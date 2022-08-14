Наслідки ворожих обстрілів Нікопольського району. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 14 серпня, російські війська двічі накрили вогнем із ствольної артилерії місто Нікополь та обстріляли з РСЗВ місто Марганець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у Нікополі пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, школа, будівля супермаркету та магазину. Пошкоджено газопровід та лінії електропередач.

"У місті Марганець пошкоджень зазнали приватні будинки та електромережа", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій працюють вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.

За цим фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.







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