РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости Фото Война
21 938 159

Жители оккупированного Мариуполя ждут автобус среди руин. ФОТО ДНЯ

Почти все здания во временно захваченном городе разрушены в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Люди ждут общественного транспорта среди разрушенных российскими обстрелами домов.

Читайте: Взрыв в оккупированном Мариуполе: Оккупанты пытались украсть металлолом, но наткнулись на "сюрприз"

Жители оккупированного Мариуполя ждут автобус среди руин 01

Мариуполь (5724)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+47
Они уже дождались сруський мир. Зачем им ещё автобус???
показать весь комментарий
13.08.2022 22:17 Ответить
+34
пришел "русский мир"....
показать весь комментарий
13.08.2022 22:18 Ответить
+24
Да уж. Свободны от всего.
показать весь комментарий
13.08.2022 22:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вивсьоврьотє! Ето фото с разбомблєнного укронацистамі Донєцка в 2014(((
показать весь комментарий
13.08.2022 23:16 Ответить
ПетяМобілі вже з Італії їдуть, трохи почекати
показать весь комментарий
13.08.2022 23:19 Ответить
Ти який мобіль відправив на фронт? Бидляра диванна. Пєтя вам поперек горла, справа не в Пєті, а в мозгах ваших, точніше в їх відсутності.
показать весь комментарий
14.08.2022 06:54 Ответить
Ось воно щастя па русскі!
показать весь комментарий
13.08.2022 23:22 Ответить
Интересно, что ни разу не видел в Донецке хоть один полностью разрушенный дом, который *укронацисты* бамбили бамбили, бамбили бамбили, аж 8 лет бамбили. А тут вот рузькие асвабадители всего за 2 месяца асвабадили полностью весь Мариуполь что ниодного целого дома
показать весь комментарий
13.08.2022 23:25 Ответить
не зовсім зрозуміла агресія-зловтішання до людей..?
у нас 73% (плюс-мінус) вумного наріду зробили свій вибір ще у 2019 - і це, нажаль, результат майже по всій Україні..(
ЦИМ, маріупольцям, просто повезло найменше.. і ВСІ живемо, як наголосували...(((
показать весь комментарий
13.08.2022 23:27 Ответить
згоден!
але ватний "Юго-Восток" виявився самий дебільний із 73% та ще й крайнім і попав під роздачу руZZкого міра

спитайе оцих на зупинці хто винен?
вони скажуть бєндєровці
а за кого будете голосувати ?
за Рабіновича, он хочет дружить с россіей

не вірите?
дарма !
показать весь комментарий
13.08.2022 23:40 Ответить
зараз спитайте !!!!!
показать весь комментарий
13.08.2022 23:42 Ответить
Меньше надо верить в пропаганду. Так везде основная масса скажет, потому что страшно, потому что нужно что-то кушать и как то выживать.
показать весь комментарий
13.08.2022 23:53 Ответить
Чия пропаганда? Результати виборів - пропаганда? Москалізм мозку.
показать весь комментарий
14.08.2022 00:27 Ответить
Точно шо. Именно москализм головного мозга. Защищает их, территорию на которой они проживают не их кандидат в президенты, а ЗСУ. И их кандидат на выборах не победил. Там выше по теме есть карта голосования и там все понятно становится.

А задавать такие вопросы людям на оккупированных территориях не имеет смысла, ответ известен и другого ответа быть не может.
показать весь комментарий
14.08.2022 00:46 Ответить
результати виборів у нас залежать від того як порахують, не забули що у нас олігархічна країна, і всі держінститути корумповані?
показать весь комментарий
14.08.2022 19:26 Ответить
"основная маса" в Україні вже не скаже руZZкій це нормально чи навіть "какая разніца" (втім це одне й теж)

а на Донбасі частина населення чекає приходу ватників навіть після Марика та Сєвєродонецька із Попасною
показать весь комментарий
14.08.2022 00:30 Ответить
А что им остаётся делать? В беженцах пожилых и бедных (без денег) людей никто и нигде не ждёт.
показать весь комментарий
14.08.2022 00:38 Ответить
Звідки така інформація?
показать весь комментарий
14.08.2022 09:29 Ответить
Из практического опыта.

