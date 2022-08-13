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Жителі окупованого Маріуполя чекають на автобус серед руїн. ФОТО ДНЯ

Майже всі будівлі в тимчасово захопленому місті зруйновано внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Люди чекають на громадський транспорт серед зруйнованих російськими обстрілами будинків.

Також читайте: Вибух в окупованому Маріуполі: Окупанти намагалися вкрасти металолом, але натрапили на "сюрприз"

Жителі окупованого Маріуполя чекають на автобус серед руїн 01

Автор: 

Маріуполь (3243)


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Топ коментарі
+47
Они уже дождались сруський мир. Зачем им ещё автобус???
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13.08.2022 22:17 Відповісти
+34
пришел "русский мир"....
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13.08.2022 22:18 Відповісти
+24
Да уж. Свободны от всего.
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13.08.2022 22:20 Відповісти
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Вивсьоврьотє! Ето фото с разбомблєнного укронацистамі Донєцка в 2014(((
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13.08.2022 23:16 Відповісти
ПетяМобілі вже з Італії їдуть, трохи почекати
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13.08.2022 23:19 Відповісти
Ти який мобіль відправив на фронт? Бидляра диванна. Пєтя вам поперек горла, справа не в Пєті, а в мозгах ваших, точніше в їх відсутності.
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14.08.2022 06:54 Відповісти
Ось воно щастя па русскі!
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13.08.2022 23:22 Відповісти
Интересно, что ни разу не видел в Донецке хоть один полностью разрушенный дом, который *укронацисты* бамбили бамбили, бамбили бамбили, аж 8 лет бамбили. А тут вот рузькие асвабадители всего за 2 месяца асвабадили полностью весь Мариуполь что ниодного целого дома
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13.08.2022 23:25 Відповісти
не зовсім зрозуміла агресія-зловтішання до людей..?
у нас 73% (плюс-мінус) вумного наріду зробили свій вибір ще у 2019 - і це, нажаль, результат майже по всій Україні..(
ЦИМ, маріупольцям, просто повезло найменше.. і ВСІ живемо, як наголосували...(((
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13.08.2022 23:27 Відповісти
згоден!
але ватний "Юго-Восток" виявився самий дебільний із 73% та ще й крайнім і попав під роздачу руZZкого міра

спитайе оцих на зупинці хто винен?
вони скажуть бєндєровці
а за кого будете голосувати ?
за Рабіновича, он хочет дружить с россіей

не вірите?
дарма !
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13.08.2022 23:40 Відповісти
зараз спитайте !!!!!
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13.08.2022 23:42 Відповісти
Меньше надо верить в пропаганду. Так везде основная масса скажет, потому что страшно, потому что нужно что-то кушать и как то выживать.
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13.08.2022 23:53 Відповісти
Чия пропаганда? Результати виборів - пропаганда? Москалізм мозку.
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14.08.2022 00:27 Відповісти
Точно шо. Именно москализм головного мозга. Защищает их, территорию на которой они проживают не их кандидат в президенты, а ЗСУ. И их кандидат на выборах не победил. Там выше по теме есть карта голосования и там все понятно становится.

А задавать такие вопросы людям на оккупированных территориях не имеет смысла, ответ известен и другого ответа быть не может.
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14.08.2022 00:46 Відповісти
результати виборів у нас залежать від того як порахують, не забули що у нас олігархічна країна, і всі держінститути корумповані?
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14.08.2022 19:26 Відповісти
"основная маса" в Україні вже не скаже руZZкій це нормально чи навіть "какая разніца" (втім це одне й теж)

а на Донбасі частина населення чекає приходу ватників навіть після Марика та Сєвєродонецька із Попасною
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14.08.2022 00:30 Відповісти
А что им остаётся делать? В беженцах пожилых и бедных (без денег) людей никто и нигде не ждёт.
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14.08.2022 00:38 Відповісти
Звідки така інформація?
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14.08.2022 09:29 Відповісти
Из практического опыта.

