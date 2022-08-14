Последствия вражеских обстрелов Никопольского района. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью, 14 августа, российские войска дважды накрыли огнем из ствольной артиллерии город Никополь и обстреляли из РСЗО город Марганец.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в Никополе повреждения получили многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки, школа, здание супермаркета и магазина. Поврежден газопровод и линии электропередач.
"В городе Марганец повреждены получили частные дома и электросеть", - говорится в сообщении.
На местах происшествия работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов.
По этому факту российской агрессии против мирного населения Никопольского района правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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уже молчим про АЭС...
что еще должно случиться чтоб у "друзей *****" и сомневающихся.. открылись глаза, хоть один...и они отвлеклись от пересчитывания рублей...