Молодым проще найти работу и начать жизнь с начала, а пожилым и тем более пенсионерам сложнее. Не имея собственного жилья, арендуя его, пенсии не хватает.
показать весь комментарий
14.08.2022 11:07 Ответить
частина і в Києві чекає і навіть у Львові дегенерати якісь є і що? Най кацапи все *********** і всіх позабивають?
показать весь комментарий
14.08.2022 19:27 Ответить
Здогадки це не факти. Маріупольці бачили хто бомбив їх дома і мікрорайони і бачили чиї то були літаки, навіть ватні.
показать весь комментарий
14.08.2022 13:10 Ответить
ні, не віримо. Якщо би більшість була за росію, там жоден полк не утримав би міста і неділю. Ми пам"ятаємо як люди до останнього допомогали одне одному, намогалися рятувати під обстрілами, як медики працювали без світла, без опалення і без їди, як їздили по воду для ранених. І зараз в повній окупації, знаходяться люди, щоб підрізати горляну кацапу. Ватніки, курва, так не роблять. Ватніки - кожен сам за себе! І досить тут гадити і зловтішатися, як сраний ватнік!
показать весь комментарий
14.08.2022 19:24 Ответить
Тут полно кацапских ботов на зарплате. Они такие гадости пишут. Брешут все время и занимаются провокациями. Кому это выгодно это тот ещё вопрос.
показать весь комментарий
14.08.2022 21:19 Ответить
Жах....
показать весь комментарий
14.08.2022 00:01 Ответить
Печально! Как здесь можно не сойти с ума.
показать весь комментарий
14.08.2022 00:10 Ответить
Так вже, й давно.
показать весь комментарий
14.08.2022 00:29 Ответить
Бідні люди.
Жалко, що таким способом ви порівняли життя при Україні і парашці
показать весь комментарий
14.08.2022 01:18 Ответить
А що їм мішало встати пліч о пліч з Азовом і захищати своє місто??
показать весь комментарий
14.08.2022 01:27 Ответить
Що завадило? Впевненість, що "вот ето вот всьо із-за омєрікі каторая прівєзла бєндєравцов с Западной і захватіла ім власть в Кієвє чєрєз ґасударствєний пєрєварот на майданє в 14 ґаду штоби пасоріть брацкіє народи а іщьо із-за нациков с "Азова".
показать весь комментарий
14.08.2022 02:11 Ответить
Был тут в 2014 - 2015 годах морячок с Мариуполя. И вот он все любил рассказывать какие на оккупированных тогда территориях все ватники и что сами они во всем виноваты.

Есть ли в этой истории какая то мораль? Ну как говорят "мораль той басни такова", только это не басня, а быль.

Смотри чтобы в твоём городе не оказались все ватники, и будут они вот так же сидеть на остановке, а писатели на цензоре будут писать что сами они во всем виноваты. А где в это время будешь ты? Какая то вот такая мораль, мне кажется.
показать весь комментарий
14.08.2022 13:39 Ответить
Невміння воювати? Страх? Вік?
показать весь комментарий
15.08.2022 22:01 Ответить
Если не отобьем, то будет так как с Чечней и Грозным.Немного отстроят,немного кинут дотаций и через пару лет там будут такие же путинские шлюхи какими сейчас являются чеченцы воюющие за Кадирку
показать весь комментарий
14.08.2022 03:16 Ответить
Верно-верно. Особенно настораживает что начали вбрасывать эти методички 2014 года что сами они там виноваты. Про Херсон такого не пишут. Видимо в Херсоне на остановках автобусов не ждут.

Это значит что деокупировать Марик не собираются? Плохо пахнет признаками договорняка. Это значит что через несколько лет опять будет война.

Плохой это маркер эти выбросы по методичкам.
показать весь комментарий
14.08.2022 14:39 Ответить
До спаму, бот одноразовий.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:15 Ответить

Ой, да не волнуйтесь вы так, дадите пару раз мужикам по морде, а бабам мешалкой по... сразу их ватные мОзги украинским патриотизмом прорастут!
показать весь комментарий
14.08.2022 07:24 Ответить
Остановка на проспекте Мира. Едут в сторону рынка Космос или Эдельвейс. Сейчас эти рынки трещат от товара. Я выехал в конце марта с минимумом вещей. Квартира уцелела, а вот то что внутри нет. На присланных мне фото комнаты зияют пустотой. Баба на лавке сидит с полной сумкой. Вывод: деньги на выезд из города у людей есть. Но они не спешат. Их время пришло. Они чувствуют себя частью русского мира.
показать весь комментарий
14.08.2022 09:13 Ответить
З моєю квартирою скоріш теж саме.
показать весь комментарий
14.08.2022 09:32 Ответить
Маріупіль 2021 рік

