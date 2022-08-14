РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12264 посетителя онлайн
Новости Фото Война
2 549 3

Последствия вражеских обстрелов Никопольского района. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 14 августа, российские войска дважды накрыли огнем из ствольной артиллерии город Никополь и обстреляли из РСЗО город Марганец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в Никополе повреждения получили многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки, школа, здание супермаркета и магазина. Поврежден газопровод и линии электропередач.

"В городе Марганец повреждены получили частные дома и электросеть", - говорится в сообщении.

На местах происшествия работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов.

По этому факту российской агрессии против мирного населения Никопольского района правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Последствия вражеских обстрелов Никопольского района 01
Последствия вражеских обстрелов Никопольского района 02
Последствия вражеских обстрелов Никопольского района 03

Также читайте: Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 "прилетов" из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из "Градов", - Резниченко. ФОТОрепортаж

армия РФ (19691) обстрел (27885) Нацполиция (16562) Никополь (1076) Днепропетровская область (4086)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб усі кацапи здохли! Усі до останнього! Тварі!
показать весь комментарий
14.08.2022 10:57 Ответить
Кацапам прощення не буде ніколи. Ось потвори жили поруч і прикидалися братами, дурили, а тепер показали своє обличчя, яаке страшніше за чорта.
показать весь комментарий
14.08.2022 10:59 Ответить
обидно, что наш минстецьзвиздець не выкладывает в мировой простор каждый день подобные фото... чтобы понятно было что обстреливает раша именно мирное население, магазины, больницы, детсады, школы, зернохранилища и сельхозпредприятия...
уже молчим про АЭС...
что еще должно случиться чтоб у "друзей *****" и сомневающихся.. открылись глаза, хоть один...и они отвлеклись от пересчитывания рублей...
показать весь комментарий
14.08.2022 11:46 Ответить
 
 