЗ ДВА МІСЯЦІ ЙОГО ЗДАВАТИ РАЗОМ З ЦИМИ ВІЙСЬКАМИ ?
ПОЯСНІТЬ, БО МАБУТЬ ТРОХИ ТУПИЙ ЩОБ ТАКИЙ ГЕНІАЛЬНИЙ ХІД КОНЕМ
ЗРОЗУМІТИ.
Як би не це то Маріупіль був би цілий і 20 тисяч людей не загинуло в ньому.
Хто небудь про це думає ?
Передавайте вопрос правильно. Что хотели спросить?
Зе клоун коли здав Південь то Маріку був підписан вирок - оточення, не розуміли цього
тільки пустоголові. Ніхто в усьому світі в оточені міста не посилає війська чи хтось
думає що з гарнизоном у 3 тисячі вояків можна прорватися крізь оточення у 12 тисяч
кацапів і сепарів.
Переписываешь историю на ходу?
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.
Джерело: https://t.me/polkazov/4330 відеозвернення Паламара.
Війська у допомогу були послані Зе клоуном коли він вже знав що буде напад,
бо відіслав своїх рідних у Європу. Азов і ЗСУ це вояки, думати це не їх стихія,
вони воюють і виконують накази, тому не звалюй всю відповідальність на Азов,
морпіхів, ЗСУ. Їх туди послав Зе клоун, а потім що зняти з себе відповідальність
ЗАПРОПОНУВАВ, а не наказав ВИЙТИ.
Очередной очень странный вопрос. Что именно имеется ввиду? Почему в Энергодар нет морпехов? Ну наверное потому что там нет моря. Или это вопрос про Азов? Почему Азов не в Энергодаре?
Ну это очень долго нужно отвечать.
Энергодар это Запорожская область, а Мариуполь это Донецкая. В 2014 году Мариуполь был под самопровозглашенной днр. Ты этого ничего не знаешь, потому что ты не с Украины. Верно?
Но ты спрашивай, интересуйся. Мы ребята терпеливые все поясним и расскажем, что не понятно.
Фу... Я не хочу с вами обсуждать причину отказа Азова пойти на выход из Мариуполя. Конечно Зе мог отдать приказ выйти и им бы ничего не оставалось как выйти и оставить тела своих товарищей на съедение собакам, кацапам не понять моральных аспектов этого решения и президента и азовцев.
Кацап он и есть кацап. тьфу.
В Маріуполі було вбито 20 000 людей нєдоразумєніє ти лахтинське - подоляцьке, як би Азов з ЗСУ вийшли, то і руйнування міста не було би, а клоун наказ і не збирався віддавати, бо Азов треба було здати в полон.
Ти будеш на пару зі своїм клоуном відповідати за Марік зелена потвора.
ТРИМАЙ - ЦЕ ТВІЙ СЛОГАН
А ПАЦРІОТИ З ДИВАНІВ КРИЧАТЬ "ЯК ФАЙНО". ДЕБІЛИ ЦЕ Ж ВАЖЛИВЕ ПОРТОВЕ
МІСТО УКРАЇЇНИ, ЙОГО ТРЕБА БУДЕ ВІБУДОВУВАТИ. КАЦАПСЬКІ РЕПАРАЦІЇ ДО САМО
СОБОЮ, А ВБИТИХ ЯК ПОВЕРНЕШ.
НУ І ЩО ЩО ТАМ БІЛЬЩІСТЬ ВАТА БУЛА, ЦЕ ЯКОСЬ ВИПРАВДОВУЄ ВБИВСТОВО
20 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ?? ЛЮДИ ОТ ЧЕСНО, ВИ КОНЧЕНІ ЧИ ЯК