показать весь комментарий
14.08.2022 14:34 Ответить
Все ж я бачу що більщість людей в Україні будуть проУкраїнськими, це вже факт, головне випроводити Зе клоуна з Зе владою і всіх агентів кремля з влади України. Звісно краще
фізичне знищення дЄрамка, Портнова, Татарова та інших ....
показать весь комментарий
14.08.2022 14:39 Ответить
ХТО НЕ БУДЬ ПОЯСНІТЬ НАЩО БУВ ЦЕЙ ЦИРК ЗАСИЛАТИ В МАРІК ВІЙСЬКА,
ПОТІМ ЧЕРЕЗ ДВА МІСЯЦІ ЙОГО ЗДАВАТИ РАЗОМ З ЦИМИ ВІЙСЬКАМИ ?
ПОЯСНІТЬ, БО МАБУТЬ ТРОХИ ТУПИЙ ЩОБ ТАКИЙ ГЕНІАЛЬНИЙ ХІД КОНЕМ
ЗРОЗУМІТИ.
Як би не це то Маріупіль був би цілий і 20 тисяч людей не загинуло в ньому.
Хто небудь про це думає ?
показать весь комментарий
14.08.2022 14:52 Ответить
Этот вопрос не имеет ответа, потому что задан таким способом. Никто за два месяца ( формулировка - засылать чтобы через два месяца сдавать) воиска туда не засылал. Место дислокации гарнизона Мариуполь - город Мариуполь.

Передавайте вопрос правильно. Что хотели спросить?
показать весь комментарий
14.08.2022 14:57 Ответить
Щезни, бот одноразовий.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:13 Ответить
Ти чи ударена чи як ? Думай що друкуєш хоч іноді,дебілів і без тебе тут вистачає.
Зе клоун коли здав Південь то Маріку був підписан вирок - оточення, не розуміли цього
тільки пустоголові. Ніхто в усьому світі в оточені міста не посилає війська чи хтось
думає що з гарнизоном у 3 тисячі вояків можна прорватися крізь оточення у 12 тисяч
кацапів і сепарів.
показать весь комментарий
14.08.2022 20:57 Ответить
Счастливые и довольные .
показать весь комментарий
14.08.2022 15:30 Ответить
, Попробую ответить , ( Место дислокации гарнизона Мариуполь - город Мариуполь.) , а почему не Энергодар , попробуй на это ответить Потому что полк Азов и морпехи ,это единственные боеспособные части на Юге . И от них надо было избавится , ну и плюс Лоха Зеленского , ***** кинул и начал наступление так же на Киев Зеленский , как думал , в глаз ***** посмотрел , в Омане с Патрушевым договорился , про воду в Крым ( сдачу Юга ) , Потом его еще и припугнули , сбиты в Иране самолетом . Примерно так , но потом что то пошло не так Укропы ,начали защищаться , причем довольно успешно . Но я считаю , командиру гарнизона Мариуполя , не надо было вестись на уговоры Зеленского , а вывести гарнизон из города 26-27 . Когда все уже стало понятно про окружение . В нормальных условиях они бы принесли больше пользы . Но Зеленский должен помнить , за это все еще спросим
показать весь комментарий
14.08.2022 15:49 Ответить
я считаю , командиру гарнизона Мариуполя , не надо было вестись на уговоры Зеленского , а вывести гарнизон из города 26-27 . Когда все уже стало понятно про окружение . В нормальных условиях они бы принесли больше пользы .

Переписываешь историю на ходу?

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.

Джерело: https://t.me/polkazov/4330 відеозвернення Паламара.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:04 Ответить
Яке переписування історії ?
Війська у допомогу були послані Зе клоуном коли він вже знав що буде напад,
бо відіслав своїх рідних у Європу. Азов і ЗСУ це вояки, думати це не їх стихія,
вони воюють і виконують накази, тому не звалюй всю відповідальність на Азов,
морпіхів, ЗСУ. Їх туди послав Зе клоун, а потім що зняти з себе відповідальність
ЗАПРОПОНУВАВ, а не наказав ВИЙТИ.
показать весь комментарий
14.08.2022 21:03 Ответить
Место дислокации гарнизона Мариуполь - город Мариуполь.) , а почему не Энергодар , попробуй на это ответить

Очередной очень странный вопрос. Что именно имеется ввиду? Почему в Энергодар нет морпехов? Ну наверное потому что там нет моря. Или это вопрос про Азов? Почему Азов не в Энергодаре?
Ну это очень долго нужно отвечать.