Молодым проще найти работу и начать жизнь с начала, а пожилым и тем более пенсионерам сложнее. Не имея собственного жилья, арендуя его, пенсии не хватает.
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14.08.2022 11:07 Відповісти
частина і в Києві чекає і навіть у Львові дегенерати якісь є і що? Най кацапи все *********** і всіх позабивають?
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14.08.2022 19:27 Відповісти
Здогадки це не факти. Маріупольці бачили хто бомбив їх дома і мікрорайони і бачили чиї то були літаки, навіть ватні.
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14.08.2022 13:10 Відповісти
ні, не віримо. Якщо би більшість була за росію, там жоден полк не утримав би міста і неділю. Ми пам"ятаємо як люди до останнього допомогали одне одному, намогалися рятувати під обстрілами, як медики працювали без світла, без опалення і без їди, як їздили по воду для ранених. І зараз в повній окупації, знаходяться люди, щоб підрізати горляну кацапу. Ватніки, курва, так не роблять. Ватніки - кожен сам за себе! І досить тут гадити і зловтішатися, як сраний ватнік!
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14.08.2022 19:24 Відповісти
Тут полно кацапских ботов на зарплате. Они такие гадости пишут. Брешут все время и занимаются провокациями. Кому это выгодно это тот ещё вопрос.
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14.08.2022 21:19 Відповісти
Жах....
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14.08.2022 00:01 Відповісти
Печально! Как здесь можно не сойти с ума.
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14.08.2022 00:10 Відповісти
Так вже, й давно.
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14.08.2022 00:29 Відповісти
Бідні люди.
Жалко, що таким способом ви порівняли життя при Україні і парашці
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14.08.2022 01:18 Відповісти
А що їм мішало встати пліч о пліч з Азовом і захищати своє місто??
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14.08.2022 01:27 Відповісти
Що завадило? Впевненість, що "вот ето вот всьо із-за омєрікі каторая прівєзла бєндєравцов с Западной і захватіла ім власть в Кієвє чєрєз ґасударствєний пєрєварот на майданє в 14 ґаду штоби пасоріть брацкіє народи а іщьо із-за нациков с "Азова".
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14.08.2022 02:11 Відповісти
Был тут в 2014 - 2015 годах морячок с Мариуполя. И вот он все любил рассказывать какие на оккупированных тогда территориях все ватники и что сами они во всем виноваты.

Есть ли в этой истории какая то мораль? Ну как говорят "мораль той басни такова", только это не басня, а быль.

Смотри чтобы в твоём городе не оказались все ватники, и будут они вот так же сидеть на остановке, а писатели на цензоре будут писать что сами они во всем виноваты. А где в это время будешь ты? Какая то вот такая мораль, мне кажется.
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14.08.2022 13:39 Відповісти
Невміння воювати? Страх? Вік?
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15.08.2022 22:01 Відповісти
Если не отобьем, то будет так как с Чечней и Грозным.Немного отстроят,немного кинут дотаций и через пару лет там будут такие же путинские шлюхи какими сейчас являются чеченцы воюющие за Кадирку
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14.08.2022 03:16 Відповісти
Верно-верно. Особенно настораживает что начали вбрасывать эти методички 2014 года что сами они там виноваты. Про Херсон такого не пишут. Видимо в Херсоне на остановках автобусов не ждут.

Это значит что деокупировать Марик не собираются? Плохо пахнет признаками договорняка. Это значит что через несколько лет опять будет война.

Плохой это маркер эти выбросы по методичкам.
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14.08.2022 14:39 Відповісти
До спаму, бот одноразовий.
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14.08.2022 18:15 Відповісти

Ой, да не волнуйтесь вы так, дадите пару раз мужикам по морде, а бабам мешалкой по... сразу их ватные мОзги украинским патриотизмом прорастут!
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14.08.2022 07:24 Відповісти
Остановка на проспекте Мира. Едут в сторону рынка Космос или Эдельвейс. Сейчас эти рынки трещат от товара. Я выехал в конце марта с минимумом вещей. Квартира уцелела, а вот то что внутри нет. На присланных мне фото комнаты зияют пустотой. Баба на лавке сидит с полной сумкой. Вывод: деньги на выезд из города у людей есть. Но они не спешат. Их время пришло. Они чувствуют себя частью русского мира.
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14.08.2022 09:13 Відповісти
З моєю квартирою скоріш теж саме.
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14.08.2022 09:32 Відповісти
Маріупіль 2021 рік

