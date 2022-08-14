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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожих обстрілів Нікопольського району. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 14 серпня, російські війська двічі накрили вогнем із ствольної артилерії місто Нікополь та обстріляли з РСЗВ місто Марганець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, у Нікополі пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, школа, будівля супермаркету та магазину. Пошкоджено газопровід та лінії електропередач.

"У місті Марганець пошкоджень зазнали приватні будинки та електромережа", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій працюють вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.

За цим фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наслідки ворожих обстрілів Нікопольського району 01
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольського району 02
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольського району 03

Також читайте: Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: у Нікополі 20 "прильотів" зі ствольної артилерії, по Марганцю випущено 30 снарядів із "Градів", - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17842) обстріл (29206) Нацполіція (15276) Нікополь (1243) Дніпропетровська область (3865)


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Щоб усі кацапи здохли! Усі до останнього! Тварі!
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14.08.2022 10:57 Відповісти
Кацапам прощення не буде ніколи. Ось потвори жили поруч і прикидалися братами, дурили, а тепер показали своє обличчя, яаке страшніше за чорта.
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14.08.2022 10:59 Відповісти
обидно, что наш минстецьзвиздець не выкладывает в мировой простор каждый день подобные фото... чтобы понятно было что обстреливает раша именно мирное население, магазины, больницы, детсады, школы, зернохранилища и сельхозпредприятия...
уже молчим про АЭС...
что еще должно случиться чтоб у "друзей *****" и сомневающихся.. открылись глаза, хоть один...и они отвлеклись от пересчитывания рублей...
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14.08.2022 11:46 Відповісти
 
 