Энергодар это Запорожская область, а Мариуполь это Донецкая. В 2014 году Мариуполь был под самопровозглашенной днр. Ты этого ничего не знаешь, потому что ты не с Украины. Верно?

Но ты спрашивай, интересуйся. Мы ребята терпеливые все поясним и расскажем, что не понятно.
показать весь комментарий
14.08.2022 16:27 Ответить
Щось тут засмерділо щямі, лаптямі та какошніками. І з чого б то?..
показать весь комментарий
14.08.2022 18:08 Ответить
Ми це хто, колєктів Лахти ?
показать весь комментарий
14.08.2022 21:07 Ответить
Anita 5ee4e96c , ещё раз повторюсь , до 28-го февраля утра включительно , гарнизон имел возможность выйти , у орков тупо закончилась солярка, и какой то время они не могли продолжить замыкать кольцо . Второе , в не окружения , 6000 человек принесли бы гораздо больше пользы , а так людей просто кинули умирать . Поставим ,вопрос по другому вы лично там бы захотели бы оказаться , , это шо 41-й год , так нормальные армии не воюют , надо береч людей , а их просто кинули
показать весь комментарий
14.08.2022 18:05 Ответить
Нажаль ботіхє Анітє щось доводити марна справа - вона відбілює Зе клоуна і всю відповідальність перекладує на сам Азов і ЗСУ, тіпу вони не захтіли виходити, а то що військовим треба накази виконувати про це нічого. А наказів від Зе актора на вихід з Маріуполя не було.
показать весь комментарий
14.08.2022 21:06 Ответить
А наказів від Зе актора на вихід з Маріуполя не було.

Фу... Я не хочу с вами обсуждать причину отказа Азова пойти на выход из Мариуполя. Конечно Зе мог отдать приказ выйти и им бы ничего не оставалось как выйти и оставить тела своих товарищей на съедение собакам, кацапам не понять моральных аспектов этого решения и президента и азовцев.

Кацап он и есть кацап. тьфу.
показать весь комментарий
14.08.2022 21:37 Ответить
Слухай ку**ина прокацапська,. не смерди тут своєю пащею і не розказуй мені про покинутих товарищів.
В Маріуполі було вбито 20 000 людей нєдоразумєніє ти лахтинське - подоляцьке, як би Азов з ЗСУ вийшли, то і руйнування міста не було би, а клоун наказ і не збирався віддавати, бо Азов треба було здати в полон.
Ти будеш на пару зі своїм клоуном відповідати за Марік зелена потвора.
ТРИМАЙ - ЦЕ ТВІЙ СЛОГАН
показать весь комментарий
15.08.2022 00:55 Ответить
НАЖАЛЬ БИКОВАТОСТІ В НАШИХ ЛЮДЯХ ХОЧ ВІДБАВЛЯЙ - МАРІК РОЗБОМБИЛИ,
А ПАЦРІОТИ З ДИВАНІВ КРИЧАТЬ "ЯК ФАЙНО". ДЕБІЛИ ЦЕ Ж ВАЖЛИВЕ ПОРТОВЕ
МІСТО УКРАЇЇНИ, ЙОГО ТРЕБА БУДЕ ВІБУДОВУВАТИ. КАЦАПСЬКІ РЕПАРАЦІЇ ДО САМО
СОБОЮ, А ВБИТИХ ЯК ПОВЕРНЕШ.
НУ І ЩО ЩО ТАМ БІЛЬЩІСТЬ ВАТА БУЛА, ЦЕ ЯКОСЬ ВИПРАВДОВУЄ ВБИВСТОВО
20 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ?? ЛЮДИ ОТ ЧЕСНО, ВИ КОНЧЕНІ ЧИ ЯК
показать весь комментарий
14.08.2022 20:52 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2022 21:20 Ответить
пізнаєте громадян типу 73% ? якщо їм сказать що свою долю вони обрали весною 2019 то не зрозуміють, а скажуть "какая разніца за каво галасавалі"...
показать весь комментарий
15.08.2022 21:56 Ответить
Якшо будете домовлятися з путіним, то через 5 років так буде виглядати Одеса, Житомир та Дніпро
показать весь комментарий
15.08.2022 22:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 