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14.08.2022 14:34 Відповісти
Все ж я бачу що більщість людей в Україні будуть проУкраїнськими, це вже факт, головне випроводити Зе клоуна з Зе владою і всіх агентів кремля з влади України. Звісно краще
фізичне знищення дЄрамка, Портнова, Татарова та інших ....
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14.08.2022 14:39 Відповісти
ХТО НЕ БУДЬ ПОЯСНІТЬ НАЩО БУВ ЦЕЙ ЦИРК ЗАСИЛАТИ В МАРІК ВІЙСЬКА,
ПОТІМ ЧЕРЕЗ ДВА МІСЯЦІ ЙОГО ЗДАВАТИ РАЗОМ З ЦИМИ ВІЙСЬКАМИ ?
ПОЯСНІТЬ, БО МАБУТЬ ТРОХИ ТУПИЙ ЩОБ ТАКИЙ ГЕНІАЛЬНИЙ ХІД КОНЕМ
ЗРОЗУМІТИ.
Як би не це то Маріупіль був би цілий і 20 тисяч людей не загинуло в ньому.
Хто небудь про це думає ?
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14.08.2022 14:52 Відповісти
Этот вопрос не имеет ответа, потому что задан таким способом. Никто за два месяца ( формулировка - засылать чтобы через два месяца сдавать) воиска туда не засылал. Место дислокации гарнизона Мариуполь - город Мариуполь.

Передавайте вопрос правильно. Что хотели спросить?
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14.08.2022 14:57 Відповісти
Щезни, бот одноразовий.
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14.08.2022 18:13 Відповісти
Ти чи ударена чи як ? Думай що друкуєш хоч іноді,дебілів і без тебе тут вистачає.
Зе клоун коли здав Південь то Маріку був підписан вирок - оточення, не розуміли цього
тільки пустоголові. Ніхто в усьому світі в оточені міста не посилає війська чи хтось
думає що з гарнизоном у 3 тисячі вояків можна прорватися крізь оточення у 12 тисяч
кацапів і сепарів.
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14.08.2022 20:57 Відповісти
Счастливые и довольные .
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14.08.2022 15:30 Відповісти
, Попробую ответить , ( Место дислокации гарнизона Мариуполь - город Мариуполь.) , а почему не Энергодар , попробуй на это ответить Потому что полк Азов и морпехи ,это единственные боеспособные части на Юге . И от них надо было избавится , ну и плюс Лоха Зеленского , ***** кинул и начал наступление так же на Киев Зеленский , как думал , в глаз ***** посмотрел , в Омане с Патрушевым договорился , про воду в Крым ( сдачу Юга ) , Потом его еще и припугнули , сбиты в Иране самолетом . Примерно так , но потом что то пошло не так Укропы ,начали защищаться , причем довольно успешно . Но я считаю , командиру гарнизона Мариуполя , не надо было вестись на уговоры Зеленского , а вывести гарнизон из города 26-27 . Когда все уже стало понятно про окружение . В нормальных условиях они бы принесли больше пользы . Но Зеленский должен помнить , за это все еще спросим
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14.08.2022 15:49 Відповісти
я считаю , командиру гарнизона Мариуполя , не надо было вестись на уговоры Зеленского , а вывести гарнизон из города 26-27 . Когда все уже стало понятно про окружение . В нормальных условиях они бы принесли больше пользы .

Переписываешь историю на ходу?

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.

Джерело: https://t.me/polkazov/4330 відеозвернення Паламара.
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14.08.2022 16:04 Відповісти
Яке переписування історії ?
Війська у допомогу були послані Зе клоуном коли він вже знав що буде напад,
бо відіслав своїх рідних у Європу. Азов і ЗСУ це вояки, думати це не їх стихія,
вони воюють і виконують накази, тому не звалюй всю відповідальність на Азов,
морпіхів, ЗСУ. Їх туди послав Зе клоун, а потім що зняти з себе відповідальність
ЗАПРОПОНУВАВ, а не наказав ВИЙТИ.
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14.08.2022 21:03 Відповісти
Место дислокации гарнизона Мариуполь - город Мариуполь.) , а почему не Энергодар , попробуй на это ответить

Очередной очень странный вопрос. Что именно имеется ввиду? Почему в Энергодар нет морпехов? Ну наверное потому что там нет моря. Или это вопрос про Азов? Почему Азов не в Энергодаре?
Ну это очень долго нужно отвечать.

