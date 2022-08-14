Оккупанты обстреляли Золочев в Харьковской области, повреждено помещение лицея, - Нацполиция. ФОТО
Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела города Золочев Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, частично повреждены помещения технической мастерской лицея и помещения столовой.
"На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы проводят досмотр, документируют преступление, собирают обломки снарядов, фиксируют разрушения", - говорится в сообщении.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.
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