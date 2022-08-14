Окупанти обстріляли Золочів на Харківщині, пошкоджено приміщення ліцею, - Нацполіція. ФОТО
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу міста Золочів на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, частково пошкоджено приміщення технічної майстерні ліцею та приміщення їдальні.
"На місці події співробітники слідчо-оперативної групи проводять огляд, документують злочин, збирають уламки снарядів, фіксують руйнування", - йдеться у повідомленні.
Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.
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