Энергодар это Запорожская область, а Мариуполь это Донецкая. В 2014 году Мариуполь был под самопровозглашенной днр. Ты этого ничего не знаешь, потому что ты не с Украины. Верно?

Но ты спрашивай, интересуйся. Мы ребята терпеливые все поясним и расскажем, что не понятно.
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14.08.2022 16:27 Відповісти
Щось тут засмерділо щямі, лаптямі та какошніками. І з чого б то?..
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14.08.2022 18:08 Відповісти
Ми це хто, колєктів Лахти ?
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14.08.2022 21:07 Відповісти
Anita 5ee4e96c , ещё раз повторюсь , до 28-го февраля утра включительно , гарнизон имел возможность выйти , у орков тупо закончилась солярка, и какой то время они не могли продолжить замыкать кольцо . Второе , в не окружения , 6000 человек принесли бы гораздо больше пользы , а так людей просто кинули умирать . Поставим ,вопрос по другому вы лично там бы захотели бы оказаться , , это шо 41-й год , так нормальные армии не воюют , надо береч людей , а их просто кинули
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14.08.2022 18:05 Відповісти
Нажаль ботіхє Анітє щось доводити марна справа - вона відбілює Зе клоуна і всю відповідальність перекладує на сам Азов і ЗСУ, тіпу вони не захтіли виходити, а то що військовим треба накази виконувати про це нічого. А наказів від Зе актора на вихід з Маріуполя не було.
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14.08.2022 21:06 Відповісти
А наказів від Зе актора на вихід з Маріуполя не було.

Фу... Я не хочу с вами обсуждать причину отказа Азова пойти на выход из Мариуполя. Конечно Зе мог отдать приказ выйти и им бы ничего не оставалось как выйти и оставить тела своих товарищей на съедение собакам, кацапам не понять моральных аспектов этого решения и президента и азовцев.

Кацап он и есть кацап. тьфу.
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14.08.2022 21:37 Відповісти
Слухай ку**ина прокацапська,. не смерди тут своєю пащею і не розказуй мені про покинутих товарищів.
В Маріуполі було вбито 20 000 людей нєдоразумєніє ти лахтинське - подоляцьке, як би Азов з ЗСУ вийшли, то і руйнування міста не було би, а клоун наказ і не збирався віддавати, бо Азов треба було здати в полон.
Ти будеш на пару зі своїм клоуном відповідати за Марік зелена потвора.
ТРИМАЙ - ЦЕ ТВІЙ СЛОГАН
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15.08.2022 00:55 Відповісти
НАЖАЛЬ БИКОВАТОСТІ В НАШИХ ЛЮДЯХ ХОЧ ВІДБАВЛЯЙ - МАРІК РОЗБОМБИЛИ,
А ПАЦРІОТИ З ДИВАНІВ КРИЧАТЬ "ЯК ФАЙНО". ДЕБІЛИ ЦЕ Ж ВАЖЛИВЕ ПОРТОВЕ
МІСТО УКРАЇЇНИ, ЙОГО ТРЕБА БУДЕ ВІБУДОВУВАТИ. КАЦАПСЬКІ РЕПАРАЦІЇ ДО САМО
СОБОЮ, А ВБИТИХ ЯК ПОВЕРНЕШ.
НУ І ЩО ЩО ТАМ БІЛЬЩІСТЬ ВАТА БУЛА, ЦЕ ЯКОСЬ ВИПРАВДОВУЄ ВБИВСТОВО
20 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ?? ЛЮДИ ОТ ЧЕСНО, ВИ КОНЧЕНІ ЧИ ЯК
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14.08.2022 20:52 Відповісти
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14.08.2022 21:20 Відповісти
пізнаєте громадян типу 73% ? якщо їм сказать що свою долю вони обрали весною 2019 то не зрозуміють, а скажуть "какая разніца за каво галасавалі"...
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15.08.2022 21:56 Відповісти
Якшо будете домовлятися з путіним, то через 5 років так буде виглядати Одеса, Житомир та Дніпро
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15.08.2022 22:02 Відповісти
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