Последствия вражеских обстрелов Никопольского района. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 14 августа, российские войска дважды накрыли огнем из ствольной артиллерии город Никополь и обстреляли из РСЗО город Марганец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в Никополе повреждения получили многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки, школа, здание супермаркета и магазина. Поврежден газопровод и линии электропередач.

"В городе Марганец повреждены получили частные дома и электросеть", - говорится в сообщении.

На местах происшествия работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов.

По этому факту российской агрессии против мирного населения Никопольского района правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.







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